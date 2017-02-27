Alex2007 написав: У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався?
Потому что сейчас для США главный враг - Китай. И они боятся формирования оси "Москва-Пекин". А Свифт - то таке. Иран спокойно продает нефть при отключенном Свифте и призывает страны ШОС к созданию собственной платежной системы.
Alex2007 написав: У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався?
Потому что сейчас для США главный враг - Китай. И они боятся формирования оси "Москва-Пекин". А Свифт - то таке. Иран спокойно продает нефть при отключенном Свифте и призывает страны ШОС к созданию собственной платежной системы.
Проблема что население РФ не Китай, и не Иран и страдать не готово за лидера. Исключение, отряды бабушек Путина. А остальным подавай моря Хорватии, сыры Италии Против РФ есть 2 сильных козыря: вода в Крым, при необходимости баклажками и только мирному населению. И подорванная любовь его народа
Shaman написав:это тупик... с другой стороны - куда пенсионеров - на мороз??? так и живем
Каких еще реформ не хватает...? Средства дополнительного заработка и повышения уровня платежеспособности населения срезаются правительством, в противовес идут очередные повышения для вытруски последнего из матрасов и штрафы за неуплаты, автоматические списания долгов. Цены и тарифы съели пенсии и зарплаты, пирамида ОВГЗ съела проценты по депо, ручное регулирование курса съело возможный заработок на валюте. И что реально сделано для граждан страны, не для смотрящих в набсоветах, а для граждан живущих в этой стране? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее и будущее не Франции и Германии, не США - а этой страны.
Shaman написав:это тупик... с другой стороны - куда пенсионеров - на мороз??? так и живем
Каких еще реформ не хватает...? Средства дополнительного заработка и повышения уровня платежеспособности населения срезаются правительством, в противовес идут очередные повышения для вытруски последнего из матрасов и штрафы за неуплаты, автоматические списания долгов. Цены и тарифы съели пенсии и зарплаты, пирамида ОВГЗ съела проценты по депо, ручное регулирование курса съело возможный заработок на валюте. И что реально сделано для граждан страны, не для смотрящих в набсоветах, а для граждан живущих в этой стране? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее и будущее не Франции и Германии, не США - а этой страны.
Мало манюпас податків плотить... Треба затягнути ще гайочки трішки...
ruvex написав:И что реально сделано для граждан страны, не для смотрящих в набсоветах, а для граждан живущих в этой стране? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее и будущее не Франции и Германии, не США - а этой страны.
Ответ простой - не выбирать непрофессионалов во власть, не выбирать парикмахеров и фотографов в парламент
А ещё, перестать жить нарративами, типа, смотрящие в набсоветах Иностранцы в наб.советах - гарантия, что движение будет в правильном направлении
А также проводить реформы, но не так, как у нас. Давайте проведём реформы, но ничего делать не будем и оставим как есть. А потом удивляться, а почему же это реформы не сработали ?
Вот тут обсуждают любопытные явления: "До 100 за доллар: Крупный покупатель опционов поставил на обвал рубля"
Либо кто то имеет инсайд, что в начале мая произойдут события, которые приведут к росту доллар рубля а в июне еще, так как открытый интерес на том же 85 страйке также максимален - 50,000 контрактов и этот кто то - крупный спекулянт. Решивший заработать на политике например...
Второй случай:
Смысл в том что кто то купил опционы на рост доллар рубля Если к 20 мая курс превысит 85.23 то он заработает Если нет — он потеряет примерно 57 миллионов рублей...
Василь-Рівне написав:prodigy ЗВР РФ - 520 млрд. доларів, фонд національного добробуту 182 млрд. Порівнювати їх і нас по великому рахунку просто некоректно проти наших 7 з натяжкою мільярдів нібито "чистих" ЗВР
Станом на 1 квітня 2021 року зовнішній борг педерації складає 459 млрд дол США https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/ Внутрішній борг (ОФЗ) зараз складає біля 17 трлн руб що дорівнює 267 млрд дол США при теперішньому курсі дерева. При чому нерезиденти, які зараз активно можуть виходити з ОФЗ - 40-50 млрд (недавно писав про це). Щодо імпортозаміщення, росія суттєво скоротила експорт сг продукції, залізної руди, продукції иеталургії, от і все імпортозаміщення - споживають своє як є, без імпортних витребеньок. А все що стосується технологій, електроніки, високоякісного обладнання і тд - все недоступно і не заміщено. Як результат - маса поломок в нафтогазовидобувній галузі і транспортуванні... Щодо наповнення їх ЗВР (також цього тижня описував "досягнення") https://www.profinance.ru/news/2021/04/ ... alans.html https://www.profinance.ru/news/2021/04/ ... nbank.html Це при тому, що ціна нафти і газу ЗНАЧНО вище ніж рік тому... На справді, за поребриком біда. І чим далі від москви-пітера та ближче до чукч-евенків-нанайців-бурятів тим гірше, аж до нестерпного...
Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?
Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование . ....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?
Добрий вечір. Є надія, що сировинна складова згаданого Вами росту цін стабілізується вже в травні. Після чого почне відкочуватися а може й динамічно зменшиться в червні-серпні. Що стосується логістичної складової, то в цьому році, найімовірніше, нічого не зміниться. П.С. Трохи аналітики від Альфи https://alfabank.ua/about/press/makroek ... etsya-2486
Добрый Вечер . Вы понимаете , на таможне такого не бывает . Если ты заявил цену на товар , то эта цена будет аксиомой для таможни . Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , то даже если производитель напишет письмо , ОБОСНУЕТ , ПРИВЕДЕТ аргументы , РАСЧЕТЫ ,смету производства , что цены понизились в связи с отсутствием спроса , хоть ты УС....ИСЬ , таможня будет считать тебе по заявленной (самой большей цене ).
Дивно і сумно. Ми розмитнюємося виключно згідно CMR і тд.