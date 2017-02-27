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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7602760376047605

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 118
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
47%
56
28.00-28.50
19%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:05

  orest написав:Можливо надіються, що ті хто буде зараз аврально виходити з чи не зможе більше зайти в російські ОФЗ хоч частково зайде в наші ОВДП? В російських паперах зараз нерезидентів на 3-4 трлн руб а це 40-50 млрд дол США, якщо не помиляюся. А до недавнього часу нерезиденти складали 30%-у долю первинного викупу рфівського боргу. Вагомий кусок.

Якщо не помиляюсь, заборонили купувати борги тільки на первинних розміщеннях. На вторинному ринку заборона не діє. Тому покупці адаптуються. От наприклад у нас, нерези теж мало купляють на первинному ринку.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:22

Запорожье повы 27,90/27,95
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.04.2021...................27,9713
Доллар прибавил чуть больше копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 3 копейки и сделали паузу. Около 11, когда обычно появляются серьезные игроки, сузили спред снизу до 1.5 копеек. После небольшой паузы опустились на копейку и надолго уравновесились.
В мире доллар ночью рос, но утром вернулся примерно к вчерашнему уровню.
Справочный курс встретили котировками 27.9550 - 27.9700, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Нынешнее снижение происходило от очень высоких уровней после вчерашнего вечернего роста. При этом справочный курс оказался выше официального. Рынок отыграл перелет.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли и достигли максимума с начала года. Рост произошел из-за сокращения объема суточных сертификатов и немалых расходов казначейства. Обналичка ничего противопоставить не смогла, хоть ее объем и великоват для середины месяца.

В среду объем МБ уменьшился с 558.3 до 438.5 млн. Обороты чистые. Клиенские обороты также сократились, спрос превышал предложение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:53

Расслабленная пятница, скучный боковик под непробиваемым уровнем 28.
Время сидения на заборе.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:16

  Realist написав:
  orest написав:Можливо надіються, що ті хто буде зараз аврально виходити з чи не зможе більше зайти в російські ОФЗ хоч частково зайде в наші ОВДП? В російських паперах зараз нерезидентів на 3-4 трлн руб а це 40-50 млрд дол США, якщо не помиляюся. А до недавнього часу нерезиденти складали 30%-у долю первинного викупу рфівського боргу. Вагомий кусок.

Якщо не помиляюсь, заборонили купувати борги тільки на первинних розміщеннях. На вторинному ринку заборона не діє. Тому покупці адаптуються. От наприклад у нас, нерези теж мало купляють на первинному ринку.

Так і є ( поки що). Які ІРО в в Немитій ? Для відбілювання, ? Для чого воно "Озеру" наразі?
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............16.04.2021..........19.04.2021
дата розрахунку..............15.04.2021...........16.04.2021
Євро.................................33,4616................33,525...+0.19%
Долар США.......................27,9592...............27,9783...+0.07%
После полудня доллар прибавил еще чуть больше половины копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 3 копейки и сделали паузу. Около 11, когда обычно появляются серьезные игроки, сузили спред снизу до 1.5 копеек. После небольшой паузы опустились на копейку и надолго уравновесились.
В мире доллар ночью рос, но утром вернулся примерно к вчерашнему уровню.
Справочный курс встретили котировками 27.9550 - 27.9700, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Нынешнее снижение происходило от очень высоких уровней после вчерашнего вечернего роста. При этом справочный курс оказался выше официального. Рынок отыграл перелет.
После 12 выросли на 2.5 копейки от на полкопейки откатились. После обеда опустились на копейку, расширив спред до 2 копеек, что можно расценивать как фактическое окончание торгов.
В мире доллар немного подупал.
Официальный курс встретили котировками 27.9650 - 27.9850. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.2022 (-2) +77
2019 - 26.7223 (-9) +125

2018 - 26.0893 (-4)
2017 - 26.8121 (-5)

Сегодняшние торги были настолько скучными, что предполагать вероятность выхода НБУ не представляется возможным. На этой неделе интервенций опять не было.
НБУ удерживает курс силой мысли :)
Сибарит
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  #<1 ... 7602760376047605
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