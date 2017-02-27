RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7607760876097610

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 119
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:05

  pesikot написав:А ещё, перестать жить нарративами, типа, смотрящие в набсоветах
Иностранцы в наб.советах - гарантия, что движение будет в правильном направлении

А также проводить реформы, но не так, как у нас.
Давайте проведём реформы, но ничего делать не будем и оставим как есть. А потом удивляться, а почему же это реформы не сработали ?

Как-то так ...

"Страна – лабораторный кролик". Откровения бывшего посла Канады о реформах Запада в Украине.
"Дореформируют" оставшиеся свободными от влияния запада суды и земельная реформа пройдет, как нужно...западу. Примерно так, как запад ЗА мораторий на вырубку лесов в Украине.


  Starikan написав:Вы этот "заработок" имели в виду? :wink:

Да, в текущих условиях, в том числе.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10701
З нами з: 03.11.08
Подякував: 812 раз.
Подякували: 2433 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:11

  ruvex написав:
  pesikot написав:А ещё, перестать жить нарративами, типа, смотрящие в набсоветах
Иностранцы в наб.советах - гарантия, что движение будет в правильном направлении

А также проводить реформы, но не так, как у нас.
Давайте проведём реформы, но ничего делать не будем и оставим как есть. А потом удивляться, а почему же это реформы не сработали ?

Как-то так ...

"Страна – лабораторный кролик". Откровения бывшего посла Канады о реформах Запада в Украине.
"Дореформируют" оставшиеся свободными от влияния запада суды и земельная реформа пройдет, как нужно...западу. Примерно так, как запад ЗА мораторий на вырубку лесов в Украине.


  Starikan написав:Вы этот "заработок" имели в виду? :wink:

Да, в текущих условиях, в том числе.

"Страна" подробно разобрала лекцию Ващука.
Авторитетне джерело :lol:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9730
З нами з: 18.06.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:16

  Ukrainian написав: Авторитетне джерело :lol:

Ну так найдите в интернете авторитетное лично для ВАС, где предоставлено аналогичное интервью человека участвующего в подобном реформировании Украины. Правда аналогов реформирования на западе, у себя, не применял никто.
Возможно сможете еще прочитать и осмыслить, а потом написать не скорострельный комментарий.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10701
З нами з: 03.11.08
Подякував: 812 раз.
Подякували: 2433 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 7607760876097610
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2414, 2415, 2416
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24159 3261898
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 кві, 2021 16:45
bevzaalex
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 79, 80, 81
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
802 200937
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 19:06
Binimovich
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7438 1776980
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.