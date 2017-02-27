Потому что сейчас для США главный враг - Китай.
И они боятся формирования оси "Москва-Пекин".
А Свифт - то таке. Иран спокойно продает нефть при отключенном Свифте и призывает страны ШОС к созданию собственной платежной системы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 кві, 2021 12:54
Потому что сейчас для США главный враг - Китай.
И они боятся формирования оси "Москва-Пекин".
А Свифт - то таке. Иран спокойно продает нефть при отключенном Свифте и призывает страны ШОС к созданию собственной платежной системы.
Додано: Суб 17 кві, 2021 13:03
Проблема что население РФ не Китай, и не Иран и страдать не готово за лидера. Исключение, отряды бабушек Путина. А остальным подавай моря Хорватии, сыры Италии
Против РФ есть 2 сильных козыря: вода в Крым, при необходимости баклажками и только мирному населению. И подорванная любовь его народа
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:26
Каких еще реформ не хватает...?
Средства дополнительного заработка и повышения уровня платежеспособности населения срезаются правительством, в противовес идут очередные повышения для вытруски последнего из матрасов и штрафы за неуплаты, автоматические списания долгов. Цены и тарифы съели пенсии и зарплаты, пирамида ОВГЗ съела проценты по депо, ручное регулирование курса съело возможный заработок на валюте.
И что реально сделано для граждан страны, не для смотрящих в набсоветах, а для граждан живущих в этой стране? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее и будущее не Франции и Германии, не США - а этой страны.
Додано: Суб 17 кві, 2021 15:08
Мало манюпас податків плотить... Треба затягнути ще гайочки трішки...
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