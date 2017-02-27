Додано: Суб 17 кві, 2021 11:53

Василь-Рівне написав: prodigy

ЗВР РФ - 520 млрд. доларів, фонд національного добробуту 182 млрд. Порівнювати їх і нас по великому рахунку просто некоректно проти наших 7 з натяжкою мільярдів нібито "чистих" ЗВР ЗВР РФ - 520 млрд. доларів, фонд національного добробуту 182 млрд. Порівнювати їх і нас по великому рахунку просто некоректно проти наших 7 з натяжкою мільярдів нібито "чистих" ЗВР

американским фондам принадлежат облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму более двух триллионов рублей. Если опасения оправдаются, то этим инвесторам придется продать российские госбумаги. Выкупать их, по всей видимости, придется государству на средства ФНБ или бюджета.

ФНД -уже не 182, а 112Президент России Владимир Путин распорядился начать тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной государственной «кубышки». По его словам, деньги необходимо пускать на финансирование инвестиционных проектов.На 1 марта 2021 года объем ФНБ составил 13,552 триллиона рублей, его ликвидная часть —, то есть 7,5 процента от прогнозируемого ВВП за год.В настоящее время США рассматривают введение новых санкций против России. По данным источников, в Белом доме могут пойти на удар по рублевым гособлигациям за повторное применение химоружия. Как говорится в отчете Центробанка России,Это сообщают параша СМИ)))Свято наближаеться, Василю, вже не довго чекати