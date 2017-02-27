Додано: Чет 15 кві, 2021 16:35

Соединенные Штаты в четверг ввели широкий спектр санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательство в выборы, кибер-хакерские атаки, запугивание Украины и другие «злонамеренные» действия.



Эти меры включают помещение российских компаний в черный список, высылку российских дипломатов и наложение ограничений на российский рынок суверенного долга - шаги, которые наверняка разозлили Москву, пишет Reuters.



Президент Джо Байден, чтобы наказать Москву за вмешательство в выборы в США в 2020 году, запретил финансовым организациям США участвовать в первичном размещении российских суверенных облигаций, номинированных в рублях, с 14 июня. С 2019 года банкам США запрещено участвовать на первичном рынке суверенных облигаций, номинированных в долларах. То есть американцы смогут покупать ОФЗ на вторичном рынке.



Министерство финансов США также внесло в черный список 32 организации и физических лиц, которые, по его словам, осуществляли направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году и другие «акты дезинформации и вмешательства».



Вместе с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой Минфин также наложил санкции на восемь лиц, связанных с продолжающейся российской "оккупацией и репрессиями в Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году", указано в документе.