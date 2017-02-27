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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7605760676077608

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 119
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:49

  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:у РФ денег хватит максимум на 4 года (в 2025 всё),

Нам всім цього хотілось би, але, на жаль, це не залежить від наших "хотілок". При нинішніх цінах на нафту та газ, РФ абсолютно нічого не загрожує, більше того накладені санкції на багатогалузевий сектор економіки привели до досить успішного імпортозаміщення крім, звичайно, вузьковисокотехнологічних виробництв, але і тут РФ знайшла вихід через закупівлю ланцюжкового ряду транзитних країн. Тому не потрібно чекати коли у сусіда корова здохне, потрібно свою підсилено годувати, а ось цього Зеленський-Гетьманцев і КО не розуміють, вони пішли по шляху: менше корову годувати і більше доїти. До чого це призведе ми всі знаємо, але мовчимо сподіваючись на диво і радіючи думкою про корову сусіда яка в 2025 році нібито має протягнути ноги. :(


тем не менее, у РФ огромные проблемы с наполнением бюджета, и облигации внутреннего займа РФ в 2020 году больше 30% выкупили госбанки (которые и так убыточны)
тут даже без моих хотел им труба (правда с такими керманычами как Зе и Ко у нас не намного дела с госдолгом и ОВГЗ лучше)
prodigy
 
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  #<1 ... 7605760676077608
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