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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7607760876097610>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 119
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:54

  Alex2007 написав: У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався? :lol:

Потому что сейчас для США главный враг - Китай.
И они боятся формирования оси "Москва-Пекин".
А Свифт - то таке. Иран спокойно продает нефть при отключенном Свифте и призывает страны ШОС к созданию собственной платежной системы.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:03

  Starikan написав:
  Alex2007 написав: У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався? :lol:

Потому что сейчас для США главный враг - Китай.
И они боятся формирования оси "Москва-Пекин".
А Свифт - то таке. Иран спокойно продает нефть при отключенном Свифте и призывает страны ШОС к созданию собственной платежной системы.

Проблема что население РФ не Китай, и не Иран и страдать не готово за лидера. Исключение, отряды бабушек Путина. А остальным подавай моря Хорватии, сыры Италии ;)
Против РФ есть 2 сильных козыря: вода в Крым, при необходимости баклажками и только мирному населению. И подорванная любовь его народа :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:26

  Shaman написав:это тупик... с другой стороны - куда пенсионеров - на мороз???
так и живем :(

Каких еще реформ не хватает...?
Средства дополнительного заработка и повышения уровня платежеспособности населения срезаются правительством, в противовес идут очередные повышения для вытруски последнего из матрасов и штрафы за неуплаты, автоматические списания долгов. Цены и тарифы съели пенсии и зарплаты, пирамида ОВГЗ съела проценты по депо, ручное регулирование курса съело возможный заработок на валюте.
И что реально сделано для граждан страны, не для смотрящих в набсоветах, а для граждан живущих в этой стране? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее и будущее не Франции и Германии, не США - а этой страны.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:08

  ruvex написав:
  Shaman написав:это тупик... с другой стороны - куда пенсионеров - на мороз???
так и живем :(

Каких еще реформ не хватает...?
Средства дополнительного заработка и повышения уровня платежеспособности населения срезаются правительством, в противовес идут очередные повышения для вытруски последнего из матрасов и штрафы за неуплаты, автоматические списания долгов. Цены и тарифы съели пенсии и зарплаты, пирамида ОВГЗ съела проценты по депо, ручное регулирование курса съело возможный заработок на валюте.
И что реально сделано для граждан страны, не для смотрящих в набсоветах, а для граждан живущих в этой стране? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее и будущее не Франции и Германии, не США - а этой страны.

Мало манюпас податків плотить... Треба затягнути ще гайочки трішки...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:56

  ruvex написав:И что реально сделано для граждан страны, не для смотрящих в набсоветах, а для граждан живущих в этой стране? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее и будущее не Франции и Германии, не США - а этой страны.

Ответ простой - не выбирать непрофессионалов во власть, не выбирать парикмахеров и фотографов в парламент

А ещё, перестать жить нарративами, типа, смотрящие в набсоветах
Иностранцы в наб.советах - гарантия, что движение будет в правильном направлении

А также проводить реформы, но не так, как у нас.
Давайте проведём реформы, но ничего делать не будем и оставим как есть. А потом удивляться, а почему же это реформы не сработали ?

Как-то так ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот тут обсуждают любопытные явления: "До 100 за доллар: Крупный покупатель опционов поставил на обвал рубля"

Либо кто то имеет инсайд, что в начале мая произойдут события, которые приведут к росту доллар рубля а в июне еще, так как открытый интерес на том же 85 страйке также максимален - 50,000 контрактов и этот кто то - крупный спекулянт. Решивший заработать на политике например...

Второй случай:

Смысл в том что кто то купил опционы на рост доллар рубля Если к 20 мая курс превысит 85.23 то он заработает Если нет — он потеряет примерно 57 миллионов рублей...

https://taxfree.livejournal.com/3186620.html

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/d ... 1030313434

Зображення
grundic82
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 16:03

  ruvex написав: Средства дополнительного заработка и повышения уровня платежеспособности населения срезаются правительством ... ручное регулирование курса съело возможный заработок на валюте.

Вы этот "заработок" имели в виду? :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 16:25

  Alex2007 написав:У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався? :lol:

Может быть посмотрели, что Иран не укакался ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 16:59

  Василь-Рівне написав:prodigy
ЗВР РФ - 520 млрд. доларів, фонд національного добробуту 182 млрд. Порівнювати їх і нас по великому рахунку просто некоректно проти наших 7 з натяжкою мільярдів нібито "чистих" ЗВР :?

Станом на 1 квітня 2021 року зовнішній борг педерації складає 459 млрд дол США https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/
Внутрішній борг (ОФЗ) зараз складає біля 17 трлн руб що дорівнює 267 млрд дол США при теперішньому курсі дерева. При чому нерезиденти, які зараз активно можуть виходити з ОФЗ - 40-50 млрд (недавно писав про це).
Щодо імпортозаміщення, росія суттєво скоротила експорт сг продукції, залізної руди, продукції иеталургії, от і все імпортозаміщення - споживають своє як є, без імпортних витребеньок. А все що стосується технологій, електроніки, високоякісного обладнання і тд - все недоступно і не заміщено. Як результат - маса поломок в нафтогазовидобувній галузі і транспортуванні...
Щодо наповнення їх ЗВР (також цього тижня описував "досягнення")
https://www.profinance.ru/news/2021/04/ ... alans.html
https://www.profinance.ru/news/2021/04/ ... nbank.html
Це при тому, що ціна нафти і газу ЗНАЧНО вище ніж рік тому...
На справді, за поребриком біда. І чим далі від москви-пітера та ближче до чукч-евенків-нанайців-бурятів тим гірше, аж до нестерпного...
orest
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:04

  холява написав:
  orest написав:
  холява написав:zРадио

Добрый вечер .

Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?

Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .
....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?

Добрий вечір. Є надія, що сировинна складова згаданого Вами росту цін стабілізується вже в травні. Після чого почне відкочуватися а може й динамічно зменшиться в червні-серпні. Що стосується логістичної складової, то в цьому році, найімовірніше, нічого не зміниться.
П.С. Трохи аналітики від Альфи https://alfabank.ua/about/press/makroek ... etsya-2486


Добрый Вечер .
Вы понимаете , на таможне такого не бывает .
Если ты заявил цену на товар , то эта цена будет аксиомой для таможни .
Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , то даже если производитель напишет письмо , ОБОСНУЕТ , ПРИВЕДЕТ аргументы , РАСЧЕТЫ ,смету производства , что цены понизились в связи с отсутствием спроса , хоть ты УС....ИСЬ , таможня будет считать тебе по заявленной (самой большей цене ).

Дивно і сумно. Ми розмитнюємося виключно згідно CMR і тд.
orest
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