Ну так найдите в интернете авторитетное лично для ВАС, где предоставлено аналогичное интервью человека участвующего в подобном реформировании Украины. Правда аналогов реформирования на западе, у себя, не применял никто. Возможно сможете еще прочитать и осмыслить, а потом написать не скорострельный комментарий.
Ну так найдите в интернете авторитетное лично для ВАС, где предоставлено аналогичное интервью человека участвующего в подобном реформировании Украины. Правда аналогов реформирования на западе, у себя, не применял никто. Возможно сможете еще прочитать и осмыслить, а потом написать не скорострельный комментарий.
Оригінал лекції слухати
А не маніпулятивний аналіз про кремлівського веб-сайту
ruvex написав:И что реально сделано для граждан страны, не для смотрящих в набсоветах, а для граждан живущих в этой стране? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее и будущее не Франции и Германии, не США - а этой страны.
Иностранцы в наб.советах - гарантия, что движение будет в правильном направлении
За тиждень, максимально напружений тиждень, щодо ситуації довкола подій на фронті, та тиждень коли щодня нерезиденти продавали ОВДП на 700 млн грн та конвертувалися у валюту, гривня ослабла приблизно на 6 коп. Фактично ні МБ ні готівка не змогли перейти через 28. НБУ на МБ не виходив. Це підтвердження фундаментально високої міцності грн. Наступного тижня період сплати певної частини податків, під що експортери часто продають валюту. Також багато хто буде платити аванси працівникам. В пятницю фіскали не хило наїхали на певні конвертаційні центри. Я розумію, що це розчистка поля для діяльності своїх, як і "санкції" проти певного кола контрабандистів. Але, на якийсь час, це спровокує проблеми з готівкою (особливо гривневою), зменшуючи попит на валюту і збільшуючи її пропозицію (в основному, на готівці)... Якщо активні зустрічі і перемовини, які проводилися цього тижня довкола проблеми ескалації воєнного конфлікту, приведуть з понеділка до паузи і роздумів та зменшення в ЗМІ градусу істерики, то економічний і монетарний фундамент зумовить, найімовірніше, зміцнення грн. Якщо істерія продовжиться - залишимся де є (між 27,9 і 28).
Дивно і сумно. Ми розмитнюємося виключно згідно CMR і тд.[/quote] CMR це просто, формат міжнародної ТТН де міститься інфо про відправника й отримувача ,кількість місць , вага . Вона не містить жодної фінансової інформації ,іноді в ній навіть номер інвойсу не пишуть. Розмитнюються всі , згідно інвойсу відправника. Ситуація котру описав Холява ,відповідає дійсності. Щоб зрозуміти , чому так ,треба заглянути ,на 15-20 років назад. Щоб знизити митні платежі , деякі "імпортери " значно занижували вартість інвойса під час доставки .
orest написав:Станом на 1 квітня 2021 року зовнішній борг педерації складає 459 млрд дол США https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/ Внутрішній борг (ОФЗ) зараз складає біля 17 трлн руб що дорівнює 267 млрд дол США при теперішньому курсі дерева. При чому нерезиденти, які зараз активно можуть виходити з ОФЗ - 40-50 млрд (недавно писав про це).
Какая часть во внешнем долге государственная ? Не станут выплачивать долги какие-то частные структуры. Может РФ, например, в качестве контрмеры запретить вывод капитала ? Ну те самые 40-50 млрд $ ? Инвестируйте в ее экономику. Нечто подобное применила Украина к банкам с учредителями из РФ. Отнести Гордона и Коха к сочувствующим РФ затруднительно. https://gordonua.com/blogs/alfred-koh/n ... 49152.html
orest написав:Станом на 1 квітня 2021 року зовнішній борг педерації складає 459 млрд дол США https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/ Внутрішній борг (ОФЗ) зараз складає біля 17 трлн руб що дорівнює 267 млрд дол США при теперішньому курсі дерева. При чому нерезиденти, які зараз активно можуть виходити з ОФЗ - 40-50 млрд (недавно писав про це).
Какая часть во внешнем долге государственная ? Не станут выплачивать долги какие-то частные структуры. Может РФ, например, в качестве контрмеры запретить вывод капитала ? Ну те самые 40-50 млрд $ ? Инвестируйте в ее экономику. Нечто подобное применила Украина к банкам с учредителями из РФ. Отнести Гордона и Коха к сочувствующим РФ затруднительно. https://gordonua.com/blogs/alfred-koh/n ... 49152.html
туфта, ввп россии в 2,2р меньше ввп Германии (автор поленился проверить, дальше можно не читать таких экспертов)