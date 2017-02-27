В свете новостей о закрытии Россией Керченской протоки к портам Азовского моря, что будет с курсом доллара, хотелось бы услышать мнение специалистов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 кві, 2021 21:33
Добрый вечер
В свете новостей о закрытии Россией Керченской протоки к портам Азовского моря, что будет с курсом доллара, хотелось бы услышать мнение специалистов
Додано: Чет 15 кві, 2021 21:54
Это не так.(с)
Таможня сегодня использует более оперативные справочные данные по таможенной стоимости, чем 10 лет назад. Да, возможно не каждый сотрудник таможни достаточно грамотен, чтобы принять правильное решение, но если ты не начинающий бизнесмен, то у тебя есть тысяча законных способов убедить таможню принять твою цену в качестве базы налогообложения твоего импорта.
Нужно осуществлять грамотную работу по обоснованию своей цены - предоставить несколько независимых экспертных оценок, калькуляции, достоверное описание технических особенностей товара, биржевые графики, письма от производителя о текущих уровнях отпускных цен в зависимости от сортности товара и т.д. Также можно привлечь в поддержку своей позиции ТПП Украины, институты, ассоциации различные, профильные министерства, посольства, комиссии да и любые другие авторитетные мнения.
На сегодня таможня принимает от брокера и применяет даже полулевые данные из интернета касательно ценообразования. Найти справочные данные по цене на твой товар в авторитетном издании сейчас не составляет особого труда.
Додано: Чет 15 кві, 2021 22:00
закрывают только для военных, торговые не трогают вроде.
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