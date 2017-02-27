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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7596759775987599>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 115
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
48%
55
28.00-28.50
18%
21
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:45

  change_pm написав:
  Anadonta написав:Новая учетная ставка - 7.5%.
Когда ожидать повышения ставок по депозитам и текущим счетам?
Снижали все очень оперативно вслед решениям НБУ, а вот теперь вряд ли станут торопиться, на мой взгляд...

не уважно читаєте фінанс.юа, пару днів тому була стаття від банків - ставки підвищувати не будуть, вам (це українціям) і так досить * )))

зі. * не подобається, купляйте ОВДП...


Спланированый загон депозитчиков в ОВГЗ, кто не купит билетов пачку....
joik
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:50

  kluychkooleg написав:
  Anadonta написав:Новая учетная ставка - 7.5%.
Когда ожидать повышения ставок по депозитам и текущим счетам?
Снижали все очень оперативно вслед решениям НБУ, а вот теперь вряд ли станут торопиться, на мой взгляд...




Сегодня решил обзвоном уточнить ставки по некоторым своим текущим счетам, был неприятно удивлен. По некоторым падение в два раза (10 -> 5).

Походу дєла (справи) - це червоний свисток....

Уже і так натякають, і етак - усі у валюту )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:52

  Олежан написав:+1%
гривна камнем на 26
Так ждем еще с марта! Когда хотя бы 27?
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:54

Сподівався на 8%, ну хоча б так
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:57

  change_pm написав:
  kluychkooleg написав:
  Anadonta написав:Новая учетная ставка - 7.5%.
Когда ожидать повышения ставок по депозитам и текущим счетам?
Снижали все очень оперативно вслед решениям НБУ, а вот теперь вряд ли станут торопиться, на мой взгляд...




Сегодня решил обзвоном уточнить ставки по некоторым своим текущим счетам, был неприятно удивлен. По некоторым падение в два раза (10 -> 5).

Походу дєла (справи) - це червоний свисток....

Уже і так натякають, і етак - усі у валюту )))


Шарманка с ОВГЗ, по ходу, может еще играть доолго. :D
И как обычно многие руководствуясь мыслью, что успеет выйти вовремя и конвертнуться из овгз в твердую валюту, расслабятся, - собственно и попадутся в сети. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:59

  Solar_simfi написав:Сподівався на 8%, ну хоча б так


сподівався на 28,3 :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 15 кві, 2021 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:59

  fin написав:
  Олежан написав:+1%
гривна камнем на 26
Так ждем еще с марта! Когда хотя бы 27?


Пока ка мень не в ту строну полетел. Вопреки законам гравитации. Ну, не то, чтобы полетел, так чуть подпрыгнул, ракетчикам рано на сцене появляться. Может в ожидания были 8% уже заложены?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:02

  change_pm написав:
  kluychkooleg написав:Сегодня решил обзвоном уточнить ставки по некоторым своим текущим счетам, был неприятно удивлен. По некоторым падение в два раза (10 -> 5).

Походу дєла (справи) - це червоний свисток....

Уже і так натякають, і етак - усі у валюту )))


Вообще как-то обычно раньше это по-другому выглядело - перед красным свистком "в валюту!" процентные ставки по гривневым депо росли.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:11

7 банков присоединились к системе автоматического списания долгов. кто подскажет - что за банки ?
Ruslan2453
 
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Ruslan2453 ТАСкомбанк, Приватбанк, Universal Bank, Monobank, Окси Банк, Банк "Восток", Индустриалбанк и ПроКредит Банк
моня+универсал =1 :lol:
Востаннє редагувалось clash в Чет 15 кві, 2021 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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