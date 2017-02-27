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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7599760076017602>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 116
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
47%
55
28.00-28.50
19%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:24

  alex10 написав:
  clash написав:гривночка начала поддаваться: приближается к 28 :lol: :lol: :lol:

То тимчасово ! Навесні 27, влітку 24. "Так сказал Заратустра"-місцевий гуру :lol:
Був колись тільки один адекватний прогнозист на форумі - Адам Сміт, якщо пам"ятаєте


был, да скурвился :mrgreen:

уже больше 3лет дает платные прогнозы на курсе (часто мимо кассы)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:27

  prodigy написав:“Если введут новые санкции против ОФЗ на первичном рынке, то реакция будет безусловно масштабная, как в случае с Русалом в 2018 году”, - говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Рубль может приблизиться к 83 и выше в моменте, возможно резкое падение ОФЗ, которые и так дешевые. “Восстановление будет зависеть от реакции властей РФ: если она будет мягкой, то будут откупать, а если будет отмена встречи с Байденом и жесткая риторика, то давление усилится”.

США/Джо Байден/ ввели новые санкции против Путиностана
https://www.whitehouse.gov/briefing-roo ... overnment/
Вводятся новые санкции. В частности, отныне финучреждения США не смогут участвовать на рынке рублевых облигаций, выпущенных Центральным банком РФ, Фондом национального богатства и Министерством финансов после 14 июня 2021. То есть американские инвесторы больше не смогут купить российские гособлигации. Таким образом США могут влиять на внутренний долг России, в случае необходимости.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:30

p_vovk74
Він і зараз топить за ріст в Твіттері. Вважає, що глобальна економічна криза і пов'язана з ним девальвація гривні неминучі. Питання лише в датах і масштабах.

ну так у нас в стране этот вопрос доминирующий. остальное любой школьник (я не про Адама) может наванговать. после очередного девала будет рост депозитов мне кажется, ибо предчувствие, что депозитчики только этого и ждут :lol: а если ещё и ставки поднимут--сказка
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:35

Соединенные Штаты в четверг ввели широкий спектр санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательство в выборы, кибер-хакерские атаки, запугивание Украины и другие «злонамеренные» действия.

Эти меры включают помещение российских компаний в черный список, высылку российских дипломатов и наложение ограничений на российский рынок суверенного долга - шаги, которые наверняка разозлили Москву, пишет Reuters.

Президент Джо Байден, чтобы наказать Москву за вмешательство в выборы в США в 2020 году, запретил финансовым организациям США участвовать в первичном размещении российских суверенных облигаций, номинированных в рублях, с 14 июня. С 2019 года банкам США запрещено участвовать на первичном рынке суверенных облигаций, номинированных в долларах. То есть американцы смогут покупать ОФЗ на вторичном рынке.

Министерство финансов США также внесло в черный список 32 организации и физических лиц, которые, по его словам, осуществляли направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году и другие «акты дезинформации и вмешательства».

Вместе с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой Минфин также наложил санкции на восемь лиц, связанных с продолжающейся российской "оккупацией и репрессиями в Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году", указано в документе.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 15 кві, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:50

  alex10 написав:
  clash написав:это же депопроценты даже инфляцию не перекрывают :roll: уже бы хоть 19,5% убрали
загоняют всех в коины :lol: :lol: :lol:

Не зрозуміло - як при інфляції може зміцнюватись національна валюта відносно СКВ в ринковий спосіб ? :roll:

инфляция не связана карданным валом с курсом валют, должно пройти время прежде чем на межбанк попадёт инфляционная гривна, нацбанк с 7,5% играет с огнем, гривну уже надо связывать а минфину уже поднимать ставки привлечения овгз до рыночных 17% иначе вместо еды будут кушать то что принтер напечатает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 кві, 2021 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:51

  matroSkin написав:http://финбаланс.ком.юа/news/ssha-vveli-sanktsi-proti-rosi-bankam-zaboroneno-kupuvati-derzhoblihatsi-rf
накатали таки свежий пакет санкций.
значит, новый виток: ТВ побеждает холодильник у них, а страх побеждает жадность у нас (на МБ)
думал, сегодня Минфин компенсирует скромность НБУ жирным анонсом аукциона.
и завтра от 28 - на юг. а теперь не думаю. стабильности в мире нет.


ну и да, Минфин ожидаемо расщедрился
0,5 ярда лимит на 3 мес. и остальных - полный букет безлимных, аж до 7-летних
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
интересно, куда рынок завтра толкнется от 28
было б сегодня +1,5-2% по ставке - я бы сказал, что жадность победит страх,
спрос не вырастет и закроем неделю вниз. а так - даже не знаю... волатилить наверное, будем: кто на базар, кто с базара...
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:55

  flyman написав:нові депозити в БСУ в гривні, з врахуванням податку не покривають інфляції,
тобто держава оподатковує збитки, нормас так, два раза взувати: сенйоражем і ПДФО + військовий збір на війну, якої то і нема


Ну... спорно... Государство как раз предлагает инструмент, покрывающий инфляцию :lol: А военный сбор, хоть и не целевой налог, но один из источников дохода бюджета. Лишних денег там нет, поэтому так, или иначе, но тот, кто платит военный сбор, участвует в финансировании обороны.

А в связи с доходностью депозитов у меня другая претензия - НБУ почему-то считает, что в ответе только за банки, а не экономику в целом. В итоге, поощряя жадность банкиров, ограничивает потребительский сектор и инвестиции в производство. А ведь имеет полный необходимый инструментарий, чтобы стимулировать кредитование...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А ведь имеет полный необходимый инструментарий, чтобы стимулировать кредитование...
включая управление рисками?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:04

vitaliian
инфляция не связана карданным валом с курсом валют, должно пройти время прежде чем на межбанк попадёт инфляционная гривна, нацбанк с 7,5% играет с огнем гривну уже надо связывать и минфину уже поднимать ставки привлечения овгз до рыночных 17% иначе вместо еды будут кушать то что принтер напечатает.

та сколько там той инфляционной грн :lol:
и я не сторонник винить во всех бедах НБУ. при такой коррумпированности, НБУ-- просто агнец :lol: все понимают, что НБУ независим настолько, насколько позволяет государственная машина. нет никакой независимости нигде. просто в больном организме эти зависимости инициированы патогенными организмами в большей степени.
зы: конечными получателями инфляционной грн будут олигархи. так шо всё норм :lol: имхо
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:06

  zРадио написав:
  flyman написав:нові депозити в БСУ в гривні, з врахуванням податку не покривають інфляції,
тобто держава оподатковує збитки, нормас так, два раза взувати: сенйоражем і ПДФО + військовий збір на війну, якої то і нема


Ну... спорно... Государство как раз предлагает инструмент, покрывающий инфляцию :lol: А военный сбор, хоть и не целевой налог, но один из источников дохода бюджета. Лишних денег там нет, поэтому так, или иначе, но тот, кто платит военный сбор, участвует в финансировании обороны.

А в связи с доходностью депозитов у меня другая претензия - НБУ почему-то считает, что в ответе только за банки, а не экономику в целом. В итоге, поощряя жадность банкиров, ограничивает потребительский сектор и инвестиции в производство. А ведь имеет полный необходимый инструментарий, чтобы стимулировать кредитование...

а разве жадность банков не должна стимулировать кредитование? :lol: да вот некого походу кредитовать
clash
 
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