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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:05
orest написав:
Можливо надіються, що ті хто буде зараз аврально виходити з чи не зможе більше зайти в російські ОФЗ хоч частково зайде в наші ОВДП? В російських паперах зараз нерезидентів на 3-4 трлн руб а це 40-50 млрд дол США, якщо не помиляюся. А до недавнього часу нерезиденти складали 30%-у долю первинного викупу рфівського боргу. Вагомий кусок.
Якщо не помиляюсь, заборонили купувати борги тільки на первинних розміщеннях. На вторинному ринку заборона не діє. Тому покупці адаптуються. От наприклад у нас, нерези теж мало купляють на первинному ринку.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:22
Запорожье повы 27,90/27,95
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:24
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.04.2021...................27,9713
Доллар прибавил чуть больше копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 3 копейки и сделали паузу. Около 11, когда обычно появляются серьезные игроки, сузили спред снизу до 1.5 копеек. После небольшой паузы опустились на копейку и надолго уравновесились.
В мире доллар ночью рос, но утром вернулся примерно к вчерашнему уровню.
Справочный курс встретили котировками 27.9550 - 27.9700, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Нынешнее снижение происходило от очень высоких уровней после вчерашнего вечернего роста. При этом справочный курс оказался выше официального. Рынок отыграл перелет.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли и достигли максимума с начала года. Рост произошел из-за сокращения объема суточных сертификатов и немалых расходов казначейства. Обналичка ничего противопоставить не смогла, хоть ее объем и великоват для середины месяца.
В среду объем МБ уменьшился с 558.3 до 438.5 млн. Обороты чистые. Клиенские обороты также сократились, спрос превышал предложение.
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Сер 14 кві, 2021 21:22
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