RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7600760176027603>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 116
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
47%
55
28.00-28.50
19%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:07

  vitaliian написав:
  zРадио написав:А ведь имеет полный необходимый инструментарий, чтобы стимулировать кредитование...
включая управление рисками?


И вы туда же - снова дальше БС не смотрим? Риски ухудшения качества кредитного портфеля уж никак не выше рисков замещения импортом внутреннего производства и хронического дефицита госбюджета. В масштабе единого экономического организма - это все равно, что главбух предприятия запретил бы продажникам продавать то, на что есть спрос, потому что у него KPI на дебиторку в деньгах, а не процентах от продаж...

  clash написав: да вот некого походу кредитовать


Это клише со всех утюгов и чайников звучит, а попроси раскрыть тему, сильных аргументов не найдется
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 15 кві, 2021 17:10, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9776
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 4458 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:09

Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ

На 20 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами

  • 3 мес (70 дн, лимит - 0.5 млрд)
  • 1 год (322 дн)
  • 1.5 года (581 дн)
  • 2 года (763 дн)
  • 3 года (1127 дн)
  • 6 лет (2226 дн)
Список хоть и длинный, но предварительный: как и на этой неделе, в итоге что-то из него вполне может пропасть.

Существенных выплат на следующей неделе нет, хотя, сравнивая с результатами прошлого аукциона и 2.5 млрд (1.1 - погашение, 1.4 - купон) - существенно. Впрочем, пока что Минфин справлялся собственными силами.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2895 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:22

Межбанк: как отреагировал рынок на решение НБУ

Четверг на валютном рынке прошел под знаком двух основных событий — текущих операций бизнеса и новости от Нацбанка об увеличении учетной ставки до 7,5% годовых.

Что касается первого — то компании спокойно проработали в текущем режиме и периодические попытки спекулянтов существенно «качнуть» особого успеха не имели. За день доллар вырос с 27,93/27,95 до 27,98/28 гривен, но выше этой отметки котировки не пошли, так как покупатели не готовы к большему росту курса.

Что касается повышения учетной ставки – то увеличение ставки сразу на 1% годовых и заявление главы Нацбанка Кирилла Шевченко о готовности в случае необходимости поднимать ее и выше — достаточно жесткий шаг со стороны регулятора. Основная часть экспертов прогнозировали рост до 7% годовых. В любом случае — рост учетной ставки сейчас отразится как на первичном и вторичном рынках ОВГЗ, так и на валютном рынке. По замыслу регулятора — такое повышение снова увеличит интерес иностранцев к украинскому рынку гривневых ОВГЗ.

На торгах активность была достаточно средней, некоторое замирание было в момент оглашения новой учетной ставки, но в целом день прошел без особых сюрпризов со стороны как мелких, так и крупных игроков валютного межбанка. НБУ с интервенциями на торги не выходил и потребности в этом явно не было.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,93/27,95 гривен, к 11:00 доллар незначительно вырос до 27,96/27,975. Особого спроса на валюту не было и котировки пошли вниз. К 12 часам они просели до 27,94/27,96 гривен и до 27,935/27,95 к обеду и сразу после него. Чувствовалось, что после 14 часов финансисты и их клиенты обдумывают решение Нацбанка по увеличению учетной ставки до 7,5% годовых.

Этим попытались воспользоваться спекулянты, выкупая предложения ниже 28 гривен и пытаясь этим на небольших сделках «загнать» курс свыше 28 гривен. Но покупатели особо не повелись на данную уловку спекулянтов и завершилась сессия по доллару котировками 27,98/28,00 гривен и без какого-либо ажиотажа по скупке валюты.

Главные события 15 апреля на валютном рынке:

Доллар на межбанке вырос на 5 копеек с 27,93/27,95 до 27,98/28,00 гривен.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,9576 гривен, а официальный курс на 16 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9592 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1828
З нами з: 15.02.20
Подякував: 657 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
7
4
2
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:25

zРадио
Риски ухудшения качества кредитного портфеля уж никак не выше рисков импортного замещения

да. вот только не факт, что ухудшив первое улучшим второе.мне так кажется. и во втором--дело не только в кредитовании наверное
это всё равно, что хирург будет , в том числе, заниматься финансированием больницы :lol:
а вообще я как бы не в теме. извиняюсь :oops:
просто мне нравится как вы излагаете аргументированно, но тут я чисто на уровне подсознания с вами не согласен. но уверен. что в макроэкономике вы шарите в разы лучше меня (а может и в миллион раз). я по обывательски это всё вижу
Востаннє редагувалось clash в Чет 15 кві, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
clash
 
Повідомлень: 377
З нами з: 30.01.21
Подякував: 108 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:47

  alex10 написав:
  clash написав:гривночка начала поддаваться: приближается к 28 :lol: :lol: :lol:

То тимчасово ! Навесні 27, влітку 24. "Так сказал Заратустра"-місцевий гуру :lol:
Був колись тільки один адекватний прогнозист на форумі - Адам Сміт, якщо пам"ятаєте

Вы не в курсе , у него шляпа есть? :roll:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2606
З нами з: 23.05.14
Подякував: 550 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:не дивлячись на верещання Бариги
  alex10 написав:поки шоколадна шестьорка не стала "Лєркою 200 баксів

В очі йому це можеш сказати, чи лише на дивані перед монітором такий герой? Га?
Модератори Ви адекватні таких "екземплярів" тут леляти? Га?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 15 кві, 2021 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5790 раз.
Подякували: 2616 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Риски ухудшения качества кредитного портфеля уж никак не выше рисков замещения импортом внутреннего производства и хронического дефицита госбюджета. В масштабе единого экономического организма - это все равно, что главбух предприятия запретил бы продажникам продавать то, на что есть спрос, потому что у него KPI на дебиторку в деньгах, а не процентах от продаж...
только плательщики по данным рискам разные, первые банк берёт на себя и никого не интересует сколько у него проблемных долгов, свои обязательства он выполнить должен.

2й риск многокомпонентный, ну превратится производитель в импортера и что его дети умрут с голода? по логистической цепочке зарабатывает не только производитель но и все посредники, включая грузчика и сантехника который обслуживает магазин торгующий импортом.

Своё производство не всегда хорошо, например тростниковый сахар дешевле свекольного, но мы переплачиваем за свекольный чтобы наш производитель получил прибыль. Это не значит что надо всё импортировать, надо смотреть на маржу. Высокомаржинальные товары экспортировать а низкомаржинальные - импортировать, потому что толку от их производства ноль, как и налогов. Поэтому и падает производство, нет смысла работать на низкой марже. А до высокой маржи наш менталитет пока не дорос.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 кві, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6699
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 1872 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:07

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Риски ухудшения качества кредитного портфеля уж никак не выше рисков замещения импортом внутреннего производства и хронического дефицита госбюджета. В масштабе единого экономического организма - это все равно, что главбух предприятия запретил бы продажникам продавать то, на что есть спрос, потому что у него KPI на дебиторку в деньгах, а не процентах от продаж...
только плательщики по данным рискам разные, первые банк берёт на себя и никого не интересует сколько у него проблемных долгов, свои обязательства он выполнить должен.

2й риск многокомпонентный, ну превратится производитель в импортера и что его дети умрут с голода? по логистической цепочке зарабатывает не только производитель но и все посредники, включая грузчика и сантехника который обслуживает магазин торгующий импортом.

Своё производство не всегда хорошо, например тростниковый сахар дешевле свекольного, но мы переплачиваем за свекольный чтобы наш производитель получил прибыль. Это не значит что надо всё импортировать, надо смотреть на маржу. Высокомаржинальные товары экспортировать а низкомаржинальные - импортировать, потому что толку от их производства ноль, как и налогов. Поэтому и падает производство, нет смысла работать на низкой марже.

пропонуєш "голандську болезнь"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24138
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:пропонуєш "голандську болезнь"?
нет обьясняю на пальцах почему низкомаржинальные производства субсидировать никто не будет, коммунизм закончился в 1991. А высокомаржинальные субсидировать не нужно они без "чуткой заботы" нбу поднимаются как грибы после дождя, только количество ниш где они возможны ограничено объемом рынка, законодательством и монополиями.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6699
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 1872 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:21

  vitaliian написав:
  flyman написав:пропонуєш "голандську болезнь"?
нет обьясняю на пальцах почему низкомаржинальные производства субсидировать никто не будет, коммунизм закончился в 1991. А высокомаржинальные субсидировать не нужно они без "чуткой заботы" нбу поднимаются как грибы после дождя, только количество ниш где они возможны ограничено объемом рынка, законодательством и монополиями.

крім НБУ у нас 60% БСУ після "очищення" в лапах держави і субсидії олігархічним бізнесам ... а ти кажеш, "субсидировать никто не будет"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24138
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7600760176027603>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2409, 2410, 2411
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24100 3253595
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 18:56
bevzaalex
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7438 1776255
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 78, 79, 80
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
795 198998
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 17:55
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.