vitaliian написав:нет обьясняю на пальцах почему низкомаржинальные производства субсидировать никто не будет, коммунизм закончился в 1991. А высокомаржинальные субсидировать не нужно они без "чуткой заботы" нбу поднимаются как грибы после дождя, только количество ниш где они возможны ограничено объемом рынка, законодательством и монополиями.
Откровенная манипуляция. В условиях хронически отрицательного внешнеготоргового сальдо единственное, что субсидируется - это импорт. О субсидировании внутреннего производства речь вообще не идет - для начала предлагается просто выровнять баланс и не предоставлять нерыночных преимуществ импорту!
Что до маржинальности - чем выше передел, тем выше и она (по крайней мере в экономике, не субсидирующей импорт). Ваш пример сантехника, обслуживающего магазин с импортом - услуга низкой добавленной стоимости, обесценивающая и сам труд сантехников, которые могли работать на заводе по производству, например, строительных, или бытовых товаров, бОльшую часть которых мы сегодня импортируем, обеспечивая работой граждан других стран
Условие обязательное, но недостаточное. Согласен. Обсуждалась роль конкретного регулятора - НБУ, а не все экономическое окружение