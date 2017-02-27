был, да скурвился
уже больше 3лет дает платные прогнозы на курсе (часто мимо кассы)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:24
был, да скурвился
уже больше 3лет дает платные прогнозы на курсе (часто мимо кассы)
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:27
США/Джо Байден/ ввели новые санкции против Путиностана
Вводятся новые санкции. В частности, отныне финучреждения США не смогут участвовать на рынке рублевых облигаций, выпущенных Центральным банком РФ, Фондом национального богатства и Министерством финансов после 14 июня 2021. То есть американские инвесторы больше не смогут купить российские гособлигации. Таким образом США могут влиять на внутренний долг России, в случае необходимости.
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:30
p_vovk74
ну так у нас в стране этот вопрос доминирующий. остальное любой школьник (я не про Адама) может наванговать. после очередного девала будет рост депозитов мне кажется, ибо предчувствие, что депозитчики только этого и ждут а если ещё и ставки поднимут--сказка
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:35
Соединенные Штаты в четверг ввели широкий спектр санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательство в выборы, кибер-хакерские атаки, запугивание Украины и другие «злонамеренные» действия.
Эти меры включают помещение российских компаний в черный список, высылку российских дипломатов и наложение ограничений на российский рынок суверенного долга - шаги, которые наверняка разозлили Москву, пишет Reuters.
Президент Джо Байден, чтобы наказать Москву за вмешательство в выборы в США в 2020 году, запретил финансовым организациям США участвовать в первичном размещении российских суверенных облигаций, номинированных в рублях, с 14 июня. С 2019 года банкам США запрещено участвовать на первичном рынке суверенных облигаций, номинированных в долларах. То есть американцы смогут покупать ОФЗ на вторичном рынке.
Министерство финансов США также внесло в черный список 32 организации и физических лиц, которые, по его словам, осуществляли направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году и другие «акты дезинформации и вмешательства».
Вместе с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой Минфин также наложил санкции на восемь лиц, связанных с продолжающейся российской "оккупацией и репрессиями в Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году", указано в документе.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 15 кві, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:50
инфляция не связана карданным валом с курсом валют, должно пройти время прежде чем на межбанк попадёт инфляционная гривна, нацбанк с 7,5% играет с огнем, гривну уже надо связывать а минфину уже поднимать ставки привлечения овгз до рыночных 17% иначе вместо еды будут кушать то что принтер напечатает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 кві, 2021 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:51
ну и да, Минфин ожидаемо расщедрился
0,5 ярда лимит на 3 мес. и остальных - полный букет безлимных, аж до 7-летних
интересно, куда рынок завтра толкнется от 28
было б сегодня +1,5-2% по ставке - я бы сказал, что жадность победит страх,
спрос не вырастет и закроем неделю вниз. а так - даже не знаю... волатилить наверное, будем: кто на базар, кто с базара...
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:55
Ну... спорно... Государство как раз предлагает инструмент, покрывающий инфляцию А военный сбор, хоть и не целевой налог, но один из источников дохода бюджета. Лишних денег там нет, поэтому так, или иначе, но тот, кто платит военный сбор, участвует в финансировании обороны.
А в связи с доходностью депозитов у меня другая претензия - НБУ почему-то считает, что в ответе только за банки, а не экономику в целом. В итоге, поощряя жадность банкиров, ограничивает потребительский сектор и инвестиции в производство. А ведь имеет полный необходимый инструментарий, чтобы стимулировать кредитование...
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 15 кві, 2021 17:04
vitaliian
та сколько там той инфляционной грн
и я не сторонник винить во всех бедах НБУ. при такой коррумпированности, НБУ-- просто агнец все понимают, что НБУ независим настолько, насколько позволяет государственная машина. нет никакой независимости нигде. просто в больном организме эти зависимости инициированы патогенными организмами в большей степени.
зы: конечными получателями инфляционной грн будут олигархи. так шо всё норм имхо
Додано: Чет 15 кві, 2021 17:06
а разве жадность банков не должна стимулировать кредитование? да вот некого походу кредитовать
|