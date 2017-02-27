ок какая роль в субсидировании внутреннего производства у нбу? стоимость денег предельно низкая, бери кредиты и создавай теслы эплы и гуглы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 кві, 2021 19:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ок какая роль в субсидировании внутреннего производства у нбу? стоимость денег предельно низкая, бери кредиты и создавай теслы эплы и гуглы.
Додано: Чет 15 кві, 2021 19:34
поцікався для початку умовами кредитів підприємствам ПАПи,
звідки борги Енергоатома і т.д. і т.п.
Додано: Чет 15 кві, 2021 19:58
zРадио
Добрый вечер .
Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?
Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .
....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:07
Можливо надіються, що ті хто буде зараз аврально виходити з чи не зможе більше зайти в російські ОФЗ хоч частково зайде в наші ОВДП? В російських паперах зараз нерезидентів на 3-4 трлн руб а це 40-50 млрд дол США, якщо не помиляюся. А до недавнього часу нерезиденти складали 30%-у долю первинного викупу рфівського боргу. Вагомий кусок.
П.С. Надіюся, вже всі розібралися, що керченську протоку НЕ ЗАКРИЛИ ДЛЯ ТОРГОВИХ СУДЕН. Тобто, поки що загрози для експорту і імпорту через азовські порти немає. Хоча, я б зараз екстренно проклав європейську колію хоча б до Львова, щоб мати змогу полегшити залізнодорожні вантажоперевезення з(в) Польщу...
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:24
Добрий вечір. Є надія, що сировинна складова згаданого Вами росту цін стабілізується вже в травні. Після чого почне відкочуватися а може й динамічно зменшиться в червні-серпні. Що стосується логістичної складової, то в цьому році, найімовірніше, нічого не зміниться.
П.С. Трохи аналітики від Альфи
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:25
Добрый вечер. Очень просто - непаритетным обменным курсом
А я давно (год точно) пишу, что мы покупаем то, на что не зарабатываем. Польские сыровары, немецкие автопроизводители и китайские мануфактуры говорят нам большое спасибо. Мы, вроде как, и сами рады. Только незадача - это все за счет роста долга. Который, кстати, все тяжелее обслуживать, потому что одновременно с ростом основной части долга снижается и собираемость налогов с внутренних производителей, проигрывающих борьбу субсидируемому импорту. А почему, вы думаете, доля расходов бюджета на обслуживание долга увеличивается с каждый годом?..
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:32
Сразу скажу, что сообщение не касается всей предыдущей цепочки размышлений, а именно того, что процитировал.
Мне вот интересно, где человек должен найти информацию о условиях кредитов "ПАПи" ? В открытом доступе ? Я думаю, у Вас даже в самых смелых фантазиях нету таких цифр. Как малых так и больших. Это претензия не именно к Вам, а скорее всего к СМИ.
Коль уже затронул СМИ, небольшая ремарка - кто-то слышал Остапа Дроздова ? Это такой стыд, откуда он вылез ?
П.С. Пью ром, слушаю Эми Вайнхаус, чувствую себя пиратом.
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках
(за діючими угодами станом на 11.04.2018)" млрд.грн.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ВСЬОГО 327,73 313,89 265,88 222,44 173,22 173,51 205,38 158,16 134,51
Обслуговування 122,78 118,20 99,08 88,50 79,09 72,60 66,34 59,24 53,05 48,06
Внутрішній борг 79,12 72,24 55,82 49,23 47,13 44,71 42,54 39,87 37,22 35,57
Зовнішній борг 43,66 45,96 43,26 39,27 31,96 27,89 23,80 19,37 15,84
Погашення 204,95 195,69 166,80 133,94 94,13 100,91 139,04 98,91 81,45
Внутрішній борг 149,54 90,81 34,80 20,39 14,58 21,84 39,97 27,02 18,57
Зовнішній борг 55,41 104,88 132,00 113,55 79,55 79,07 99,07 71,89 62,88
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:43
Добрый Вечер .
Вы понимаете , на таможне такого не бывает .
Если ты заявил цену на товар , то эта цена будет аксиомой для таможни .
Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , то даже если производитель напишет письмо , ОБОСНУЕТ , ПРИВЕДЕТ аргументы , РАСЧЕТЫ ,смету производства , что цены понизились в связи с отсутствием спроса , хоть ты УС....ИСЬ , таможня будет считать тебе по заявленной (самой большей цене ).
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:51
Игорь
Умка , .....надо уметь расслабляться .
.....сижу у клиента , с капельницей ...... и уйти не могу и написать толком не могу .....
Хоть Сомик меня и недолюбливает , считаю его патриотом ...
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