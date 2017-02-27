change_pm написав:зі. Чекаємо пост від КО про падіння рОкети і возбуждєніє растішок ...
ззі. Мабудь дєдушка КО тільки так себе може простимулювати )))
"Кина не будет, электричество кончилось".(с)
Россияне перекрыли Керченский пролив до октября под видом учений. Все порты Азова легли. Экспорт накрылся медным тазом. Или придется по "железке" перегонять весь товар со складов поездами на Одессу. Что сразу намного ухудшит всю экономику процесса. Плюс порт там тоже не резиновый, объемы всех азовских не потянет. Итого минус 1.5-2 ярда долларов выручки.
Ноу праблем!!! Чіп і Дейл спіщать на піміщ* ))))
зі. Піміш = Ойропа + МВФ готові налити десь 5-8 млрд вже скоро, тільки треба розслабити булочки )))
можна знову відсудити в самому честному Лондонському суді, і як Газпромом, ну і 1% держчиновкам премії допомогти мамам в США
Anadonta написав:Новая учетная ставка - 7.5%. Когда ожидать повышения ставок по депозитам и текущим счетам? Снижали все очень оперативно вслед решениям НБУ, а вот теперь вряд ли станут торопиться, на мой взгляд...
не уважно читаєте фінанс.юа, пару днів тому була стаття від банків - ставки підвищувати не будуть, вам (це українціям) і так досить * )))
Anadonta написав:Новая учетная ставка - 7.5%. Когда ожидать повышения ставок по депозитам и текущим счетам? Снижали все очень оперативно вслед решениям НБУ, а вот теперь вряд ли станут торопиться, на мой взгляд...
Сегодня решил обзвоном уточнить ставки по некоторым своим текущим счетам, был неприятно удивлен. По некоторым падение в два раза (10 -> 5).