нет обьясняю на пальцах почему низкомаржинальные производства субсидировать никто не будет, коммунизм закончился в 1991. А высокомаржинальные субсидировать не нужно они без "чуткой заботы" нбу поднимаются как грибы после дождя, только количество ниш где они возможны ограничено объемом рынка, законодательством и монополиями.
Откровенная манипуляция. В условиях хронически отрицательного внешнеготоргового сальдо единственное, что субсидируется - это импорт. О субсидировании внутреннего производства речь вообще не идет - для начала предлагается просто выровнять баланс и не предоставлять нерыночных преимуществ импорту!
Что до маржинальности - чем выше передел, тем выше и она (по крайней мере в экономике, не субсидирующей импорт). Ваш пример сантехника, обслуживающего магазин с импортом - услуга низкой добавленной стоимости, обесценивающая и сам труд сантехников, которые могли работать на заводе по производству, например, строительных, или бытовых товаров, бОльшую часть которых мы сегодня импортируем, обеспечивая работой граждан других стран
clash написав:да. вот только не факт, что ухудшив первое улучшим второе.мне так кажется. и во втором--дело не только в кредитовании наверное
Условие обязательное, но недостаточное. Согласен. Обсуждалась роль конкретного регулятора - НБУ, а не все экономическое окружение
zРадио написав:В условиях хронически отрицательного внешнеготоргового сальдо единственное, что субсидируется - это импорт. О субсидировании внутреннего производства речь вообще не идет - для начала предлагается просто выровнять баланс и не предоставлять нерыночных преимуществ импорту!
ок какая роль в субсидировании внутреннего производства у нбу? стоимость денег предельно низкая, бери кредиты и создавай теслы эплы и гуглы.
zРадио написав:В условиях хронически отрицательного внешнеготоргового сальдо единственное, что субсидируется - это импорт. О субсидировании внутреннего производства речь вообще не идет - для начала предлагается просто выровнять баланс и не предоставлять нерыночных преимуществ импорту!
ок какая роль в субсидировании внутреннего производства у нбу? стоимость денег предельно низкая, бери кредиты и создавай теслы эплы и гуглы.
поцікався для початку умовами кредитів підприємствам ПАПи, звідки борги Енергоатома і т.д. і т.п.
headshaker написав:Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ
На 20 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами
3 мес (70 дн, лимит - 0.5 млрд)
1 год (322 дн)
1.5 года (581 дн)
2 года (763 дн)
3 года (1127 дн)
6 лет (2226 дн)
Список хоть и длинный, но предварительный: как и на этой неделе, в итоге что-то из него вполне может пропасть.
Существенных выплат на следующей неделе нет, хотя, сравнивая с результатами прошлого аукциона и 2.5 млрд (1.1 - погашение, 1.4 - купон) - существенно. Впрочем, пока что Минфин справлялся собственными силами.
Можливо надіються, що ті хто буде зараз аврально виходити з чи не зможе більше зайти в російські ОФЗ хоч частково зайде в наші ОВДП? В російських паперах зараз нерезидентів на 3-4 трлн руб а це 40-50 млрд дол США, якщо не помиляюся. А до недавнього часу нерезиденти складали 30%-у долю первинного викупу рфівського боргу. Вагомий кусок. П.С. Надіюся, вже всі розібралися, що керченську протоку НЕ ЗАКРИЛИ ДЛЯ ТОРГОВИХ СУДЕН. Тобто, поки що загрози для експорту і імпорту через азовські порти немає. Хоча, я б зараз екстренно проклав європейську колію хоча б до Львова, щоб мати змогу полегшити залізнодорожні вантажоперевезення з(в) Польщу...
Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?
Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование . ....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?
Добрий вечір. Є надія, що сировинна складова згаданого Вами росту цін стабілізується вже в травні. Після чого почне відкочуватися а може й динамічно зменшиться в червні-серпні. Що стосується логістичної складової, то в цьому році, найімовірніше, нічого не зміниться. П.С. Трохи аналітики від Альфи https://alfabank.ua/about/press/makroek ... etsya-2486
Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?
Добрый вечер. Очень просто - непаритетным обменным курсом
холява написав:Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование . ....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?
А я давно (год точно) пишу, что мы покупаем то, на что не зарабатываем. Польские сыровары, немецкие автопроизводители и китайские мануфактуры говорят нам большое спасибо. Мы, вроде как, и сами рады. Только незадача - это все за счет роста долга. Который, кстати, все тяжелее обслуживать, потому что одновременно с ростом основной части долга снижается и собираемость налогов с внутренних производителей, проигрывающих борьбу субсидируемому импорту. А почему, вы думаете, доля расходов бюджета на обслуживание долга увеличивается с каждый годом?..
Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?
Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование . ....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?
Человек нам несёт пропаганду от агрессора, мол от курса 100 гривен за доллар все только выиграют, экспортёры получат больше гривен, а импортёры вообще автоматом при курсе 28 это преступники, которых надо наказать покращенным курсом, может 200 гривен за доллар и есть мечта запоребриковых экспертов. На шаровую опору или комплект колодок для Опель Кадетт будем собирать полгода, красотища, вот мы зажили по-новому в 2015-м, когда 70% домохозяйств поскакали за субсидиями, очередные несколько мио граждан кинули свои семьи и поехали батрачить во Вроцлавы. А пенсионеры вообще не знаю как стали жить на 40 долларов, интересно, хоть аспирин дарница покупали или все болезни подорожником лечили, который вырвали у бесхозных обочин?) Вот и весь перевод всёпропальщикового бреда, мол при курсе 100 они " разбогатеют", все подпеватели так же бездумно повторяют откровенный инфомусор и что будет с их доходами они не задумываются. Обвалисты, вам три годика? Вы не помните какая опа была после утроения курса? Сейчас хоть немного стало всё налаживаться, вы хотите опять откат в 90-е или в 99-й год? Плюс у нас туча долгов, начнём печатать, сорвёмся в гиперинфляцию. Дефолтнём. Распадёмся на княжества феодалов. Вот что завуалированно и "советуют" нам мышебратья, а они Украину возьмут голыми руками. Не надо будет активно иванами удобрять землю, как 6-7 лет назад. По курсу, наверное идём закрепляться выше 28, ведь нервозность у границ не спадает.
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 15 кві, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:поцікався для початку умовами кредитів підприємствам ПАПи,
Сразу скажу, что сообщение не касается всей предыдущей цепочки размышлений, а именно того, что процитировал. Мне вот интересно, где человек должен найти информацию о условиях кредитов "ПАПи" ? В открытом доступе ? Я думаю, у Вас даже в самых смелых фантазиях нету таких цифр. Как малых так и больших. Это претензия не именно к Вам, а скорее всего к СМИ. Коль уже затронул СМИ, небольшая ремарка - кто-то слышал Остапа Дроздова ? Это такой стыд, откуда он вылез ? П.С. Пью ром, слушаю Эми Вайнхаус, чувствую себя пиратом.