prodigy написав:у РФ денег хватит максимум на 4 года (в 2025 всё),
Нам всім цього хотілось би, але, на жаль, це не залежить від наших "хотілок". При нинішніх цінах на нафту та газ, РФ абсолютно нічого не загрожує, більше того накладені санкції на багатогалузевий сектор економіки привели до досить успішного імпортозаміщення крім, звичайно, вузьковисокотехнологічних виробництв, але і тут РФ знайшла вихід через закупівлю ланцюжкового ряду транзитних країн. Тому не потрібно чекати коли у сусіда корова здохне, потрібно свою підсилено годувати, а ось цього Зеленський-Гетьманцев і КО не розуміють, вони пішли по шляху: менше корову годувати і більше доїти. До чого це призведе ми всі знаємо, але мовчимо сподіваючись на диво і радіючи думкою про корову сусіда яка в 2025 році нібито має протягнути ноги.
тем не менее, у РФ огромные проблемы с наполнением бюджета, и облигации внутреннего займа РФ в 2020 году больше 30% выкупили госбанки (которые и так убыточны) тут даже без моих хотел им труба (правда с такими керманычами как Зе и Ко у нас не намного дела с госдолгом и ОВГЗ лучше)
prodigy написав:у РФ денег хватит максимум на 4 года (в 2025 всё),
Нам всім цього хотілось би, але, на жаль, це не залежить від наших "хотілок". При нинішніх цінах на нафту та газ, РФ абсолютно нічого не загрожує, більше того накладені санкції на багатогалузевий сектор економіки привели до досить успішного імпортозаміщення крім, звичайно, вузьковисокотехнологічних виробництв, але і тут РФ знайшла вихід через закупівлю ланцюжкового ряду транзитних країн. Тому не потрібно чекати коли у сусіда корова здохне, потрібно свою підсилено годувати, а ось цього Зеленський-Гетьманцев і КО не розуміють, вони пішли по шляху: менше корову годувати і більше доїти. До чого це призведе ми всі знаємо, але мовчимо сподіваючись на диво і радіючи думкою про корову сусіда яка в 2025 році нібито має протягнути ноги.
тем не менее, у РФ огромные проблемы с наполнением бюджета, и облигации внутреннего займа РФ в 2020 году больше 30% выкупили госбанки (которые и так убыточны) тут даже без моих хотел им труба (правда с такими керманычами как Зе и Ко у нас не намного дела с госдолгом и ОВГЗ лучше)
А кому сейчас легко ?
За пять месяцев 2021 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 67,6% относительно сопоставимого периода годом ранее и составило $1,466 трлн.
prodigy написав:у РФ денег хватит максимум на 4 года (в 2025 всё),
Нам всім цього хотілось би, але, на жаль, це не залежить від наших "хотілок". При нинішніх цінах на нафту та газ, РФ абсолютно нічого не загрожує, більше того накладені санкції на багатогалузевий сектор економіки привели до досить успішного імпортозаміщення крім, звичайно, вузьковисокотехнологічних виробництв, але і тут РФ знайшла вихід через закупівлю ланцюжкового ряду транзитних країн. Тому не потрібно чекати коли у сусіда корова здохне, потрібно свою підсилено годувати, а ось цього Зеленський-Гетьманцев і КО не розуміють, вони пішли по шляху: менше корову годувати і більше доїти. До чого це призведе ми всі знаємо, але мовчимо сподіваючись на диво і радіючи думкою про корову сусіда яка в 2025 році нібито має протягнути ноги.
У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався?
Василь-Рівне написав:prodigy ЗВР РФ - 520 млрд. доларів, фонд національного добробуту 182 млрд. Порівнювати їх і нас по великому рахунку просто некоректно проти наших 7 з натяжкою мільярдів нібито "чистих" ЗВР
ФНД -уже не 182, а 112
Президент России Владимир Путин распорядился начать тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной государственной «кубышки». По его словам, деньги необходимо пускать на финансирование инвестиционных проектов. На 1 марта 2021 года объем ФНБ составил 13,552 триллиона рублей, его ликвидная часть — 8,687 триллиона, то есть 7,5 процента от прогнозируемого ВВП за год. Ранее сегодня Счетная палата сообщила, что в 2021 году ФНБ будет не на что пополнять. По данным аудиторов, вместо избытка нефтегазовых доходов, за счет которых увеличивается фонд, образовался их недостаток. В настоящее время США рассматривают введение новых санкций против России. По данным источников, в Белом доме могут пойти на удар по рублевым гособлигациям за повторное применение химоружия. Как говорится в отчете Центробанка России, американским фондам принадлежат облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму более двух триллионов рублей. Если опасения оправдаются, то этим инвесторам придется продать российские госбумаги. Выкупать их, по всей видимости, придется государству на средства ФНБ или бюджета. Это сообщают параша СМИ))) https://lenta.ru/news/2021/03/11/fnb/
prodigy написав:у РФ денег хватит максимум на 4 года (в 2025 всё),
Нам всім цього хотілось би, але, на жаль, це не залежить від наших "хотілок". При нинішніх цінах на нафту та газ, РФ абсолютно нічого не загрожує, більше того накладені санкції на багатогалузевий сектор економіки привели до досить успішного імпортозаміщення крім, звичайно, вузьковисокотехнологічних виробництв, але і тут РФ знайшла вихід через закупівлю ланцюжкового ряду транзитних країн. Тому не потрібно чекати коли у сусіда корова здохне, потрібно свою підсилено годувати, а ось цього Зеленський-Гетьманцев і КО не розуміють, вони пішли по шляху: менше корову годувати і більше доїти. До чого це призведе ми всі знаємо, але мовчимо сподіваючись на диво і радіючи думкою про корову сусіда яка в 2025 році нібито має протягнути ноги.
У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався?
От цікаво Alex2007, тарган тобі партнер, чи перешкода?
При правильній відповіді на це питання, стане зрозуміло, хто кому партнер, а хто тарган )))
Alex2007 На ютюбе видел, что свифт обменяли на захват Мариуполя. Мариуполь остался в Украине, а свифт работает в России. Кстати... это подсказало мне причину нынешнего бряцания оружием у границы Украины. Намек - отключите - мы продолжим наступление.
Василь-Рівне написав:prodigy ЗВР РФ - 520 млрд. доларів, фонд національного добробуту 182 млрд. Порівнювати їх і нас по великому рахунку просто некоректно проти наших 7 з натяжкою мільярдів нібито "чистих" ЗВР
страна большая, воруют масштабно 520+112=632 (50 украдут точно), т.е. этих денег хватит на 3 года (я дал прогноз с запасом на 5)
konsts1174 написав:Alex2007 На ютюбе видел, что свифт обменяли на захват Мариуполя. Мариуполь остался в Украине, а свифт работает в России. Кстати... это подсказало мне причину нынешнего бряцания оружием у границы Украины. Намек - отключите - мы продолжим наступление.
туфта
особенно про продолжим...чет пропустил момент, а когда начали наступать?