Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:56

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............16.04.2021..........19.04.2021дата розрахунку..............15.04.2021...........16.04.2021Євро.................................33,4616................33,525...+0.19%Долар США.......................27,9592..................+0.07%После полудня доллар прибавил еще чуть больше половины копейки.Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 3 копейки и сделали паузу. Около 11, когда обычно появляются серьезные игроки, сузили спред снизу до 1.5 копеек. После небольшой паузы опустились на копейку и надолго уравновесились.В мире доллар ночью рос, но утром вернулся примерно к вчерашнему уровню.Справочный курс встретили котировками 27.9550 - 27.9700, что на 3.5 копейки ниже открытия.Нынешнее снижение происходило от очень высоких уровней после вчерашнего вечернего роста. При этом справочный курс оказался выше официального. Рынок отыграл перелет.После 12 выросли на 2.5 копейки от на полкопейки откатились. После обеда опустились на копейку, расширив спред до 2 копеек, что можно расценивать как фактическое окончание торгов.В мире доллар немного подупал.Официальный курс встретили котировками 27.9650 - 27.9850. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2020 - 27.2022 (-2) +772019 - 26.7223 (-9) +1252018 - 26.0893 (-4)2017 - 26.8121 (-5)Сегодняшние торги были настолько скучными, что предполагать вероятность выхода НБУ не представляется возможным. На этой неделе интервенций опять не было.НБУ удерживает курс силой мысли