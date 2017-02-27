Додано: Чет 15 кві, 2021 17:22

Четверг на валютном рынке прошел под знаком двух основных событий — текущих операций бизнеса и новости от Нацбанка об увеличении учетной ставки до 7,5% годовых.



Что касается первого — то компании спокойно проработали в текущем режиме и периодические попытки спекулянтов существенно «качнуть» особого успеха не имели. За день доллар вырос с 27,93/27,95 до 27,98/28 гривен, но выше этой отметки котировки не пошли, так как покупатели не готовы к большему росту курса.



Что касается повышения учетной ставки – то увеличение ставки сразу на 1% годовых и заявление главы Нацбанка Кирилла Шевченко о готовности в случае необходимости поднимать ее и выше — достаточно жесткий шаг со стороны регулятора. Основная часть экспертов прогнозировали рост до 7% годовых. В любом случае — рост учетной ставки сейчас отразится как на первичном и вторичном рынках ОВГЗ, так и на валютном рынке. По замыслу регулятора — такое повышение снова увеличит интерес иностранцев к украинскому рынку гривневых ОВГЗ.



На торгах активность была достаточно средней, некоторое замирание было в момент оглашения новой учетной ставки, но в целом день прошел без особых сюрпризов со стороны как мелких, так и крупных игроков валютного межбанка. НБУ с интервенциями на торги не выходил и потребности в этом явно не было.



Ход торгов:



Стартовав с утренних 27,93/27,95 гривен, к 11:00 доллар незначительно вырос до 27,96/27,975. Особого спроса на валюту не было и котировки пошли вниз. К 12 часам они просели до 27,94/27,96 гривен и до 27,935/27,95 к обеду и сразу после него. Чувствовалось, что после 14 часов финансисты и их клиенты обдумывают решение Нацбанка по увеличению учетной ставки до 7,5% годовых.



Этим попытались воспользоваться спекулянты, выкупая предложения ниже 28 гривен и пытаясь этим на небольших сделках «загнать» курс свыше 28 гривен. Но покупатели особо не повелись на данную уловку спекулянтов и завершилась сессия по доллару котировками 27,98/28,00 гривен и без какого-либо ажиотажа по скупке валюты.

Главные события 15 апреля на валютном рынке:



Доллар на межбанке вырос на 5 копеек с 27,93/27,95 до 27,98/28,00 гривен.



Нацбанк на рынок не выходил.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,9576 гривен, а официальный курс на 16 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9592 гривен за доллар.