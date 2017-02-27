clash Я б сказав - не песімистичний, а реалістичний на той момент ( 2014 р.). Я спілкувався з ним в лс і прислУхався до нього - купляв по 10,11,12 грн/дол., не дивлячись на верещання Бариги ("вище 10 не буде") і прочіх "хто купить по 12 - пожалкує". Зараз це здається очевидним, а на той момент купляти на 50% дорожче, ніж було всього півроку тому, було всім жим-жим - аж поки шоколадна шестьорка не стала "Лєркою 200 баксів" - тоді всім стало все зрозуміло
alex10 написав:clash Я б сказав - не песімистичний, а реалістичний на той момент ( 2014 р.). Я спілкувався з ним в лс і прислУхався до нього - купляв по 10,11,12 грн/дол., не дивлячись на верещання Бариги ("вище 10 не буде") і прочіх "хто купить по 12 - пожалкує". Зараз це здається очевидним, а на той момент купляти на 50% дорожче, ніж було всього півроку тому, було всім жим-жим - аж поки шоколадна шестьорка не стала "Лєркою 200 баксів" - тоді всім стало все зрозуміло
с 8 грн девальвировала бы и без событий 2014 года--это факт. может позже и точно не в такой бы степени. тут не надо быть гуру. и я же не говорю, что он писал неправильно, но постов в стиле "всё пропало" и это всё, таки потом не пропало, у него тоже немало. но такое. я так писать не умею и не мне судить
Востаннє редагувалось clash в Чет 15 кві, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
clash написав:это же депопроценты даже инфляцию не перекрывают уже бы хоть 19,5% убрали загоняют всех в коины
Не зрозуміло - як при інфляції може зміцнюватись національна валюта відносно СКВ в ринковий спосіб ?
я думаю элементарно: когда "спекулянты" оказывают влияние на курс в разы больше, чем экономические процессы в стране, которые заторможены из-за локдаунов и прочей лабуды. но точно не знаю просто так мне видится, как обывателю
Хотя лично я и в 3,8% верю с трудом. Просто прикидка: - по оперативной оценке МЭРТ ВВП в январе-феврале снизился на 2,8%. База сравнения еще была доковидной, т.е. органически мы идем где-то -2-3% к 2019-му; - во 2-м кв. 2020-го отмечалось глубокое падение (на 11,4%), соответственно, во 2-м кв. 2021-го получим солидный, хоть и чисто математический, рост на 7-9%; - в 3-м кв. 2021-го рост уже едва ли превысит 1-2% (в 3-м кв. 2020-го падение составило 3,5%); - а в 4-м кв. 2021-го и вовсе возможен возврат в рецессию (в 4-м кв. 2020-го падение составило всего 0,7%)
PS: Минфин продолжает работать с прогнозом роста экономики на 4,6% - т.е.либо придется отказаться от финансирования части бюджетных расходов, либо увеличивать бюджетных дефицит
PPS: прогноз по инфляции НБУ скорректировал с 7% до 8%. Это можно даже не комментировать - 8,5% в годовом исчислении инфляция составила уже в марте
нові депозити в БСУ в гривні, з врахуванням податку не покривають інфляції, тобто держава оподатковує збитки, нормас так, два раза взувати: сенйоражем і ПДФО + військовий збір на війну, якої то і нема. Може пора ковідний збір ще добавити, а то держава загнеться скоро.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 15 кві, 2021 16:10, всього редагувалось 1 раз.
alex10 написав:clash Я б сказав - не песімистичний, а реалістичний на той момент ( 2014 р.). Я спілкувався з ним в лс і прислУхався до нього - купляв по 10,11,12 грн/дол., не дивлячись на верещання Бариги ("вище 10 не буде") і прочіх "хто купить по 12 - пожалкує". Зараз це здається очевидним, а на той момент купляти на 50% дорожче, ніж було всього півроку тому, було всім жим-жим - аж поки шоколадна шестьорка не стала "Лєркою 200 баксів" - тоді всім стало все зрозуміло
с 8 грн девальвировала бы и без событий 2014 года--это факт. может позже и точно не в такой бы степени. тут не надо быть гуру. и я же не говорю, что он писал неправильно, но постов в стиле "всё пропало" и это всё, таки потом не пропало, у него тоже немало. но такое. я так писать не умею и не мне судить
без кубіка і лєри девальвіровало би на 30%, ну хай на 33%.