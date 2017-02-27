RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7601760276037604

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 116
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
47%
55
28.00-28.50
19%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 21:33

Добрый вечер
В свете новостей о закрытии Россией Керченской протоки к портам Азовского моря, что будет с курсом доллара, хотелось бы услышать мнение специалистов

https://www.facebook.com/59402243061812 ... 39082/?d=n
Olya1
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.03.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 21:54

  холява написав:
  orest написав:
  холява написав:zРадио

Добрый вечер .

Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?

Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .
....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?

Добрий вечір. Є надія, що сировинна складова згаданого Вами росту цін стабілізується вже в травні. Після чого почне відкочуватися а може й динамічно зменшиться в червні-серпні. Що стосується логістичної складової, то в цьому році, найімовірніше, нічого не зміниться.
П.С. Трохи аналітики від Альфи https://alfabank.ua/about/press/makroek ... etsya-2486


Добрый Вечер .
Вы понимаете , на таможне такого не бывает .
Если ты заявил цену на товар , то эта цена будет аксиомой для таможни .
Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , то даже если производитель напишет письмо , ОБОСНУЕТ , ПРИВЕДЕТ аргументы , РАСЧЕТЫ ,смету производства , что цены понизились в связи с отсутствием спроса , хоть ты УС....ИСЬ , таможня будет считать тебе по заявленной (самой большей цене ).


Это не так.(с)

Таможня сегодня использует более оперативные справочные данные по таможенной стоимости, чем 10 лет назад. Да, возможно не каждый сотрудник таможни достаточно грамотен, чтобы принять правильное решение, но если ты не начинающий бизнесмен, то у тебя есть тысяча законных способов убедить таможню принять твою цену в качестве базы налогообложения твоего импорта.

Нужно осуществлять грамотную работу по обоснованию своей цены - предоставить несколько независимых экспертных оценок, калькуляции, достоверное описание технических особенностей товара, биржевые графики, письма от производителя о текущих уровнях отпускных цен в зависимости от сортности товара и т.д. Также можно привлечь в поддержку своей позиции ТПП Украины, институты, ассоциации различные, профильные министерства, посольства, комиссии да и любые другие авторитетные мнения.

На сегодня таможня принимает от брокера и применяет даже полулевые данные из интернета касательно ценообразования. Найти справочные данные по цене на твой товар в авторитетном издании сейчас не составляет особого труда.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2752 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:00

  Olya1 написав:Добрый вечер
В свете новостей о закрытии Россией Керченской протоки к портам Азовского моря, что будет с курсом доллара, хотелось бы услышать мнение специалистов

https://www.facebook.com/59402243061812 ... 39082/?d=n


закрывают только для военных, торговые не трогают вроде.
Ruslan2453
 
Повідомлень: 1372
З нами з: 13.02.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7601760276037604
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Starikan і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 78, 79, 80
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
799 199220
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 20:41
Goodman
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2409, 2410, 2411
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24100 3254074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 18:56
bevzaalex
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7438 1776324
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.