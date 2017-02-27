zРадио написав:

Нацбанк снизил прогноз роста ВВП на этот год с 4,2% до 3,8%:Хотя лично я и в 3,8% верю с трудом. Просто прикидка:- по оперативной оценке МЭРТ ВВП в январе-феврале снизился на 2,8%. База сравнения еще была доковидной, т.е. органически мы идем где-то -2-3% к 2019-му;- во 2-м кв. 2020-го отмечалось глубокое падение (на 11,4%), соответственно, во 2-м кв. 2021-го получим солидный, хоть и чисто математический, рост на 7-9%;- в 3-м кв. 2021-го рост уже едва ли превысит 1-2% (в 3-м кв. 2020-го падение составило 3,5%);- а в 4-м кв. 2021-го и вовсе возможен возврат в рецессию (в 4-м кв. 2020-го падение составило всего 0,7%)PS: Минфин продолжает работать с прогнозом роста экономики на 4,6% - т.е.либо придется отказаться от финансирования части бюджетных расходов, либо увеличивать бюджетных дефицитPPS: прогноз по инфляции НБУ скорректировал с 7% до 8%. Это можно даже не комментировать - 8,5% в годовом исчислении инфляция составила уже в марте