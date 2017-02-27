"Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках
(за діючими угодами станом на 11.04.2018)" млрд.грн.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ВСЬОГО 327,73 313,89 265,88 222,44 173,22 173,51 205,38 158,16 134,51
Обслуговування 122,78 118,20 99,08 88,50 79,09 72,60 66,34 59,24 53,05 48,06
Внутрішній борг 79,12 72,24 55,82 49,23 47,13 44,71 42,54 39,87 37,22 35,57
Зовнішній борг 43,66 45,96 43,26 39,27 31,96 27,89 23,80 19,37 15,84
Погашення 204,95 195,69 166,80 133,94 94,13 100,91 139,04 98,91 81,45
Внутрішній борг 149,54 90,81 34,80 20,39 14,58 21,84 39,97 27,02 18,57
Зовнішній борг 55,41 104,88 132,00 113,55 79,55 79,07 99,07 71,89 62,88