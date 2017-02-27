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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7603760476057606

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 119
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:43

  vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.

Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения. Перепродажа импорта этому вряд ли способствует :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:47

  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.

Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения. Перепродажа импорта этому вряд ли способствует :-)

В контексте холодильников и утюгов, даже существенный рост доходов населения приведет к незначительному росту объема внутреннего рынка. Все в той или иной мере обеспечены утюгами и холодильниками, и служат они долго. Поможет только увеличение популяции. :D Вот над чем надо работать. :D
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:04

  oleg49 написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.

Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения. Перепродажа импорта этому вряд ли способствует :-)
В контексте холодильников и утюгов, даже существенный рост доходов населения приведет к незначительному росту объема внутреннего рынка. Все в той или иной мере обеспечены утюгами и холодильниками, и служат они долго. Поможет только увеличение популяции. :D Вот над чем надо работать. :D

Утюги и холодильники - это мелочь.
Недвига + ипотека под "западные" проценты.
Причем не пентхаусы в престижных башнях или двушки 100м2, и не квартиры с голыми стенами без оборудования, а эконом-класс с минимальным первым взносом, готовый для вселения, скажем, пары с суммарным доходом 20-30 кгн/мес.

А рост популяции - это фантазии. Сейчас практически во всех странах "европейской" цивилизации (даже в Японии) спад, частично компенсируемый иммигрантами. Молодежь не хочет иметь детей, они мешают строить карьеру.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:09

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:11

  Starikan написав:
Молодежь не хочет иметь детей, они мешают строить карьеру.


они мешают быть молодежью и жить как молодежь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:26

Итоги недели (с 09.04 по 16.04):

- банки -8.467 млрд грн;
- юрлица +0.715 млрд грн;
- физлица +0.606 млрд грн;
- нерезиденты -2.860 млрд грн;
- НБУ, тер. громады - без изменений;

- в гривне -11.475 млрд грн;
- в валюте +1.469 млрд грн.

Всего: -10.007 млрд грн.

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение за неделю), млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга, в разрезе валют (изменение за неделю), млн грн
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  #<1 ... 7603760476057606
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