Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:58

juristkostya написав: vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства. Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.

Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения. Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения.

Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни.В текущий период капитальные вложения сокращаются, что говорит о спаде и ухудшении жизни в стране.На протяжении 2008-2019 гг. капитальные вложения Украины в текущих ценах сократились на 21.0 млрд. долл. (на 43.1%) до 27.8 млрд. долл.; изменение произошло на -2.3 млрд. долл. из-за падения численности населения на 2.2 млн., а также на -18.7 млрд. долл. из-за падения капитальных вложений на душу населения на 425.9 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Украины составил -1.9 млрд. долл. или -5.0%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Украины в постоянных ценах был на уровне -4.0%. Доля в мире сократилась на 0.19%. Доля в Европе снизилась на 0.37%.В течение 2008-2019 гг. капитальные вложения на душу населения в Украине снизились на 425.9 долларов (на 40.3%) до 631.2 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах был на уровне -38.7 долларов или -4.6%.Капитальные вложения Украины в 2019 году составили 27.8 млрд. долл., занимали 60е место в мире и были на уровне капитальных вложений Кувейта (28.8 млрд. долл.), капитальных вложений Танзании (27.3 млрд. долл.), капитальных вложений Эквадора (26.8 млрд. долл.). Доля капитальных вложений Украины в мире составила 0.12%.В 2020 году капитальные вложения достигли самого низкого за последние 20 лет уровня — около 10% ВВП. Для сравнения, в 2012 году этот показатель превышал 19%.