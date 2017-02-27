vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.
Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения. Перепродажа импорта этому вряд ли способствует
В контексте холодильников и утюгов, даже существенный рост доходов населения приведет к незначительному росту объема внутреннего рынка. Все в той или иной мере обеспечены утюгами и холодильниками, и служат они долго. Поможет только увеличение популяции. Вот над чем надо работать.
vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.
Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения. Перепродажа импорта этому вряд ли способствует
В контексте холодильников и утюгов, даже существенный рост доходов населения приведет к незначительному росту объема внутреннего рынка. Все в той или иной мере обеспечены утюгами и холодильниками, и служат они долго. Поможет только увеличение популяции. Вот над чем надо работать.
Утюги и холодильники - это мелочь. Недвига + ипотека под "западные" проценты. Причем не пентхаусы в престижных башнях или двушки 100м2, и не квартиры с голыми стенами без оборудования, а эконом-класс с минимальным первым взносом, готовый для вселения, скажем, пары с суммарным доходом 20-30 кгн/мес.
А рост популяции - это фантазии. Сейчас практически во всех странах "европейской" цивилизации (даже в Японии) спад, частично компенсируемый иммигрантами. Молодежь не хочет иметь детей, они мешают строить карьеру.
vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.
Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения.
Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни. В текущий период капитальные вложения сокращаются, что говорит о спаде и ухудшении жизни в стране. На протяжении 2008-2019 гг. капитальные вложения Украины в текущих ценах сократились на 21.0 млрд. долл. (на 43.1%) до 27.8 млрд. долл.; изменение произошло на -2.3 млрд. долл. из-за падения численности населения на 2.2 млн., а также на -18.7 млрд. долл. из-за падения капитальных вложений на душу населения на 425.9 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Украины составил -1.9 млрд. долл. или -5.0%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Украины в постоянных ценах был на уровне -4.0%. Доля в мире сократилась на 0.19%. Доля в Европе снизилась на 0.37%. В течение 2008-2019 гг. капитальные вложения на душу населения в Украине снизились на 425.9 долларов (на 40.3%) до 631.2 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах был на уровне -38.7 долларов или -4.6%. Капитальные вложения Украины в 2019 году составили 27.8 млрд. долл., занимали 60е место в мире и были на уровне капитальных вложений Кувейта (28.8 млрд. долл.), капитальных вложений Танзании (27.3 млрд. долл.), капитальных вложений Эквадора (26.8 млрд. долл.). Доля капитальных вложений Украины в мире составила 0.12%.
В 2020 году капитальные вложения достигли самого низкого за последние 20 лет уровня — около 10% ВВП. Для сравнения, в 2012 году этот показатель превышал 19%.
ruvex написав:Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни.
Для этого нужно, как минимум, снизить налоги и радикально сократить чиновничий аппарат.
vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.
Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения.
Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни. В текущий период капитальные вложения сокращаются, что говорит о спаде и ухудшении жизни в стране.
не придумывайте. Авторитетные экономисты с нашего форума уверенно доказали, что для этого нужно укрепить нацвалюту и стимулировать импорт.