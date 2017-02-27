"Ми готові й надалі продовжувати цикл підвищення облікової ставки, до рівня який забезпечить повернення рівня інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року"
Значит, это не последнее повышение.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:13
"Ми готові й надалі продовжувати цикл підвищення облікової ставки, до рівня який забезпечить повернення рівня інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року"
Значит, это не последнее повышение.
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Немає різниці через ось це:
Подробней:
#StockWorld
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:26
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:42
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
гривночка начала поддаваться: приближается к 28
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:57
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................15.04.2021...........16.04.2021
дата розрахунку................14.04.2021............15.04.2021
Євро...................................33,4753.................33,4616...-0.04%
Долар США........................27,9765.................27,9592...-0.06%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до 1.5 копеек и выросли на 2 копейки. После короткой паузы добавили еще копейку и остановились. После 11 опустились на 2 копейки, расширились до 2 копеек, и наступила полная стабильность. К 12 опять сузили спред сверху до 1.5 копеек.
Индекс доллара упал по сравнению со вчерашним уровнем. Основное падение произошло вчера вечером, нынешний уровень близок к вечерним минимумам.
Справочный курс встретили котировками 27.9400 - 27.9550, что на копейку ниже уровня открытия.
Сегодняшнюю динамику трудно назвать ростом. Это больше похоже на компенсацию слишком резкого вчерашнего снижения во второй половине торгов. На протяжении первой половины сессии котировки не поднимались выше сегодняшнего официального курса.
Перед обедом опустились на полкопейки. После затянувшегося обеда расширили спред до 2 копеек и выросли на 2.5 копейки.
В мире доллар в обед пытался расти, но вернулся к полуденному уровню.
Официальный курс встретили котировками 27.9600 - 27.9800. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 27.2219 (+14) +73
2019 - 26.8102 (+10) +114
2018 - 26.1249 (+14)
2017 - 26.8121 (-5)
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:01
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:13
Нацбанк снизил прогноз роста ВВП на этот год с 4,2% до 3,8%:
Хотя лично я и в 3,8% верю с трудом. Просто прикидка:
- по оперативной оценке МЭРТ ВВП в январе-феврале снизился на 2,8%. База сравнения еще была доковидной, т.е. органически мы идем где-то -2-3% к 2019-му;
- во 2-м кв. 2020-го отмечалось глубокое падение (на 11,4%), соответственно, во 2-м кв. 2021-го получим солидный, хоть и чисто математический, рост на 7-9%;
- в 3-м кв. 2021-го рост уже едва ли превысит 1-2% (в 3-м кв. 2020-го падение составило 3,5%);
- а в 4-м кв. 2021-го и вовсе возможен возврат в рецессию (в 4-м кв. 2020-го падение составило всего 0,7%)
PS: Минфин продолжает работать с прогнозом роста экономики на 4,6% - т.е.либо придется отказаться от финансирования части бюджетных расходов, либо увеличивать бюджетных дефицит
PPS: прогноз по инфляции НБУ скорректировал с 7% до 8%. Это можно даже не комментировать - 8,5% в годовом исчислении инфляция составила уже в марте
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:14
он сильно, так сказать, лирический и пессимистичный имхо. умел описать простыми словами разные макроэкономические процессы, но гуру я бы его не назвал.
читать его нравилось Фунтика ещё почитывал, но он вроде уже и с жж свалил
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это же депопроценты даже инфляцию не перекрывают уже бы хоть 19,5% убрали
загоняют всех в коины
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