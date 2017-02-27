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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7601760276037604

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 116
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
47%
55
28.00-28.50
19%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Только незадача - это все за счет роста долга. Который, кстати, все тяжелее обслуживать, потому что одновременно с ростом основной части долга снижается и собираемость налогов с внутренних производителей, проигрывающих борьбу

"Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках
(за діючими угодами станом на 11.04.2018)" млрд.грн.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ВСЬОГО 327,73 313,89 265,88 222,44 173,22 173,51 205,38 158,16 134,51
Обслуговування 122,78 118,20 99,08 88,50 79,09 72,60 66,34 59,24 53,05 48,06
Внутрішній борг 79,12 72,24 55,82 49,23 47,13 44,71 42,54 39,87 37,22 35,57
Зовнішній борг 43,66 45,96 43,26 39,27 31,96 27,89 23,80 19,37 15,84
Погашення 204,95 195,69 166,80 133,94 94,13 100,91 139,04 98,91 81,45
Внутрішній борг 149,54 90,81 34,80 20,39 14,58 21,84 39,97 27,02 18,57
Зовнішній борг 55,41 104,88 132,00 113,55 79,55 79,07 99,07 71,89 62,88
https://mof.gov.ua/storage/files/Prohno ... 42018.xlsx
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:38

zРадио
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somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:39

  somilitark написав:zРадио
Водки нет, иди домой за поребрик. Мы тут сами разберемся, иди спасай сибирь от китайцев сссровец :mrgreen:


Бан троллю
zРадио
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  #<1 ... 7601760276037604
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