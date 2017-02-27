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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7607760876097610

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 120
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
48%
58
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:05

  pesikot написав:А ещё, перестать жить нарративами, типа, смотрящие в набсоветах
Иностранцы в наб.советах - гарантия, что движение будет в правильном направлении

А также проводить реформы, но не так, как у нас.
Давайте проведём реформы, но ничего делать не будем и оставим как есть. А потом удивляться, а почему же это реформы не сработали ?

Как-то так ...

"Страна – лабораторный кролик". Откровения бывшего посла Канады о реформах Запада в Украине.
"Дореформируют" оставшиеся свободными от влияния запада суды и земельная реформа пройдет, как нужно...западу. Примерно так, как запад ЗА мораторий на вырубку лесов в Украине.


  Starikan написав:Вы этот "заработок" имели в виду? :wink:

Да, в текущих условиях, в том числе.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:11

  ruvex написав:
  pesikot написав:А ещё, перестать жить нарративами, типа, смотрящие в набсоветах
Иностранцы в наб.советах - гарантия, что движение будет в правильном направлении

А также проводить реформы, но не так, как у нас.
Давайте проведём реформы, но ничего делать не будем и оставим как есть. А потом удивляться, а почему же это реформы не сработали ?

Как-то так ...

"Страна – лабораторный кролик". Откровения бывшего посла Канады о реформах Запада в Украине.
"Дореформируют" оставшиеся свободными от влияния запада суды и земельная реформа пройдет, как нужно...западу. Примерно так, как запад ЗА мораторий на вырубку лесов в Украине.


  Starikan написав:Вы этот "заработок" имели в виду? :wink:

Да, в текущих условиях, в том числе.

"Страна" подробно разобрала лекцию Ващука.
Авторитетне джерело :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:16

  Ukrainian написав: Авторитетне джерело :lol:

Ну так найдите в интернете авторитетное лично для ВАС, где предоставлено аналогичное интервью человека участвующего в подобном реформировании Украины. Правда аналогов реформирования на западе, у себя, не применял никто.
Возможно сможете еще прочитать и осмыслить, а потом написать не скорострельный комментарий.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:23

  ruvex написав:
  Ukrainian написав: Авторитетне джерело :lol:

Ну так найдите в интернете авторитетное лично для ВАС, где предоставлено аналогичное интервью человека участвующего в подобном реформировании Украины. Правда аналогов реформирования на западе, у себя, не применял никто.
Возможно сможете еще прочитать и осмыслить, а потом написать не скорострельный комментарий.

Оригінал лекції слухати

А не маніпулятивний аналіз про кремлівського веб-сайту
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:59

  pesikot написав:
  ruvex написав:И что реально сделано для граждан страны, не для смотрящих в набсоветах, а для граждан живущих в этой стране? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее и будущее не Франции и Германии, не США - а этой страны.


Иностранцы в наб.советах - гарантия, что движение будет в правильном направлении

Как-то так ...



Зображення
https://glavcom.ua/ru/news/ne-vyderzhal ... 48520.html

продолжайте в том же духе это самое "правильное направление". и новых вершин, пардон новых пробитий дна :evil: :evil: :evil:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За тиждень, максимально напружений тиждень, щодо ситуації довкола подій на фронті, та тиждень коли щодня нерезиденти продавали ОВДП на 700 млн грн та конвертувалися у валюту, гривня ослабла приблизно на 6 коп. Фактично ні МБ ні готівка не змогли перейти через 28. НБУ на МБ не виходив. Це підтвердження фундаментально високої міцності грн.
Наступного тижня період сплати певної частини податків, під що експортери часто продають валюту. Також багато хто буде платити аванси працівникам.
В пятницю фіскали не хило наїхали на певні конвертаційні центри. Я розумію, що це розчистка поля для діяльності своїх, як і "санкції" проти певного кола контрабандистів. Але, на якийсь час, це спровокує проблеми з готівкою (особливо гривневою), зменшуючи попит на валюту і збільшуючи її пропозицію (в основному, на готівці)...
Якщо активні зустрічі і перемовини, які проводилися цього тижня довкола проблеми ескалації воєнного конфлікту, приведуть з понеділка до паузи і роздумів та зменшення в ЗМІ градусу істерики, то економічний і монетарний фундамент зумовить, найімовірніше, зміцнення грн. Якщо істерія продовжиться - залишимся де є (між 27,9 і 28).
orest
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:18

  orest написав:

Дивно і сумно. Ми розмитнюємося виключно згідно CMR і тд.[/quote]
CMR це просто, формат міжнародної ТТН де міститься інфо про відправника й отримувача ,кількість місць , вага . Вона не містить жодної фінансової інформації ,іноді в ній навіть номер інвойсу не пишуть. Розмитнюються всі , згідно інвойсу відправника.
Ситуація котру описав Холява ,відповідає дійсності.
Щоб зрозуміти , чому так ,треба заглянути ,на 15-20 років назад.
Щоб знизити митні платежі , деякі "імпортери " значно занижували вартість інвойса під час доставки .
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:29

  orest написав:Станом на 1 квітня 2021 року зовнішній борг педерації складає 459 млрд дол США https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/
Внутрішній борг (ОФЗ) зараз складає біля 17 трлн руб що дорівнює 267 млрд дол США при теперішньому курсі дерева. При чому нерезиденти, які зараз активно можуть виходити з ОФЗ - 40-50 млрд (недавно писав про це).


Какая часть во внешнем долге государственная ? Не станут выплачивать долги какие-то частные структуры. Может РФ, например, в качестве контрмеры запретить вывод капитала ? Ну те самые 40-50 млрд $ ? Инвестируйте в ее экономику. Нечто подобное применила Украина к банкам с учредителями из РФ. Отнести Гордона и Коха к сочувствующим РФ затруднительно.
https://gordonua.com/blogs/alfred-koh/n ... 49152.html
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:36

  tumos написав:
  orest написав:Станом на 1 квітня 2021 року зовнішній борг педерації складає 459 млрд дол США https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/
Внутрішній борг (ОФЗ) зараз складає біля 17 трлн руб що дорівнює 267 млрд дол США при теперішньому курсі дерева. При чому нерезиденти, які зараз активно можуть виходити з ОФЗ - 40-50 млрд (недавно писав про це).


Какая часть во внешнем долге государственная ? Не станут выплачивать долги какие-то частные структуры. Может РФ, например, в качестве контрмеры запретить вывод капитала ? Ну те самые 40-50 млрд $ ? Инвестируйте в ее экономику. Нечто подобное применила Украина к банкам с учредителями из РФ. Отнести Гордона и Коха к сочувствующим РФ затруднительно.
https://gordonua.com/blogs/alfred-koh/n ... 49152.html


туфта,
ввп россии в 2,2р меньше ввп Германии (автор поленился проверить, дальше можно не читать таких экспертов)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:44

  prodigy написав:туфта,
ввп россии в 2,2р меньше ввп Германии (автор поленился проверить, дальше можно не читать таких экспертов)

Согласен с тем, что зависит от того кто и как считает ВВП. Я вот слышал, что реальный производственный сектор в ВВП США это процентов 20%.
tumos
 
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