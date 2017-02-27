Додано: Чет 15 кві, 2021 21:54

холява написав: orest написав: холява написав: zРадио



Добрый вечер .



Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?



Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .

....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ? Добрый вечер .Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?

Добрий вечір. Є надія, що сировинна складова згаданого Вами росту цін стабілізується вже в травні. Після чого почне відкочуватися а може й динамічно зменшиться в червні-серпні. Що стосується логістичної складової, то в цьому році, найімовірніше, нічого не зміниться.

П.С. Трохи аналітики від Альфи https://alfabank.ua/about/press/makroek ... etsya-2486 Добрий вечір. Є надія, що сировинна складова згаданого Вами росту цін стабілізується вже в травні. Після чого почне відкочуватися а може й динамічно зменшиться в червні-серпні. Що стосується логістичної складової, то в цьому році, найімовірніше, нічого не зміниться.П.С. Трохи аналітики від Альфи



Добрый Вечер .

Вы понимаете , на таможне такого не бывает .

Если ты заявил цену на товар , то эта цена будет аксиомой для таможни .

Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , то даже если производитель напишет письмо , ОБОСНУЕТ , ПРИВЕДЕТ аргументы , РАСЧЕТЫ ,смету производства , что цены понизились в связи с отсутствием спроса , хоть ты УС....ИСЬ , таможня будет считать тебе по заявленной (самой большей цене ). Добрый Вечер .Вы понимаете , на таможне такого не бывает .Если ты заявил цену на товар , то эта цена будет аксиомой для таможни .Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , то даже если производитель напишет письмо , ОБОСНУЕТ , ПРИВЕДЕТ аргументы , РАСЧЕТЫ ,смету производства , что цены понизились в связи с отсутствием спроса , хоть ты УС....ИСЬ , таможня будет считать тебе по заявленной (самой большей цене ).

Это не так.(с)Таможня сегодня использует более оперативные справочные данные по таможенной стоимости, чем 10 лет назад. Да, возможно не каждый сотрудник таможни достаточно грамотен, чтобы принять правильное решение, но если ты не начинающий бизнесмен, то у тебя есть тысяча законных способов убедить таможню принять твою цену в качестве базы налогообложения твоего импорта.Нужно осуществлять грамотную работу по обоснованию своей цены - предоставить несколько независимых экспертных оценок, калькуляции, достоверное описание технических особенностей товара, биржевые графики, письма от производителя о текущих уровнях отпускных цен в зависимости от сортности товара и т.д. Также можно привлечь в поддержку своей позиции ТПП Украины, институты, ассоциации различные, профильные министерства, посольства, комиссии да и любые другие авторитетные мнения.На сегодня таможня принимает от брокера и применяет даже полулевые данные из интернета касательно ценообразования. Найти справочные данные по цене на твой товар в авторитетном издании сейчас не составляет особого труда.