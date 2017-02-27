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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7600760176027603

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 116
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
47%
55
28.00-28.50
19%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:32

  vitaliian написав:
  flyman написав:пропонуєш "голандську болезнь"?
нет обьясняю на пальцах почему низкомаржинальные производства субсидировать никто не будет, коммунизм закончился в 1991. А высокомаржинальные субсидировать не нужно они без "чуткой заботы" нбу поднимаются как грибы после дождя, только количество ниш где они возможны ограничено объемом рынка, законодательством и монополиями.


Откровенная манипуляция. В условиях хронически отрицательного внешнеготоргового сальдо единственное, что субсидируется - это импорт. О субсидировании внутреннего производства речь вообще не идет - для начала предлагается просто выровнять баланс и не предоставлять нерыночных преимуществ импорту!

Что до маржинальности - чем выше передел, тем выше и она (по крайней мере в экономике, не субсидирующей импорт). Ваш пример сантехника, обслуживающего магазин с импортом - услуга низкой добавленной стоимости, обесценивающая и сам труд сантехников, которые могли работать на заводе по производству, например, строительных, или бытовых товаров, бОльшую часть которых мы сегодня импортируем, обеспечивая работой граждан других стран

  clash написав:да. вот только не факт, что ухудшив первое улучшим второе.мне так кажется. и во втором--дело не только в кредитовании наверное


Условие обязательное, но недостаточное. Согласен. Обсуждалась роль конкретного регулятора - НБУ, а не все экономическое окружение
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  #<1 ... 7600760176027603
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