vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.
Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения. Перепродажа импорта этому вряд ли способствует
В контексте холодильников и утюгов, даже существенный рост доходов населения приведет к незначительному росту объема внутреннего рынка. Все в той или иной мере обеспечены утюгами и холодильниками, и служат они долго. Поможет только увеличение популяции. Вот над чем надо работать.
vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.
Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения. Перепродажа импорта этому вряд ли способствует
В контексте холодильников и утюгов, даже существенный рост доходов населения приведет к незначительному росту объема внутреннего рынка. Все в той или иной мере обеспечены утюгами и холодильниками, и служат они долго. Поможет только увеличение популяции. Вот над чем надо работать.
Утюги и холодильники - это мелочь. Недвига + ипотека под "западные" проценты. Причем не пентхаусы в престижных башнях или двушки 100м2, и не квартиры с голыми стенами без оборудования, а эконом-класс с минимальным первым взносом, готовый для вселения, скажем, пары с суммарным доходом 20-30 кгн/мес.
А рост популяции - это фантазии. Сейчас практически во всех странах "европейской" цивилизации (даже в Японии) спад, частично компенсируемый иммигрантами. Молодежь не хочет иметь детей, они мешают строить карьеру.