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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7604760576067607

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 119
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:34

  Mugwort написав:
  ruvex написав:Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни.

Для этого нужно, как минимум, снизить налоги и радикально сократить чиновничий аппарат.

Вне всякого сомнения.
В структуре отечественной системы налогообложения доминируют два налога — налог на доходы физических лиц и НДС, которые в итоге приводят к существенной налоговой нагрузке на доходы и расходы наименее зажиточных граждан страны и к значительному уровню тенизации потребления.
На протяжении последних лет вследствие реализации политики фискальной экспансии достигнуты критические уровни налоговой нагрузки на экономику, увеличение которой в дальнейшем может привести только к угнетению экономического развития.

Зображення
Основные составляющие налогового коэффициента, %ВВП.
https://zn.ua/economic-security/lovushka-pritesnenija.html
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:39

  juristkostya написав:
  ruvex написав:Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни.
В текущий период капитальные вложения сокращаются, что говорит о спаде и ухудшении жизни в стране.

не придумывайте. Авторитетные экономисты с нашего форума уверенно доказали, что для этого нужно укрепить нацвалюту и стимулировать импорт.

Это сродни легкому заработку на текущих качелях по 700 грн., в день. Могу только пожелать всяческих успехов.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:49

  холява написав:buratinyo

Я почти уверен , что Вы точно знаете что я давно на пенсии , но РАБОТАЮ .
Не брезгую прошлой работой ......

Даже доларчик помнит .....


Вы знаете , даже отвечать не хочется .
А еще Вы уважаете кошерную еду.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:55

Точно.Вам нравится верховая езда на конях. )
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Investor_K написав:Точно.Вам нравится верховая езда на конях. )
То вы ещё не падали, а тем более не получали копытом
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:42

  Faceless написав:
Investor_K написав:Точно.Вам нравится верховая езда на конях. )
То вы ещё не падали, а тем более не получали копытом
говорят удар копытом уже скоро

vitaliian
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vitaliian Пионтковский - паникер и знатный всепропалец.
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