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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:05
orest написав:
Можливо надіються, що ті хто буде зараз аврально виходити з чи не зможе більше зайти в російські ОФЗ хоч частково зайде в наші ОВДП? В російських паперах зараз нерезидентів на 3-4 трлн руб а це 40-50 млрд дол США, якщо не помиляюся. А до недавнього часу нерезиденти складали 30%-у долю первинного викупу рфівського боргу. Вагомий кусок.
Якщо не помиляюсь, заборонили купувати борги тільки на первинних розміщеннях. На вторинному ринку заборона не діє. Тому покупці адаптуються. От наприклад у нас, нерези теж мало купляють на первинному ринку.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:22
Запорожье повы 27,90/27,95
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:24
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.04.2021...................27,9713
Доллар прибавил чуть больше копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 3 копейки и сделали паузу. Около 11, когда обычно появляются серьезные игроки, сузили спред снизу до 1.5 копеек. После небольшой паузы опустились на копейку и надолго уравновесились.
В мире доллар ночью рос, но утром вернулся примерно к вчерашнему уровню.
Справочный курс встретили котировками 27.9550 - 27.9700, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Нынешнее снижение происходило от очень высоких уровней после вчерашнего вечернего роста. При этом справочный курс оказался выше официального. Рынок отыграл перелет.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли и достигли максимума с начала года. Рост произошел из-за сокращения объема суточных сертификатов и немалых расходов казначейства. Обналичка ничего противопоставить не смогла, хоть ее объем и великоват для середины месяца.
В среду объем МБ уменьшился с 558.3 до 438.5 млн. Обороты чистые. Клиенские обороты также сократились, спрос превышал предложение.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:53
Расслабленная пятница, скучный боковик под непробиваемым уровнем 28.
Время сидения на заборе.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:16
Realist написав: orest написав:
Можливо надіються, що ті хто буде зараз аврально виходити з чи не зможе більше зайти в російські ОФЗ хоч частково зайде в наші ОВДП? В російських паперах зараз нерезидентів на 3-4 трлн руб а це 40-50 млрд дол США, якщо не помиляюся. А до недавнього часу нерезиденти складали 30%-у долю первинного викупу рфівського боргу. Вагомий кусок.
Якщо не помиляюсь, заборонили купувати борги тільки на первинних розміщеннях. На вторинному ринку заборона не діє. Тому покупці адаптуються. От наприклад у нас, нерези теж мало купляють на первинному ринку.
Так і є ( поки що). Які ІРО в в Немитій ? Для відбілювання, ? Для чого воно "Озеру" наразі?
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:56
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............16.04.2021..........19.04.2021
дата розрахунку..............15.04.2021...........16.04.2021
Євро.................................33,4616................33,525...+0.19%
Долар США.......................27,9592...............27,9783
...+0.07%
После полудня доллар прибавил еще чуть больше половины копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 3 копейки и сделали паузу. Около 11, когда обычно появляются серьезные игроки, сузили спред снизу до 1.5 копеек. После небольшой паузы опустились на копейку и надолго уравновесились.
В мире доллар ночью рос, но утром вернулся примерно к вчерашнему уровню.
Справочный курс встретили котировками 27.9550 - 27.9700, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Нынешнее снижение происходило от очень высоких уровней после вчерашнего вечернего роста. При этом справочный курс оказался выше официального. Рынок отыграл перелет.
После 12 выросли на 2.5 копейки от на полкопейки откатились. После обеда опустились на копейку, расширив спред до 2 копеек, что можно расценивать как фактическое окончание торгов.
В мире доллар немного подупал.
Официальный курс встретили котировками 27.9650 - 27.9850. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 27.2022 (-2) +77
2019 - 26.7223 (-9) +125
2018 - 26.0893 (-4)
2017 - 26.8121 (-5)
Сегодняшние торги были настолько скучными, что предполагать вероятность выхода НБУ не представляется возможным. На этой неделе интервенций опять не было.
НБУ удерживает курс силой мысли
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:11
холява написав: buratinyo написав:
Это не так.(с)
Таможня сегодня использует более оперативные справочные данные по таможенной стоимости, чем 10 лет назад. Да, возможно не каждый сотрудник таможни достаточно грамотен, чтобы принять правильное решение, но если ты не начинающий бизнесмен, то у тебя есть тысяча законных способов убедить таможню принять твою цену в качестве базы налогообложения твоего импорта.
Нужно осуществлять грамотную работу по обоснованию своей цены - предоставить несколько независимых экспертных оценок, калькуляции, достоверное описание технических особенностей товара, биржевые графики, письма от производителя о текущих уровнях отпускных цен в зависимости от сортности товара и т.д. Также можно привлечь в поддержку своей позиции ТПП Украины, институты, ассоциации различные, профильные министерства, посольства, комиссии да и любые другие авторитетные мнения.
На сегодня таможня принимает от брокера и применяет даже полулевые данные из интернета касательно ценообразования. Найти справочные данные по цене на твой товар в авторитетном издании сейчас не составляет особого труда.
Доброе утро .
Я не пытаюсь и не хочу Вас обидеть или в чем то убедить , но еси бы Вы знали насколько Вы далеки от истины .
Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )
Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара .
Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью ,
Индикативная цена , и ВСЕ чтоб ВАС вжарить по полной .
Как вжарить , спросите ВЫ ?
Вам просто добавят к стоимости товара еще одну стоимость от отдела тарифов .
Вас заставят оплатить ту цену которую подписал отдел тарифов.
Простой машины , разгрузка -погрузка , хранение ,склад СВХ, нервы , суд , год хранения Ваших денег на счетах таможни.....
КАРОЧЕ....
Как же Вы далеки от таможни !
У нас вчера доллар под вечер подскочил.
27.90-28.00-28.03.
ВСЕМ Хорошего дня и Здоровья .
И Вам не хворать,
Судя по рассказу Вашему речь идет о случае с каким-то распространенным относительно мелком бизнесмене без хорошего таможенного брокера и юриста со связями, которого просто обувают на таможне. Таких случаев действительно много как сейчас, так и всегда. И в Вашем примере со скидкой в два доллара разве стоит серьезная игра с таможней свеч?
Но из своего жизненного, и конечно же, совсем небольшого и безуспешного опыта
я знаю, что "вжарить"
(это Ваши слова) таможня пытается лишь тех, кто позволяет это с собой делать и кто не способен ей ответить по каким-то причинам или дает понять, что не работает СИСТЕМНО.
Вот Вы говорите, что я далек от таможни
, а именно Вы как с ней связаны? Я почему-то думал, что Вы врач с соответствующим образованием и опытом.
К ранее мною перечисленных положительных моментов добавлю еще тот, что на сегодня у честного бизнеса есть очень рабочие инструменты для опротестования решений отдела тарифов, если он Вас обидел или превысил свои полномочия. И почему Вы не боролись до конца?
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Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ
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