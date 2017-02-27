Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:11

холява написав: buratinyo написав: Это не так.(с)



Таможня сегодня использует более оперативные справочные данные по таможенной стоимости, чем 10 лет назад. Да, возможно не каждый сотрудник таможни достаточно грамотен, чтобы принять правильное решение, но если ты не начинающий бизнесмен, то у тебя есть тысяча законных способов убедить таможню принять твою цену в качестве базы налогообложения твоего импорта.



Нужно осуществлять грамотную работу по обоснованию своей цены - предоставить несколько независимых экспертных оценок, калькуляции, достоверное описание технических особенностей товара, биржевые графики, письма от производителя о текущих уровнях отпускных цен в зависимости от сортности товара и т.д. Также можно привлечь в поддержку своей позиции ТПП Украины, институты, ассоциации различные, профильные министерства, посольства, комиссии да и любые другие авторитетные мнения.



На сегодня таможня принимает от брокера и применяет даже полулевые данные из интернета касательно ценообразования. Найти справочные данные по цене на твой товар в авторитетном издании сейчас не составляет особого труда. Это не так.(с)Таможня сегодня использует более оперативные справочные данные по таможенной стоимости, чем 10 лет назад. Да, возможно не каждый сотрудник таможни достаточно грамотен, чтобы принять правильное решение, но если ты не начинающий бизнесмен, то у тебя есть тысяча законных способов убедить таможню принять твою цену в качестве базы налогообложения твоего импорта.Нужно осуществлять грамотную работу по обоснованию своей цены - предоставить несколько независимых экспертных оценок, калькуляции, достоверное описание технических особенностей товара, биржевые графики, письма от производителя о текущих уровнях отпускных цен в зависимости от сортности товара и т.д. Также можно привлечь в поддержку своей позиции ТПП Украины, институты, ассоциации различные, профильные министерства, посольства, комиссии да и любые другие авторитетные мнения.На сегодня таможня принимает от брокера и применяет даже полулевые данные из интернета касательно ценообразования. Найти справочные данные по цене на твой товар в авторитетном издании сейчас не составляет особого труда.





Доброе утро .



Я не пытаюсь и не хочу Вас обидеть или в чем то убедить , но еси бы Вы знали насколько Вы далеки от истины .

Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )

Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара .

Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью ,

Индикативная цена , и ВСЕ чтоб ВАС вжарить по полной .

Как вжарить , спросите ВЫ ?

Вам просто добавят к стоимости товара еще одну стоимость от отдела тарифов .

Вас заставят оплатить ту цену которую подписал отдел тарифов.

Простой машины , разгрузка -погрузка , хранение ,склад СВХ, нервы , суд , год хранения Ваших денег на счетах таможни.....

КАРОЧЕ....



Как же Вы далеки от таможни !



У нас вчера доллар под вечер подскочил.

27.90-28.00-28.03.



ВСЕМ Хорошего дня и Здоровья . Доброе утро .Я не пытаюсь и не хочу Вас обидеть или в чем то убедить , но еси бы Вы знали насколько Вы далеки от истины .Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара .Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью ,Индикативная цена , и ВСЕ чтоб ВАС вжарить по полной .Как вжарить , спросите ВЫ ?Вам просто добавят к стоимости товара еще одну стоимость от отдела тарифов .Вас заставят оплатить ту цену которую подписал отдел тарифов.Простой машины , разгрузка -погрузка , хранение ,склад СВХ, нервы , суд , год хранения Ваших денег на счетах таможни.....КАРОЧЕ....Как же Вы далеки от таможни !У нас вчера доллар под вечер подскочил.27.90-28.00-28.03.ВСЕМ Хорошего дня и Здоровья .

И Вам не хворать,Судя по рассказу Вашему речь идет о случае с каким-то распространенным относительно мелком бизнесмене без хорошего таможенного брокера и юриста со связями, которого просто обувают на таможне. Таких случаев действительно много как сейчас, так и всегда. И в Вашем примере со скидкой в два доллара разве стоит серьезная игра с таможней свеч?Но из своего жизненного, и конечно же, совсем небольшого и безуспешного опытая знаю, что(это Ваши слова) таможня пытается лишь тех, кто позволяет это с собой делать и кто не способен ей ответить по каким-то причинам или дает понять, что не работает СИСТЕМНО.Вот Вы говорите, что я далек от таможни, а именно Вы как с ней связаны? Я почему-то думал, что Вы врач с соответствующим образованием и опытом.К ранее мною перечисленных положительных моментов добавлю еще тот, что на сегодня у честного бизнеса есть очень рабочие инструменты для опротестования решений отдела тарифов, если он Вас обидел или превысил свои полномочия. И почему Вы не боролись до конца?