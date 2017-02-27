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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7601760276037604>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 116
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
47%
55
28.00-28.50
19%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:В условиях хронически отрицательного внешнеготоргового сальдо единственное, что субсидируется - это импорт. О субсидировании внутреннего производства речь вообще не идет - для начала предлагается просто выровнять баланс и не предоставлять нерыночных преимуществ импорту!
ок какая роль в субсидировании внутреннего производства у нбу? стоимость денег предельно низкая, бери кредиты и создавай теслы эплы и гуглы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:34

  vitaliian написав:
  zРадио написав:В условиях хронически отрицательного внешнеготоргового сальдо единственное, что субсидируется - это импорт. О субсидировании внутреннего производства речь вообще не идет - для начала предлагается просто выровнять баланс и не предоставлять нерыночных преимуществ импорту!
ок какая роль в субсидировании внутреннего производства у нбу? стоимость денег предельно низкая, бери кредиты и создавай теслы эплы и гуглы.

поцікався для початку умовами кредитів підприємствам ПАПи,
звідки борги Енергоатома і т.д. і т.п.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:58

zРадио

Добрый вечер .

Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?

Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .
....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:07

  headshaker написав:Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ

На 20 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами

  • 3 мес (70 дн, лимит - 0.5 млрд)
  • 1 год (322 дн)
  • 1.5 года (581 дн)
  • 2 года (763 дн)
  • 3 года (1127 дн)
  • 6 лет (2226 дн)
Список хоть и длинный, но предварительный: как и на этой неделе, в итоге что-то из него вполне может пропасть.

Существенных выплат на следующей неделе нет, хотя, сравнивая с результатами прошлого аукциона и 2.5 млрд (1.1 - погашение, 1.4 - купон) - существенно. Впрочем, пока что Минфин справлялся собственными силами.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021

Можливо надіються, що ті хто буде зараз аврально виходити з чи не зможе більше зайти в російські ОФЗ хоч частково зайде в наші ОВДП? В російських паперах зараз нерезидентів на 3-4 трлн руб а це 40-50 млрд дол США, якщо не помиляюся. А до недавнього часу нерезиденти складали 30%-у долю первинного викупу рфівського боргу. Вагомий кусок.
П.С. Надіюся, вже всі розібралися, що керченську протоку НЕ ЗАКРИЛИ ДЛЯ ТОРГОВИХ СУДЕН. Тобто, поки що загрози для експорту і імпорту через азовські порти немає. Хоча, я б зараз екстренно проклав європейську колію хоча б до Львова, щоб мати змогу полегшити залізнодорожні вантажоперевезення з(в) Польщу...
orest
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:24

  холява написав:zРадио

Добрый вечер .

Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?

Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .
....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?

Добрий вечір. Є надія, що сировинна складова згаданого Вами росту цін стабілізується вже в травні. Після чого почне відкочуватися а може й динамічно зменшиться в червні-серпні. Що стосується логістичної складової, то в цьому році, найімовірніше, нічого не зміниться.
П.С. Трохи аналітики від Альфи https://alfabank.ua/about/press/makroek ... etsya-2486
orest
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:25

  холява написав:zРадио

Добрый вечер .

Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?


Добрый вечер. Очень просто - непаритетным обменным курсом

  холява написав:Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .
....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?


А я давно (год точно) пишу, что мы покупаем то, на что не зарабатываем. Польские сыровары, немецкие автопроизводители и китайские мануфактуры говорят нам большое спасибо. Мы, вроде как, и сами рады. Только незадача - это все за счет роста долга. Который, кстати, все тяжелее обслуживать, потому что одновременно с ростом основной части долга снижается и собираемость налогов с внутренних производителей, проигрывающих борьбу субсидируемому импорту. А почему, вы думаете, доля расходов бюджета на обслуживание долга увеличивается с каждый годом?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:32

  flyman написав:поцікався для початку умовами кредитів підприємствам ПАПи,

Сразу скажу, что сообщение не касается всей предыдущей цепочки размышлений, а именно того, что процитировал.
Мне вот интересно, где человек должен найти информацию о условиях кредитов "ПАПи" ? В открытом доступе ? :mrgreen: Я думаю, у Вас даже в самых смелых фантазиях нету таких цифр. Как малых так и больших. Это претензия не именно к Вам, а скорее всего к СМИ.
Коль уже затронул СМИ, небольшая ремарка - кто-то слышал Остапа Дроздова ? Это такой стыд, откуда он вылез ? :oops:
П.С. Пью ром, слушаю Эми Вайнхаус, чувствую себя пиратом. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Только незадача - это все за счет роста долга. Который, кстати, все тяжелее обслуживать, потому что одновременно с ростом основной части долга снижается и собираемость налогов с внутренних производителей, проигрывающих борьбу

"Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках
(за діючими угодами станом на 11.04.2018)" млрд.грн.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ВСЬОГО 327,73 313,89 265,88 222,44 173,22 173,51 205,38 158,16 134,51
Обслуговування 122,78 118,20 99,08 88,50 79,09 72,60 66,34 59,24 53,05 48,06
Внутрішній борг 79,12 72,24 55,82 49,23 47,13 44,71 42,54 39,87 37,22 35,57
Зовнішній борг 43,66 45,96 43,26 39,27 31,96 27,89 23,80 19,37 15,84
Погашення 204,95 195,69 166,80 133,94 94,13 100,91 139,04 98,91 81,45
Внутрішній борг 149,54 90,81 34,80 20,39 14,58 21,84 39,97 27,02 18,57
Зовнішній борг 55,41 104,88 132,00 113,55 79,55 79,07 99,07 71,89 62,88
https://mof.gov.ua/storage/files/Prohno ... 42018.xlsx
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:43

  orest написав:
  холява написав:zРадио

Добрый вечер .

Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?

Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .
....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?

Добрий вечір. Є надія, що сировинна складова згаданого Вами росту цін стабілізується вже в травні. Після чого почне відкочуватися а може й динамічно зменшиться в червні-серпні. Що стосується логістичної складової, то в цьому році, найімовірніше, нічого не зміниться.
П.С. Трохи аналітики від Альфи https://alfabank.ua/about/press/makroek ... etsya-2486


Добрый Вечер .
Вы понимаете , на таможне такого не бывает .
Если ты заявил цену на товар , то эта цена будет аксиомой для таможни .
Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , то даже если производитель напишет письмо , ОБОСНУЕТ , ПРИВЕДЕТ аргументы , РАСЧЕТЫ ,смету производства , что цены понизились в связи с отсутствием спроса , хоть ты УС....ИСЬ , таможня будет считать тебе по заявленной (самой большей цене ).
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:51

Игорь

Умка , .....надо уметь расслабляться .

.....сижу у клиента , с капельницей ...... и уйти не могу и написать толком не могу .....

Хоть Сомик меня и недолюбливает , считаю его патриотом ...
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