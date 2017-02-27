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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7601760276037604>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 116
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
47%
55
28.00-28.50
19%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:32

  vitaliian написав:
  flyman написав:пропонуєш "голандську болезнь"?
нет обьясняю на пальцах почему низкомаржинальные производства субсидировать никто не будет, коммунизм закончился в 1991. А высокомаржинальные субсидировать не нужно они без "чуткой заботы" нбу поднимаются как грибы после дождя, только количество ниш где они возможны ограничено объемом рынка, законодательством и монополиями.


Откровенная манипуляция. В условиях хронически отрицательного внешнеготоргового сальдо единственное, что субсидируется - это импорт. О субсидировании внутреннего производства речь вообще не идет - для начала предлагается просто выровнять баланс и не предоставлять нерыночных преимуществ импорту!

Что до маржинальности - чем выше передел, тем выше и она (по крайней мере в экономике, не субсидирующей импорт). Ваш пример сантехника, обслуживающего магазин с импортом - услуга низкой добавленной стоимости, обесценивающая и сам труд сантехников, которые могли работать на заводе по производству, например, строительных, или бытовых товаров, бОльшую часть которых мы сегодня импортируем, обеспечивая работой граждан других стран

  clash написав:да. вот только не факт, что ухудшив первое улучшим второе.мне так кажется. и во втором--дело не только в кредитовании наверное


Условие обязательное, но недостаточное. Согласен. Обсуждалась роль конкретного регулятора - НБУ, а не все экономическое окружение
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:В условиях хронически отрицательного внешнеготоргового сальдо единственное, что субсидируется - это импорт. О субсидировании внутреннего производства речь вообще не идет - для начала предлагается просто выровнять баланс и не предоставлять нерыночных преимуществ импорту!
ок какая роль в субсидировании внутреннего производства у нбу? стоимость денег предельно низкая, бери кредиты и создавай теслы эплы и гуглы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:34

  vitaliian написав:
  zРадио написав:В условиях хронически отрицательного внешнеготоргового сальдо единственное, что субсидируется - это импорт. О субсидировании внутреннего производства речь вообще не идет - для начала предлагается просто выровнять баланс и не предоставлять нерыночных преимуществ импорту!
ок какая роль в субсидировании внутреннего производства у нбу? стоимость денег предельно низкая, бери кредиты и создавай теслы эплы и гуглы.

поцікався для початку умовами кредитів підприємствам ПАПи,
звідки борги Енергоатома і т.д. і т.п.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:58

zРадио

Добрый вечер .

Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?

Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .
....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:07

  headshaker написав:Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ

На 20 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами

  • 3 мес (70 дн, лимит - 0.5 млрд)
  • 1 год (322 дн)
  • 1.5 года (581 дн)
  • 2 года (763 дн)
  • 3 года (1127 дн)
  • 6 лет (2226 дн)
Список хоть и длинный, но предварительный: как и на этой неделе, в итоге что-то из него вполне может пропасть.

Существенных выплат на следующей неделе нет, хотя, сравнивая с результатами прошлого аукциона и 2.5 млрд (1.1 - погашение, 1.4 - купон) - существенно. Впрочем, пока что Минфин справлялся собственными силами.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021

Можливо надіються, що ті хто буде зараз аврально виходити з чи не зможе більше зайти в російські ОФЗ хоч частково зайде в наші ОВДП? В російських паперах зараз нерезидентів на 3-4 трлн руб а це 40-50 млрд дол США, якщо не помиляюся. А до недавнього часу нерезиденти складали 30%-у долю первинного викупу рфівського боргу. Вагомий кусок.
П.С. Надіюся, вже всі розібралися, що керченську протоку НЕ ЗАКРИЛИ ДЛЯ ТОРГОВИХ СУДЕН. Тобто, поки що загрози для експорту і імпорту через азовські порти немає. Хоча, я б зараз екстренно проклав європейську колію хоча б до Львова, щоб мати змогу полегшити залізнодорожні вантажоперевезення з(в) Польщу...
orest
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:24

  холява написав:zРадио

Добрый вечер .

Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?

Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .
....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?

Добрий вечір. Є надія, що сировинна складова згаданого Вами росту цін стабілізується вже в травні. Після чого почне відкочуватися а може й динамічно зменшиться в червні-серпні. Що стосується логістичної складової, то в цьому році, найімовірніше, нічого не зміниться.
П.С. Трохи аналітики від Альфи https://alfabank.ua/about/press/makroek ... etsya-2486
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:25

  холява написав:zРадио

Добрый вечер .

Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?


Добрый вечер. Очень просто - непаритетным обменным курсом

  холява написав:Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .
....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?


А я давно (год точно) пишу, что мы покупаем то, на что не зарабатываем. Польские сыровары, немецкие автопроизводители и китайские мануфактуры говорят нам большое спасибо. Мы, вроде как, и сами рады. Только незадача - это все за счет роста долга. Который, кстати, все тяжелее обслуживать, потому что одновременно с ростом основной части долга снижается и собираемость налогов с внутренних производителей, проигрывающих борьбу субсидируемому импорту. А почему, вы думаете, доля расходов бюджета на обслуживание долга увеличивается с каждый годом?..
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:30

  холява написав:zРадио

Добрый вечер .

Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?

Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .
....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?

Человек нам несёт пропаганду от агрессора, мол от курса 100 гривен за доллар все только выиграют, экспортёры получат больше гривен, а импортёры вообще автоматом при курсе 28 это преступники, которых надо наказать покращенным курсом, может 200 гривен за доллар и есть мечта запоребриковых экспертов.
На шаровую опору или комплект колодок для Опель Кадетт будем собирать полгода, красотища, вот мы зажили по-новому в 2015-м, когда 70% домохозяйств поскакали за субсидиями, очередные несколько мио граждан кинули свои семьи и поехали батрачить во Вроцлавы.
А пенсионеры вообще не знаю как стали жить на 40 долларов, интересно, хоть аспирин дарница покупали или все болезни подорожником лечили, который вырвали у бесхозных обочин?)
Вот и весь перевод всёпропальщикового бреда, мол при курсе 100 они " разбогатеют", все подпеватели так же бездумно повторяют откровенный инфомусор и что будет с их доходами они не задумываются.
Обвалисты, вам три годика? Вы не помните какая опа была после утроения курса? Сейчас хоть немного стало всё налаживаться, вы хотите опять откат в 90-е или в 99-й год?
Плюс у нас туча долгов, начнём печатать, сорвёмся в гиперинфляцию. Дефолтнём. Распадёмся на княжества феодалов. Вот что завуалированно и "советуют" нам мышебратья, а они Украину возьмут голыми руками. Не надо будет активно иванами удобрять землю, как 6-7 лет назад.
По курсу, наверное идём закрепляться выше 28, ведь нервозность у границ не спадает.
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 15 кві, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:32

  somilitark написав:Человек нам несёт пропаганду от агрессора


Опять дурачок вылез. Лобби внутреннего производства - это пропаганда от агрессора (рука-лицо)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:32

  flyman написав:поцікався для початку умовами кредитів підприємствам ПАПи,

Сразу скажу, что сообщение не касается всей предыдущей цепочки размышлений, а именно того, что процитировал.
Мне вот интересно, где человек должен найти информацию о условиях кредитов "ПАПи" ? В открытом доступе ? :mrgreen: Я думаю, у Вас даже в самых смелых фантазиях нету таких цифр. Как малых так и больших. Это претензия не именно к Вам, а скорее всего к СМИ.
Коль уже затронул СМИ, небольшая ремарка - кто-то слышал Остапа Дроздова ? Это такой стыд, откуда он вылез ? :oops:
П.С. Пью ром, слушаю Эми Вайнхаус, чувствую себя пиратом. :)
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