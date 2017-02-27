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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7606760776087609

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 119
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:54

  Alex2007 написав: У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався? :lol:

Потому что сейчас для США главный враг - Китай.
И они боятся формирования оси "Москва-Пекин".
А Свифт - то таке. Иран спокойно продает нефть при отключенном Свифте и призывает страны ШОС к созданию собственной платежной системы.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:03

  Starikan написав:
  Alex2007 написав: У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався? :lol:

Потому что сейчас для США главный враг - Китай.
И они боятся формирования оси "Москва-Пекин".
А Свифт - то таке. Иран спокойно продает нефть при отключенном Свифте и призывает страны ШОС к созданию собственной платежной системы.

Проблема что население РФ не Китай, и не Иран и страдать не готово за лидера. Исключение, отряды бабушек Путина. А остальным подавай моря Хорватии, сыры Италии ;)
Против РФ есть 2 сильных козыря: вода в Крым, при необходимости баклажками и только мирному населению. И подорванная любовь его народа :)
stm
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  #<1 ... 7606760776087609
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