Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:39

Как и ожидалось, пятница на валютном рынке прошла в два этапа. В полной мере сработал фактор окончания рабочей недели.



На первом этапе, приблизительно до 15 часов — все клиенты закрывали свои текущие операции с валютой. Пик активности пришелся на период с 11:30 до 13 часов.



На втором, после 15 часов и приблизительно до 17:00 — на торгах уже практически не было клиентов и остались только банки- спекулянты. Своими операциями они несколько подтянули котировки. И в итоге, за день доллар с 27,99/28,01 гривен незначительно просел до 27,985/28,00 к концу сессии.



НБУ участия в торгах не принимал, а нерезиденты также не спешили особо «светиться» ни среди покупателей, ни среди продавцов валюты. Основная часть клиентов либо закрывала свои текущие сделки по хозяйственной деятельности, либо начала проплачивать налоговые платежи и продавала для этого валюту на межбанке.



Ход торгов:



Стартовав с утренних 27,99/28,01 гривен, к 11:00 доллар просел до 27,965/27,98. Особого спроса на валюту не было, и котировки постепенно снизились до 27,955/27,97 гривен к полудню. В этот момент на торги вышли основные покупатели и расклад несколько изменился.



К обеду доллар подорожал до 27,975/27,99 гривен и продержался в этих пределах до окончания активной фазы торгов.



После 15 часов на межбанке остались в основном спекулянты, которые не особо напрягаясь подтянули курс к уровню 27,975/27,995 на 16:00 и до 27,985/28,00 гривен к концу сессии.

Главные события 16 апреля на валютном рынке:



Доллар на межбанке незначительно подешевел с утренних 27,99/28,01 до 27,985/28,00 гривен к концу дня.



Нацбанк на рынок не выходил.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,9713 гривен, а официальный курс на 19 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9783 гривен за доллар.