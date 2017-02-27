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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7603760476057606>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 118
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
47%
56
28.00-28.50
19%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:05

  orest написав:Можливо надіються, що ті хто буде зараз аврально виходити з чи не зможе більше зайти в російські ОФЗ хоч частково зайде в наші ОВДП? В російських паперах зараз нерезидентів на 3-4 трлн руб а це 40-50 млрд дол США, якщо не помиляюся. А до недавнього часу нерезиденти складали 30%-у долю первинного викупу рфівського боргу. Вагомий кусок.

Якщо не помиляюсь, заборонили купувати борги тільки на первинних розміщеннях. На вторинному ринку заборона не діє. Тому покупці адаптуються. От наприклад у нас, нерези теж мало купляють на первинному ринку.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:22

Запорожье повы 27,90/27,95
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.04.2021...................27,9713
Доллар прибавил чуть больше копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 3 копейки и сделали паузу. Около 11, когда обычно появляются серьезные игроки, сузили спред снизу до 1.5 копеек. После небольшой паузы опустились на копейку и надолго уравновесились.
В мире доллар ночью рос, но утром вернулся примерно к вчерашнему уровню.
Справочный курс встретили котировками 27.9550 - 27.9700, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Нынешнее снижение происходило от очень высоких уровней после вчерашнего вечернего роста. При этом справочный курс оказался выше официального. Рынок отыграл перелет.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли и достигли максимума с начала года. Рост произошел из-за сокращения объема суточных сертификатов и немалых расходов казначейства. Обналичка ничего противопоставить не смогла, хоть ее объем и великоват для середины месяца.

В среду объем МБ уменьшился с 558.3 до 438.5 млн. Обороты чистые. Клиенские обороты также сократились, спрос превышал предложение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:53

Расслабленная пятница, скучный боковик под непробиваемым уровнем 28.
Время сидения на заборе.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:16

  Realist написав:
  orest написав:Можливо надіються, що ті хто буде зараз аврально виходити з чи не зможе більше зайти в російські ОФЗ хоч частково зайде в наші ОВДП? В російських паперах зараз нерезидентів на 3-4 трлн руб а це 40-50 млрд дол США, якщо не помиляюся. А до недавнього часу нерезиденти складали 30%-у долю первинного викупу рфівського боргу. Вагомий кусок.

Якщо не помиляюсь, заборонили купувати борги тільки на первинних розміщеннях. На вторинному ринку заборона не діє. Тому покупці адаптуються. От наприклад у нас, нерези теж мало купляють на первинному ринку.

Так і є ( поки що). Які ІРО в в Немитій ? Для відбілювання, ? Для чого воно "Озеру" наразі?
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............16.04.2021..........19.04.2021
дата розрахунку..............15.04.2021...........16.04.2021
Євро.................................33,4616................33,525...+0.19%
Долар США.......................27,9592...............27,9783...+0.07%
После полудня доллар прибавил еще чуть больше половины копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 3 копейки и сделали паузу. Около 11, когда обычно появляются серьезные игроки, сузили спред снизу до 1.5 копеек. После небольшой паузы опустились на копейку и надолго уравновесились.
В мире доллар ночью рос, но утром вернулся примерно к вчерашнему уровню.
Справочный курс встретили котировками 27.9550 - 27.9700, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Нынешнее снижение происходило от очень высоких уровней после вчерашнего вечернего роста. При этом справочный курс оказался выше официального. Рынок отыграл перелет.
После 12 выросли на 2.5 копейки от на полкопейки откатились. После обеда опустились на копейку, расширив спред до 2 копеек, что можно расценивать как фактическое окончание торгов.
В мире доллар немного подупал.
Официальный курс встретили котировками 27.9650 - 27.9850. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.2022 (-2) +77
2019 - 26.7223 (-9) +125

2018 - 26.0893 (-4)
2017 - 26.8121 (-5)

Сегодняшние торги были настолько скучными, что предполагать вероятность выхода НБУ не представляется возможным. На этой неделе интервенций опять не было.
НБУ удерживает курс силой мысли :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:11

  холява написав:
  buratinyo написав:Это не так.(с)

Таможня сегодня использует более оперативные справочные данные по таможенной стоимости, чем 10 лет назад. Да, возможно не каждый сотрудник таможни достаточно грамотен, чтобы принять правильное решение, но если ты не начинающий бизнесмен, то у тебя есть тысяча законных способов убедить таможню принять твою цену в качестве базы налогообложения твоего импорта.

Нужно осуществлять грамотную работу по обоснованию своей цены - предоставить несколько независимых экспертных оценок, калькуляции, достоверное описание технических особенностей товара, биржевые графики, письма от производителя о текущих уровнях отпускных цен в зависимости от сортности товара и т.д. Также можно привлечь в поддержку своей позиции ТПП Украины, институты, ассоциации различные, профильные министерства, посольства, комиссии да и любые другие авторитетные мнения.

На сегодня таможня принимает от брокера и применяет даже полулевые данные из интернета касательно ценообразования. Найти справочные данные по цене на твой товар в авторитетном издании сейчас не составляет особого труда.



Доброе утро .

Я не пытаюсь и не хочу Вас обидеть или в чем то убедить , но еси бы Вы знали насколько Вы далеки от истины .
Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )
Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара .
Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью ,
Индикативная цена , и ВСЕ чтоб ВАС вжарить по полной .
Как вжарить , спросите ВЫ ?
Вам просто добавят к стоимости товара еще одну стоимость от отдела тарифов .
Вас заставят оплатить ту цену которую подписал отдел тарифов.
Простой машины , разгрузка -погрузка , хранение ,склад СВХ, нервы , суд , год хранения Ваших денег на счетах таможни.....
КАРОЧЕ....

Как же Вы далеки от таможни !

У нас вчера доллар под вечер подскочил.
27.90-28.00-28.03.

ВСЕМ Хорошего дня и Здоровья .

И Вам не хворать, :mrgreen:

Судя по рассказу Вашему речь идет о случае с каким-то распространенным относительно мелком бизнесмене без хорошего таможенного брокера и юриста со связями, которого просто обувают на таможне. Таких случаев действительно много как сейчас, так и всегда. И в Вашем примере со скидкой в два доллара разве стоит серьезная игра с таможней свеч?

Но из своего жизненного, и конечно же, совсем небольшого и безуспешного опыта :D я знаю, что "вжарить" (это Ваши слова) таможня пытается лишь тех, кто позволяет это с собой делать и кто не способен ей ответить по каким-то причинам или дает понять, что не работает СИСТЕМНО.

Вот Вы говорите, что я далек от таможни :mrgreen:, а именно Вы как с ней связаны? Я почему-то думал, что Вы врач с соответствующим образованием и опытом.

К ранее мною перечисленных положительных моментов добавлю еще тот, что на сегодня у честного бизнеса есть очень рабочие инструменты для опротестования решений отдела тарифов, если он Вас обидел или превысил свои полномочия. И почему Вы не боролись до конца?
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Я почему-то думал, что Вы врач с соответствующим образованием и опытом

Це в минулому))
Зараз ганяє через митницю мед-обладнання і ліки(мабуть)
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:25

Realist некрасиво вырывать слова из контекста, меняя смысл сказанного. надеюсь все плюсонувшие это тоже осознают.

По сути сказанного, в теории всё красиво, на практике утюг сделанный в Украине будет вдвое дороже привезённого из Китая. За всеми лозунгами "давайте развивать производства" обычно стоит ноль конкретики, то что мы можем продать в нужном количестве здесь и так производится. Ради продажи 500 холодильников никто завод строить не будет. В мире нет дефицита промтоваров. Я 20 лет работал на нескольких украинских фабриках, часть из которых уже закрылась другая часть на импорт клеит свою этикетку и продаёт. Причины я обозначил выше. Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:39

Межбанк: сработал фактор окончания рабочей недели

Как и ожидалось, пятница на валютном рынке прошла в два этапа. В полной мере сработал фактор окончания рабочей недели.

На первом этапе, приблизительно до 15 часов — все клиенты закрывали свои текущие операции с валютой. Пик активности пришелся на период с 11:30 до 13 часов.

На втором, после 15 часов и приблизительно до 17:00 — на торгах уже практически не было клиентов и остались только банки- спекулянты. Своими операциями они несколько подтянули котировки. И в итоге, за день доллар с 27,99/28,01 гривен незначительно просел до 27,985/28,00 к концу сессии.

НБУ участия в торгах не принимал, а нерезиденты также не спешили особо «светиться» ни среди покупателей, ни среди продавцов валюты. Основная часть клиентов либо закрывала свои текущие сделки по хозяйственной деятельности, либо начала проплачивать налоговые платежи и продавала для этого валюту на межбанке.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,99/28,01 гривен, к 11:00 доллар просел до 27,965/27,98. Особого спроса на валюту не было, и котировки постепенно снизились до 27,955/27,97 гривен к полудню. В этот момент на торги вышли основные покупатели и расклад несколько изменился.

К обеду доллар подорожал до 27,975/27,99 гривен и продержался в этих пределах до окончания активной фазы торгов.

После 15 часов на межбанке остались в основном спекулянты, которые не особо напрягаясь подтянули курс к уровню 27,975/27,995 на 16:00 и до 27,985/28,00 гривен к концу сессии.

Главные события 16 апреля на валютном рынке:

Доллар на межбанке незначительно подешевел с утренних 27,99/28,01 до 27,985/28,00 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,9713 гривен, а официальный курс на 19 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9783 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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