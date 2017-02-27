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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7603760476057606

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 118
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
47%
56
28.00-28.50
19%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:43

  vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.

Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения. Перепродажа импорта этому вряд ли способствует :-)
juristkostya
 
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  #<1 ... 7603760476057606
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