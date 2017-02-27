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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:45
change_pm написав: Anadonta написав:
Новая учетная ставка - 7.5%.Когда ожидать повышения ставок по депозитам и текущим счетам?
Снижали все очень оперативно вслед решениям НБУ, а вот теперь вряд ли станут торопиться, на мой взгляд...
не уважно читаєте фінанс.юа, пару днів тому була стаття від банків - ставки підвищувати не будуть, вам (це українціям) і так досить * )))
зі. * не подобається, купляйте ОВДП...
Спланированый загон депозитчиков в ОВГЗ, кто не купит билетов пачку....
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:50
kluychkooleg написав: Anadonta написав:Новая учетная ставка - 7.5%.
Когда ожидать повышения ставок по депозитам и текущим счетам?
Снижали все очень оперативно вслед решениям НБУ, а вот теперь вряд ли станут торопиться, на мой взгляд...
Сегодня решил обзвоном уточнить ставки по некоторым своим текущим счетам, был неприятно удивлен. По некоторым падение в два раза (10 -> 5)
.
Походу дєла (справи) - це червоний свисток....
Уже і так натякають, і етак - усі у валюту )))
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:52
Олежан написав:
+1%
гривна камнем на 26
Так ждем еще с марта! Когда хотя бы 27?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:54
Сподівався на 8%, ну хоча б так
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Solar_simfi
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:57
change_pm написав: kluychkooleg написав: Anadonta написав:Новая учетная ставка - 7.5%.
Когда ожидать повышения ставок по депозитам и текущим счетам?
Снижали все очень оперативно вслед решениям НБУ, а вот теперь вряд ли станут торопиться, на мой взгляд...
Сегодня решил обзвоном уточнить ставки по некоторым своим текущим счетам, был неприятно удивлен. По некоторым падение в два раза (10 -> 5)
.
Походу дєла (справи) - це червоний свисток....
Уже і так натякають, і етак - усі у валюту )))
Шарманка с ОВГЗ, по ходу, может еще играть доолго.
И как обычно многие руководствуясь мыслью, что успеет выйти вовремя и конвертнуться из овгз в твердую валюту, расслабятся, - собственно и попадутся в сети.
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Alex2007
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:59
Solar_simfi написав:
Сподівався на 8%, ну хоча б так
сподівався на 28,3
Востаннє редагувалось Alex2007
в Чет 15 кві, 2021 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:59
fin написав: Олежан написав:
+1%
гривна камнем на 26
Так ждем еще с марта! Когда хотя бы 27?
Пока ка мень не в ту строну полетел. Вопреки законам гравитации. Ну, не то, чтобы полетел, так чуть подпрыгнул, ракетчикам рано на сцене появляться. Может в ожидания были 8% уже заложены?
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kluychkooleg
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:02
change_pm написав: kluychkooleg написав:
Сегодня решил обзвоном уточнить ставки по некоторым своим текущим счетам, был неприятно удивлен. По некоторым падение в два раза (10 -> 5)
.
Походу дєла (справи) - це червоний свисток....
Уже і так натякають, і етак - усі у валюту )))
Вообще как-то обычно раньше это по-другому выглядело - перед красным свистком "в валюту!" процентные ставки по гривневым депо росли.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:11
7 банков присоединились к системе автоматического списания долгов. кто подскажет - что за банки ?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:12
Ruslan2453
ТАСкомбанк, Приватбанк, Universal Bank, Monobank, Окси Банк, Банк "Восток", Индустриалбанк и ПроКредит Банк
моня+универсал =1
Востаннє редагувалось clash
в Чет 15 кві, 2021 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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