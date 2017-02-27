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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7596759775987599

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 115
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
48%
55
28.00-28.50
18%
21
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:13

"Ми готові й надалі продовжувати цикл підвищення облікової ставки, до рівня який забезпечить повернення рівня інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року"
Значит, это не последнее повышение.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ruslan2453 написав:7 банков присоединились к системе автоматического списания долгов.

Немає різниці через ось це:
"К системе автоматического списания уже подключено 7 банков: ТАСкомбанк, Приватбанк, Universal Bank, Monobank, Окси Банк, Банк "Восток", Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Еще 44 учреждения подключены к тестовой среде, а 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования. То есть в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 украинских банка из 73"


Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/7 ... h-schietov
#StockWorld
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:26

  oleg49 написав:"Ми готові й надалі продовжувати цикл підвищення облікової ставки, до рівня який забезпечить повернення рівня інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року"
Значит, это не последнее повышение.

это слёзы инвесторов а не повышение.
vitaliian
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  #<1 ... 7596759775987599
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