ruvex написав:Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни.
Для этого нужно, как минимум, снизить налоги и радикально сократить чиновничий аппарат.
Вне всякого сомнения. В структуре отечественной системы налогообложения доминируют два налога — налог на доходы физических лиц и НДС, которые в итоге приводят к существенной налоговой нагрузке на доходы и расходы наименее зажиточных граждан страны и к значительному уровню тенизации потребления. На протяжении последних лет вследствие реализации политики фискальной экспансии достигнуты критические уровни налоговой нагрузки на экономику, увеличение которой в дальнейшем может привести только к угнетению экономического развития.
ruvex написав:Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни. В текущий период капитальные вложения сокращаются, что говорит о спаде и ухудшении жизни в стране.
не придумывайте. Авторитетные экономисты с нашего форума уверенно доказали, что для этого нужно укрепить нацвалюту и стимулировать импорт.
Это сродни легкому заработку на текущих качелях по 700 грн., в день. Могу только пожелать всяческих успехов.