В свете новостей о закрытии Россией Керченской протоки к портам Азовского моря, что будет с курсом доллара, хотелось бы услышать мнение специалистов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 кві, 2021 21:33
Добрый вечер
В свете новостей о закрытии Россией Керченской протоки к портам Азовского моря, что будет с курсом доллара, хотелось бы услышать мнение специалистов
Додано: Чет 15 кві, 2021 21:54
Это не так.(с)
Таможня сегодня использует более оперативные справочные данные по таможенной стоимости, чем 10 лет назад. Да, возможно не каждый сотрудник таможни достаточно грамотен, чтобы принять правильное решение, но если ты не начинающий бизнесмен, то у тебя есть тысяча законных способов убедить таможню принять твою цену в качестве базы налогообложения твоего импорта.
Нужно осуществлять грамотную работу по обоснованию своей цены - предоставить несколько независимых экспертных оценок, калькуляции, достоверное описание технических особенностей товара, биржевые графики, письма от производителя о текущих уровнях отпускных цен в зависимости от сортности товара и т.д. Также можно привлечь в поддержку своей позиции ТПП Украины, институты, ассоциации различные, профильные министерства, посольства, комиссии да и любые другие авторитетные мнения.
На сегодня таможня принимает от брокера и применяет даже полулевые данные из интернета касательно ценообразования. Найти справочные данные по цене на твой товар в авторитетном издании сейчас не составляет особого труда.
Додано: Чет 15 кві, 2021 22:00
закрывают только для военных, торговые не трогают вроде.
Додано: Чет 15 кві, 2021 22:25
Вы до сих пор верите в слова лаптеногих? Там ложь - это национальная черта. Давить их всем миром за нарушения морского права.
Додано: Чет 15 кві, 2021 22:45
То есть аншлюс части территории как в старые добрые 30-е не смущает?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:55
действия РФ-грубое нарушение международного морского права (т.е конвенции ООН 1982г
Україна має ініціювати скликання Радбезу ООН та ОБСЄ
каким боком єто для гривны -влияние на курс оказывает спрос на валюту и её наличие на межбанке, в течении месяца никак (экспортные/импортные грузы для Мариуполя перегонят по ЖД через порт ЧМ. возможно влияние будет месяца через 3-4
Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:07
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