Додано: Суб 17 кві, 2021 16:02

Вот тут обсуждают любопытные явления: "До 100 за доллар: Крупный покупатель опционов поставил на обвал рубля"Либо кто то имеет инсайд, что в начале мая произойдут события, которые приведут к росту доллар рубля а в июне еще, так как открытый интерес на том же 85 страйке также максимален - 50,000 контрактов и этот кто то - крупный спекулянт. Решивший заработать на политике например...Второй случай:Смысл в том что кто то купил опционы на рост доллар рубля Если к 20 мая курс превысит 85.23 то он заработает Если нет — он потеряет примерно 57 миллионов рублей...