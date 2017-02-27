Ruslan2453 написав:7 банков присоединились к системе автоматического списания долгов.
Немає різниці через ось це:
"К системе автоматического списания уже подключено 7 банков: ТАСкомбанк, Приватбанк, Universal Bank, Monobank, Окси Банк, Банк "Восток", Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Еще 44 учреждения подключены к тестовой среде, а 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования. То есть в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 украинских банка из 73"
oleg49 написав:"Ми готові й надалі продовжувати цикл підвищення облікової ставки, до рівня який забезпечить повернення рівня інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року" Значит, это не последнее повышение.