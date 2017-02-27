Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 кві, 2021 17:05
pesikot написав:
А ещё, перестать жить нарративами, типа, смотрящие в набсоветах
Иностранцы в наб.советах - гарантия, что движение будет в правильном направлении
А также проводить реформы, но не так, как у нас.
Давайте проведём реформы, но ничего делать не будем и оставим как есть. А потом удивляться, а почему же это реформы не сработали ?
Как-то так ...
"Страна – лабораторный кролик". Откровения бывшего посла Канады о реформах Запада в Украине.
"Дореформируют" оставшиеся свободными от влияния запада суды и земельная реформа пройдет, как нужно...западу. Примерно так, как запад ЗА мораторий на вырубку лесов в Украине.
Starikan написав:
Вы этот "заработок" имели в виду?
Да, в текущих условиях, в том числе.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 17:11
ruvex написав: pesikot написав:
А ещё, перестать жить нарративами, типа, смотрящие в набсоветах
Иностранцы в наб.советах - гарантия, что движение будет в правильном направлении
А также проводить реформы, но не так, как у нас.
Давайте проведём реформы, но ничего делать не будем и оставим как есть. А потом удивляться, а почему же это реформы не сработали ?
Как-то так ...
"Страна – лабораторный кролик". Откровения бывшего посла Канады о реформах Запада в Украине.
"Дореформируют" оставшиеся свободными от влияния запада суды и земельная реформа пройдет, как нужно...западу. Примерно так, как запад ЗА мораторий на вырубку лесов в Украине.
Starikan написав:
Вы этот "заработок" имели в виду?
Да, в текущих условиях, в том числе.
"Страна" подробно разобрала лекцию Ващука.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 17:16
Ukrainian написав:
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Ну так найдите в интернете авторитетное лично для ВАС, где предоставлено аналогичное интервью человека участвующего в подобном реформировании Украины. Правда аналогов реформирования на западе, у себя, не применял никто.
Возможно сможете еще прочитать и осмыслить, а потом написать не скорострельный комментарий.
ruvex
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