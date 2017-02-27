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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 75957596759775987599>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 115
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
48%
55
28.00-28.50
18%
21
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:52

вже за декілька хвилин дізнаємось десизію НБУ по обліковці

greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:04

Поганці


Вітаюсь совсіма.

Знову на відсоток нижче поточної інфляції!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 15 кві, 2021 13:48, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

+1%
гривна камнем на 26
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

к осени вернемся к сотрудничеству к мвф, т.к. в сентябре жопа с выплатами - Шевченко
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:12

  Олежан написав:+1%
гривна камнем на 26


пока камнем на 27,98. А там будет видно.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:19

  Олежан написав:+1%
гривна камнем на 26

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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:26

  change_pm написав:
  yuri_m написав:
  change_pm написав:зі. Чекаємо пост від КО про падіння рОкети і возбуждєніє растішок ...

ззі. Мабудь дєдушка КО тільки так себе може простимулювати )))

"Кина не будет, электричество кончилось".(с)

Россияне перекрыли Керченский пролив до октября под видом учений. Все порты Азова легли. Экспорт накрылся медным тазом. Или придется по "железке" перегонять весь товар со складов поездами на Одессу. Что сразу намного ухудшит всю экономику процесса. Плюс порт там тоже не резиновый, объемы всех азовских не потянет. Итого минус 1.5-2 ярда долларов выручки.

Ноу праблем!!! Чіп і Дейл спіщать на піміщ* ))))

зі. Піміш = Ойропа + МВФ готові налити десь 5-8 млрд вже скоро, тільки треба розслабити булочки )))

можна знову відсудити в самому честному Лондонському суді, і як Газпромом,
ну і 1% держчиновкам премії допомогти мамам в США
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:32

Новая учетная ставка - 7.5%.
Когда ожидать повышения ставок по депозитам и текущим счетам?
Снижали все очень оперативно вслед решениям НБУ, а вот теперь вряд ли станут торопиться, на мой взгляд...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:41

  Anadonta написав:Новая учетная ставка - 7.5%.
Когда ожидать повышения ставок по депозитам и текущим счетам?
Снижали все очень оперативно вслед решениям НБУ, а вот теперь вряд ли станут торопиться, на мой взгляд...

не уважно читаєте фінанс.юа, пару днів тому була стаття від банків - ставки підвищувати не будуть, вам (це українціям) і так досить * )))

зі. * не подобається, купляйте ОВДП...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:45

  Anadonta написав:Новая учетная ставка - 7.5%.
Когда ожидать повышения ставок по депозитам и текущим счетам?
Снижали все очень оперативно вслед решениям НБУ, а вот теперь вряд ли станут торопиться, на мой взгляд...




Сегодня решил обзвоном уточнить ставки по некоторым своим текущим счетам, был неприятно удивлен. По некоторым падение в два раза (10 -> 5).
kluychkooleg
 
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