RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7597759875997600

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 115
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
48%
55
28.00-28.50
18%
21
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:29

clash
Я б сказав - не песімистичний, а реалістичний на той момент ( 2014 р.). Я спілкувався з ним в лс і прислУхався до нього - купляв по 10,11,12 грн/дол., не дивлячись на верещання Бариги ("вище 10 не буде") і прочіх "хто купить по 12 - пожалкує".
Зараз це здається очевидним, а на той момент купляти на 50% дорожче, ніж було всього півроку тому, було всім жим-жим - аж поки шоколадна шестьорка не стала "Лєркою 200 баксів" - тоді всім стало все зрозуміло
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9984
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2616 раз.
Подякували: 2025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:32

  clash написав:это же депопроценты даже инфляцию не перекрывают :roll: уже бы хоть 19,5% убрали
загоняют всех в коины :lol: :lol: :lol:

Не зрозуміло - як при інфляції може зміцнюватись національна валюта відносно СКВ в ринковий спосіб ? :roll:
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9984
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2616 раз.
Подякували: 2025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:42

  alex10 написав:
  clash написав:это же депопроценты даже инфляцию не перекрывают :roll: уже бы хоть 19,5% убрали
загоняют всех в коины :lol:

Не зрозуміло - як при інфляції може зміцнюватись національна валюта відносно СКВ в ринковий спосіб ? :roll:


Если верить госстату и одному графику https://index.minfin.com.ua/economy/index/devaluation/
то такое положение вещей может еще какое-то время продолжаться и инфляция даже может "превысить" курс ненадолго :roll:

Но мне кажется что цифры гостата липовые. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2894
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:53

  clash написав:это же депопроценты даже инфляцию не перекрывают :roll: уже бы хоть 19,5% убрали
загоняют всех в коины :lol: :lol: :lol:


статус депозиту зараз: тяжко нести - шкода закрити!
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 24.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:55

  alex10 написав:clash
Я б сказав - не песімистичний, а реалістичний на той момент ( 2014 р.). Я спілкувався з ним в лс і прислУхався до нього - купляв по 10,11,12 грн/дол., не дивлячись на верещання Бариги ("вище 10 не буде") і прочіх "хто купить по 12 - пожалкує".
Зараз це здається очевидним, а на той момент купляти на 50% дорожче, ніж було всього півроку тому, було всім жим-жим - аж поки шоколадна шестьорка не стала "Лєркою 200 баксів" - тоді всім стало все зрозуміло

с 8 грн девальвировала бы и без событий 2014 года--это факт. может позже и точно не в такой бы степени. тут не надо быть гуру. и я же не говорю, что он писал неправильно, но постов в стиле "всё пропало" и это всё, таки потом не пропало, у него тоже немало. но такое. я так писать не умею и не мне судить :lol:
Востаннє редагувалось clash в Чет 15 кві, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
clash
 
Повідомлень: 373
З нами з: 30.01.21
Подякував: 106 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:03

  alex10 написав:
  clash написав:это же депопроценты даже инфляцию не перекрывают :roll: уже бы хоть 19,5% убрали
загоняют всех в коины

Не зрозуміло - як при інфляції може зміцнюватись національна валюта відносно СКВ в ринковий спосіб ? :roll:

я думаю элементарно: когда "спекулянты" оказывают влияние на курс в разы больше, чем экономические процессы в стране, которые заторможены из-за локдаунов и прочей лабуды.
но точно не знаю :lol: просто так мне видится, как обывателю
clash
 
Повідомлень: 373
З нами з: 30.01.21
Подякував: 106 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:06

  zРадио написав:Нацбанк снизил прогноз роста ВВП на этот год с 4,2% до 3,8%:
https://interfax.com.ua/news/economic/737852.html

Хотя лично я и в 3,8% верю с трудом. Просто прикидка:
- по оперативной оценке МЭРТ ВВП в январе-феврале снизился на 2,8%. База сравнения еще была доковидной, т.е. органически мы идем где-то -2-3% к 2019-му;
- во 2-м кв. 2020-го отмечалось глубокое падение (на 11,4%), соответственно, во 2-м кв. 2021-го получим солидный, хоть и чисто математический, рост на 7-9%;
- в 3-м кв. 2021-го рост уже едва ли превысит 1-2% (в 3-м кв. 2020-го падение составило 3,5%);
- а в 4-м кв. 2021-го и вовсе возможен возврат в рецессию (в 4-м кв. 2020-го падение составило всего 0,7%)

PS: Минфин продолжает работать с прогнозом роста экономики на 4,6% - т.е.либо придется отказаться от финансирования части бюджетных расходов, либо увеличивать бюджетных дефицит

PPS: прогноз по инфляции НБУ скорректировал с 7% до 8%. Это можно даже не комментировать - 8,5% в годовом исчислении инфляция составила уже в марте

нові депозити в БСУ в гривні, з врахуванням податку не покривають інфляції,
тобто держава оподатковує збитки, нормас так, два раза взувати: сенйоражем і ПДФО + військовий збір на війну, якої то і нема. Може пора ковідний збір ще добавити, а то держава загнеться скоро.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 15 кві, 2021 16:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24131
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:10

  clash написав:
  alex10 написав:clash
Я б сказав - не песімистичний, а реалістичний на той момент ( 2014 р.). Я спілкувався з ним в лс і прислУхався до нього - купляв по 10,11,12 грн/дол., не дивлячись на верещання Бариги ("вище 10 не буде") і прочіх "хто купить по 12 - пожалкує".
Зараз це здається очевидним, а на той момент купляти на 50% дорожче, ніж було всього півроку тому, було всім жим-жим - аж поки шоколадна шестьорка не стала "Лєркою 200 баксів" - тоді всім стало все зрозуміло

с 8 грн девальвировала бы и без событий 2014 года--это факт. может позже и точно не в такой бы степени. тут не надо быть гуру. и я же не говорю, что он писал неправильно, но постов в стиле "всё пропало" и это всё, таки потом не пропало, у него тоже немало. но такое. я так писать не умею и не мне судить :lol:

без кубіка і лєри девальвіровало би на 30%, ну хай на 33%.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24131
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7597759875997600
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bevzaalex, clash, Сибарит, flyman, p_vovk74 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2408, 2409, 2410
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24090 3253016
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 15:04
bevzaalex
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7438 1776195
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 78, 79, 80
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
795 198982
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 17:55
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.