Додано: Суб 17 кві, 2021 05:11

ruvex написав: Mugwort написав: ruvex написав: Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни. Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни.

Для этого нужно, как минимум, снизить налоги и радикально сократить чиновничий аппарат. Для этого нужно, как минимум, снизить налоги и радикально сократить чиновничий аппарат.

Вне всякого сомнения.

В структуре отечественной системы налогообложения доминируют два налога — налог на доходы физических лиц и НДС, которые в итоге приводят к существенной налоговой нагрузке на доходы и расходы наименее зажиточных граждан страны и к значительному уровню тенизации потребления.

На протяжении последних лет вследствие реализации политики фискальной экспансии достигнуты критические уровни налоговой нагрузки на экономику, увеличение которой в дальнейшем может привести только к угнетению экономического развития.





Основные составляющие налогового коэффициента, %ВВП.

https://zn.ua/economic-security/lovushka-pritesnenija.html Вне всякого сомнения.В структуре отечественной системы налогообложения доминируют два налога — налог на доходы физических лиц и НДС, которые в итоге приводят к существенной налоговой нагрузке на доходы и расходы наименее зажиточных граждан страны и к значительному уровню тенизации потребления.На протяжении последних лет вследствие реализации политики фискальной экспансии достигнуты критические уровни налоговой нагрузки на экономику, увеличение которой в дальнейшем может привести только к угнетению экономического развития.

манипулирование цифрами...структура налогов указана правильно, а вот соотношение с ВВП - нет... автор пишет, но не делает поправку на ту же тенизацию экономики. так что уровень налогов наверное 25-30% от ВВП, а может и 20%...при этом большая проблема - доля ЕСВ на самом деле выше раза в 2 - пенсионный фонд собирает чуть больше половины своих расходов, остальное дотирует из бюджета - как Вам выплата пенсий - 30-40% от бюджета ??? это тупик... с другой стороны - куда пенсионеров - на мороз???так и живемвывод - если говорим а) снижаем налоги, то говорим и б) резко урезаем расходы бюджета. на самом деле ставки налога на приемлемом уровне, может кроме ЕСВ - смотри выше