RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7605760676077608

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 119
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:49

  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:у РФ денег хватит максимум на 4 года (в 2025 всё),

Нам всім цього хотілось би, але, на жаль, це не залежить від наших "хотілок". При нинішніх цінах на нафту та газ, РФ абсолютно нічого не загрожує, більше того накладені санкції на багатогалузевий сектор економіки привели до досить успішного імпортозаміщення крім, звичайно, вузьковисокотехнологічних виробництв, але і тут РФ знайшла вихід через закупівлю ланцюжкового ряду транзитних країн. Тому не потрібно чекати коли у сусіда корова здохне, потрібно свою підсилено годувати, а ось цього Зеленський-Гетьманцев і КО не розуміють, вони пішли по шляху: менше корову годувати і більше доїти. До чого це призведе ми всі знаємо, але мовчимо сподіваючись на диво і радіючи думкою про корову сусіда яка в 2025 році нібито має протягнути ноги. :(


тем не менее, у РФ огромные проблемы с наполнением бюджета, и облигации внутреннего займа РФ в 2020 году больше 30% выкупили госбанки (которые и так убыточны)
тут даже без моих хотел им труба (правда с такими керманычами как Зе и Ко у нас не намного дела с госдолгом и ОВГЗ лучше)
prodigy
 
Повідомлень: 6556
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2734 раз.
Подякували: 2161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:19

  prodigy написав:
  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:у РФ денег хватит максимум на 4 года (в 2025 всё),

Нам всім цього хотілось би, але, на жаль, це не залежить від наших "хотілок". При нинішніх цінах на нафту та газ, РФ абсолютно нічого не загрожує, більше того накладені санкції на багатогалузевий сектор економіки привели до досить успішного імпортозаміщення крім, звичайно, вузьковисокотехнологічних виробництв, але і тут РФ знайшла вихід через закупівлю ланцюжкового ряду транзитних країн. Тому не потрібно чекати коли у сусіда корова здохне, потрібно свою підсилено годувати, а ось цього Зеленський-Гетьманцев і КО не розуміють, вони пішли по шляху: менше корову годувати і більше доїти. До чого це призведе ми всі знаємо, але мовчимо сподіваючись на диво і радіючи думкою про корову сусіда яка в 2025 році нібито має протягнути ноги. :(


тем не менее, у РФ огромные проблемы с наполнением бюджета, и облигации внутреннего займа РФ в 2020 году больше 30% выкупили госбанки (которые и так убыточны)
тут даже без моих хотел им труба (правда с такими керманычами как Зе и Ко у нас не намного дела с госдолгом и ОВГЗ лучше)


А кому сейчас легко ?

За пять месяцев 2021 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 67,6% относительно сопоставимого периода годом ранее и составило $1,466 трлн.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:20

prodigy
ЗВР РФ - 520 млрд. доларів, фонд національного добробуту 182 млрд. Порівнювати їх і нас по великому рахунку просто некоректно проти наших 7 з натяжкою мільярдів нібито "чистих" ЗВР :?
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5401
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5796 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:51

  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:у РФ денег хватит максимум на 4 года (в 2025 всё),

Нам всім цього хотілось би, але, на жаль, це не залежить від наших "хотілок". При нинішніх цінах на нафту та газ, РФ абсолютно нічого не загрожує, більше того накладені санкції на багатогалузевий сектор економіки привели до досить успішного імпортозаміщення крім, звичайно, вузьковисокотехнологічних виробництв, але і тут РФ знайшла вихід через закупівлю ланцюжкового ряду транзитних країн. Тому не потрібно чекати коли у сусіда корова здохне, потрібно свою підсилено годувати, а ось цього Зеленський-Гетьманцев і КО не розуміють, вони пішли по шляху: менше корову годувати і більше доїти. До чого це призведе ми всі знаємо, але мовчимо сподіваючись на диво і радіючи думкою про корову сусіда яка в 2025 році нібито має протягнути ноги. :(


У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався? :lol:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2900
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:53

  Василь-Рівне написав:prodigy
ЗВР РФ - 520 млрд. доларів, фонд національного добробуту 182 млрд. Порівнювати їх і нас по великому рахунку просто некоректно проти наших 7 з натяжкою мільярдів нібито "чистих" ЗВР :?


ФНД -уже не 182, а 112

Президент России Владимир Путин распорядился начать тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной государственной «кубышки». По его словам, деньги необходимо пускать на финансирование инвестиционных проектов.
На 1 марта 2021 года объем ФНБ составил 13,552 триллиона рублей, его ликвидная часть — 8,687 триллиона, то есть 7,5 процента от прогнозируемого ВВП за год.
Ранее сегодня Счетная палата сообщила, что в 2021 году ФНБ будет не на что пополнять. По данным аудиторов, вместо избытка нефтегазовых доходов, за счет которых увеличивается фонд, образовался их недостаток.
В настоящее время США рассматривают введение новых санкций против России. По данным источников, в Белом доме могут пойти на удар по рублевым гособлигациям за повторное применение химоружия. Как говорится в отчете Центробанка России, американским фондам принадлежат облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму более двух триллионов рублей. Если опасения оправдаются, то этим инвесторам придется продать российские госбумаги. Выкупать их, по всей видимости, придется государству на средства ФНБ или бюджета. Это сообщают параша СМИ)))
https://lenta.ru/news/2021/03/11/fnb/

Свято наближаеться, Василю, вже не довго чекати
prodigy
 
Повідомлень: 6556
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2734 раз.
Подякували: 2161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:58

  Alex2007 написав:У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався? :lol:


Я буду убивать тебя медленно, наслаждаясь процессом и твоими криками, полными боли и непонимания (с)
prodigy
 
Повідомлень: 6556
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2734 раз.
Подякували: 2161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:01

  Alex2007 написав:
  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:у РФ денег хватит максимум на 4 года (в 2025 всё),

Нам всім цього хотілось би, але, на жаль, це не залежить від наших "хотілок". При нинішніх цінах на нафту та газ, РФ абсолютно нічого не загрожує, більше того накладені санкції на багатогалузевий сектор економіки привели до досить успішного імпортозаміщення крім, звичайно, вузьковисокотехнологічних виробництв, але і тут РФ знайшла вихід через закупівлю ланцюжкового ряду транзитних країн. Тому не потрібно чекати коли у сусіда корова здохне, потрібно свою підсилено годувати, а ось цього Зеленський-Гетьманцев і КО не розуміють, вони пішли по шляху: менше корову годувати і більше доїти. До чого це призведе ми всі знаємо, але мовчимо сподіваючись на диво і радіючи думкою про корову сусіда яка в 2025 році нібито має протягнути ноги. :(


У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався? :lol:

От цікаво Alex2007, тарган тобі партнер, чи перешкода?

При правильній відповіді на це питання, стане зрозуміло, хто кому партнер, а хто тарган )))
change_pm
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 03.02.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:04

Alex2007 На ютюбе видел, что свифт обменяли на захват Мариуполя. Мариуполь остался в Украине, а свифт работает в России. Кстати... это подсказало мне причину нынешнего бряцания оружием у границы Украины. Намек - отключите - мы продолжим наступление.
konsts1174
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 01.06.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:04

  Василь-Рівне написав:prodigy
ЗВР РФ - 520 млрд. доларів, фонд національного добробуту 182 млрд. Порівнювати їх і нас по великому рахунку просто некоректно проти наших 7 з натяжкою мільярдів нібито "чистих" ЗВР :?


страна большая, воруют масштабно 520+112=632 (50 украдут точно), т.е. этих денег хватит на 3 года (я дал прогноз с запасом на 5)

на стелу и клумбу с цветами потратили 1 млрд рублей (а тут про их ЗВР)
https://nversia.ru/news/k-60-letiyu-pol ... otkrytiya/
prodigy
 
Повідомлень: 6556
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2734 раз.
Подякували: 2161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:05

  konsts1174 написав:Alex2007 На ютюбе видел, что свифт обменяли на захват Мариуполя. Мариуполь остался в Украине, а свифт работает в России. Кстати... это подсказало мне причину нынешнего бряцания оружием у границы Украины. Намек - отключите - мы продолжим наступление.


туфта :lol:

особенно про продолжим...чет пропустил момент, а когда начали наступать?
prodigy
 
Повідомлень: 6556
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2734 раз.
Подякували: 2161 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7605760676077608
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2414, 2415, 2416
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24154 3260958
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 кві, 2021 12:22
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 79, 80, 81
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
802 200776
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 19:06
Binimovich
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7438 1776918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94488)
17.04.2021 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.