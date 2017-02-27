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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7599760076017602

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 116
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
47%
55
28.00-28.50
19%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:07

  vitaliian написав:
  zРадио написав:А ведь имеет полный необходимый инструментарий, чтобы стимулировать кредитование...
включая управление рисками?


И вы туда же - снова дальше БС не смотрим? Риски ухудшения качества кредитного портфеля уж никак не выше рисков замещения импортом внутреннего производства и хронического дефицита госбюджета. В масштабе единого экономического организма - это все равно, что главбух предприятия запретил бы продажникам продавать то, на что есть спрос, потому что у него KPI на дебиторку в деньгах, а не процентах от продаж...

  clash написав: да вот некого походу кредитовать


Это клише со всех утюгов и чайников звучит, а попроси раскрыть тему, сильных аргументов не найдется
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 15 кві, 2021 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:09

Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ

На 20 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами

  • 3 мес (70 дн, лимит - 0.5 млрд)
  • 1 год (322 дн)
  • 1.5 года (581 дн)
  • 2 года (763 дн)
  • 3 года (1127 дн)
  • 6 лет (2226 дн)
Список хоть и длинный, но предварительный: как и на этой неделе, в итоге что-то из него вполне может пропасть.

Существенных выплат на следующей неделе нет, хотя, сравнивая с результатами прошлого аукциона и 2.5 млрд (1.1 - погашение, 1.4 - купон) - существенно. Впрочем, пока что Минфин справлялся собственными силами.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:22

Межбанк: как отреагировал рынок на решение НБУ

Четверг на валютном рынке прошел под знаком двух основных событий — текущих операций бизнеса и новости от Нацбанка об увеличении учетной ставки до 7,5% годовых.

Что касается первого — то компании спокойно проработали в текущем режиме и периодические попытки спекулянтов существенно «качнуть» особого успеха не имели. За день доллар вырос с 27,93/27,95 до 27,98/28 гривен, но выше этой отметки котировки не пошли, так как покупатели не готовы к большему росту курса.

Что касается повышения учетной ставки – то увеличение ставки сразу на 1% годовых и заявление главы Нацбанка Кирилла Шевченко о готовности в случае необходимости поднимать ее и выше — достаточно жесткий шаг со стороны регулятора. Основная часть экспертов прогнозировали рост до 7% годовых. В любом случае — рост учетной ставки сейчас отразится как на первичном и вторичном рынках ОВГЗ, так и на валютном рынке. По замыслу регулятора — такое повышение снова увеличит интерес иностранцев к украинскому рынку гривневых ОВГЗ.

На торгах активность была достаточно средней, некоторое замирание было в момент оглашения новой учетной ставки, но в целом день прошел без особых сюрпризов со стороны как мелких, так и крупных игроков валютного межбанка. НБУ с интервенциями на торги не выходил и потребности в этом явно не было.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,93/27,95 гривен, к 11:00 доллар незначительно вырос до 27,96/27,975. Особого спроса на валюту не было и котировки пошли вниз. К 12 часам они просели до 27,94/27,96 гривен и до 27,935/27,95 к обеду и сразу после него. Чувствовалось, что после 14 часов финансисты и их клиенты обдумывают решение Нацбанка по увеличению учетной ставки до 7,5% годовых.

Этим попытались воспользоваться спекулянты, выкупая предложения ниже 28 гривен и пытаясь этим на небольших сделках «загнать» курс свыше 28 гривен. Но покупатели особо не повелись на данную уловку спекулянтов и завершилась сессия по доллару котировками 27,98/28,00 гривен и без какого-либо ажиотажа по скупке валюты.

Главные события 15 апреля на валютном рынке:

Доллар на межбанке вырос на 5 копеек с 27,93/27,95 до 27,98/28,00 гривен.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,9576 гривен, а официальный курс на 16 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9592 гривен за доллар.

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Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:25

zРадио
Риски ухудшения качества кредитного портфеля уж никак не выше рисков импортного замещения

да. вот только не факт, что ухудшив первое улучшим второе.мне так кажется. и во втором--дело не только в кредитовании наверное
это всё равно, что хирург будет , в том числе, заниматься финансированием больницы :lol:
а вообще я как бы не в теме. извиняюсь :oops:
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