Додано: Чет 15 кві, 2021 14:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................15.04.2021...........16.04.2021

дата розрахунку................14.04.2021............15.04.2021

Євро...................................33,4753.................33,4616...-0.04%

Долар США........................27,9765.................27,9592...-0.06%

После полудня курс практически не изменился.

Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до 1.5 копеек и выросли на 2 копейки. После короткой паузы добавили еще копейку и остановились. После 11 опустились на 2 копейки, расширились до 2 копеек, и наступила полная стабильность. К 12 опять сузили спред сверху до 1.5 копеек.

Индекс доллара упал по сравнению со вчерашним уровнем. Основное падение произошло вчера вечером, нынешний уровень близок к вечерним минимумам.

Справочный курс встретили котировками 27.9400 - 27.9550, что на копейку ниже уровня открытия.

Сегодняшнюю динамику трудно назвать ростом. Это больше похоже на компенсацию слишком резкого вчерашнего снижения во второй половине торгов. На протяжении первой половины сессии котировки не поднимались выше сегодняшнего официального курса.

Перед обедом опустились на полкопейки. После затянувшегося обеда расширили спред до 2 копеек и выросли на 2.5 копейки.

В мире доллар в обед пытался расти, но вернулся к полуденному уровню.

Официальный курс встретили котировками 27.9600 - 27.9800. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 27.2219 (+14) +73

2019 - 26.8102 (+10) +114



2018 - 26.1249 (+14)

2017 - 26.8121 (-5)