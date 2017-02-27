ruvex написав:Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни.
Для этого нужно, как минимум, снизить налоги и радикально сократить чиновничий аппарат.
Вне всякого сомнения. В структуре отечественной системы налогообложения доминируют два налога — налог на доходы физических лиц и НДС, которые в итоге приводят к существенной налоговой нагрузке на доходы и расходы наименее зажиточных граждан страны и к значительному уровню тенизации потребления. На протяжении последних лет вследствие реализации политики фискальной экспансии достигнуты критические уровни налоговой нагрузки на экономику, увеличение которой в дальнейшем может привести только к угнетению экономического развития.
ruvex написав:Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни. В текущий период капитальные вложения сокращаются, что говорит о спаде и ухудшении жизни в стране.
не придумывайте. Авторитетные экономисты с нашего форума уверенно доказали, что для этого нужно укрепить нацвалюту и стимулировать импорт.
Это сродни легкому заработку на текущих качелях по 700 грн., в день. Могу только пожелать всяческих успехов.
ruvex написав:Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни.
Для этого нужно, как минимум, снизить налоги и радикально сократить чиновничий аппарат.
Вне всякого сомнения. В структуре отечественной системы налогообложения доминируют два налога — налог на доходы физических лиц и НДС, которые в итоге приводят к существенной налоговой нагрузке на доходы и расходы наименее зажиточных граждан страны и к значительному уровню тенизации потребления. На протяжении последних лет вследствие реализации политики фискальной экспансии достигнуты критические уровни налоговой нагрузки на экономику, увеличение которой в дальнейшем может привести только к угнетению экономического развития.
манипулирование цифрами... структура налогов указана правильно, а вот соотношение с ВВП - нет... автор пишет, но не делает поправку на ту же тенизацию экономики. так что уровень налогов наверное 25-30% от ВВП, а может и 20%...
при этом большая проблема - доля ЕСВ на самом деле выше раза в 2 - пенсионный фонд собирает чуть больше половины своих расходов, остальное дотирует из бюджета - как Вам выплата пенсий - 30-40% от бюджета ??? это тупик... с другой стороны - куда пенсионеров - на мороз??? так и живем
вывод - если говорим а) снижаем налоги, то говорим и б) резко урезаем расходы бюджета. на самом деле ставки налога на приемлемом уровне, может кроме ЕСВ - смотри выше
all27 написав:vitaliian Пионтковский - паникер и знатный всепропалец.
Не надо клеймить уважаемого человека (каких в РФ единицы(ок, меньше миллиона). Хоть он сейчас а США, но видит картину в глобальных масштабах, 95% что большой войны не будет, пуйло просто поднимает ставки (блефует), хотя его блеф обходится бюджету балалайни в копеечку
как по мне , у РФ денег хватит максимум на 4 года (в 2025 всё), можете запомнить этот прогноз
prodigy написав:у РФ денег хватит максимум на 4 года (в 2025 всё),
Нам всім цього хотілось би, але, на жаль, це не залежить від наших "хотілок". При нинішніх цінах на нафту та газ, РФ абсолютно нічого не загрожує, більше того накладені санкції на багатогалузевий сектор економіки привели до досить успішного імпортозаміщення крім, звичайно, вузьковисокотехнологічних виробництв, але і тут РФ знайшла вихід через закупівлю ланцюжкового ряду транзитних країн. Тому не потрібно чекати коли у сусіда корова здохне, потрібно свою підсилено годувати, а ось цього Зеленський-Гетьманцев і КО не розуміють, вони пішли по шляху: менше корову годувати і більше доїти. До чого це призведе ми всі знаємо, але мовчимо сподіваючись на диво і радіючи думкою про корову сусіда яка в 2025 році нібито має протягнути ноги.