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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7608760976107611

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 120
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
48%
58
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:01

  lincoln2 написав:
  orest написав:

Дивно і сумно. Ми розмитнюємося виключно згідно CMR і тд.

CMR це просто, формат міжнародної ТТН де міститься інфо про відправника й отримувача ,кількість місць , вага . Вона не містить жодної фінансової інформації ,іноді в ній навіть номер інвойсу не пишуть. Розмитнюються всі , згідно інвойсу відправника.
Ситуація котру описав Холява ,відповідає дійсності.
Щоб зрозуміти , чому так ,треба заглянути ,на 15-20 років назад.
Щоб знизити митні платежі , деякі "імпортери " значно занижували вартість інвойса під час доставки .[/quote]

Шановний, після CMR чарівне і тд бачили??? Я 19 років або безпосередньо в або дуже близько біля як імпортних так і експортних операцій. І не тільки автотранспортом. Я чудово знаю різницю між інвойсом, рахунком-фактурою, CMR, ВМД і рештою. Чудово знаю, що таке індикатив. І чорним по білому написав, що останнім часом проблем з цим не бачу. І вважаю, що якщо десь цим зловживають, то з цим треба боротися...
orest
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:43

  холява написав:Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )
Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу ,

Как же Вы далеки от таможни !
ВСЕМ Хорошего дня и Здоровья .

  холява написав:Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов ,

Сцепления SACHS из рашки? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:52

  orest написав:
  lincoln2 написав:
  orest написав:

Дивно і сумно. Ми розмитнюємося виключно згідно CMR і тд.

CMR це просто, формат міжнародної ТТН де міститься інфо про відправника й отримувача ,кількість місць , вага . Вона не містить жодної фінансової інформації ,іноді в ній навіть номер інвойсу не пишуть. Розмитнюються всі , згідно інвойсу відправника.
Ситуація котру описав Холява ,відповідає дійсності.
Щоб зрозуміти , чому так ,треба заглянути ,на 15-20 років назад.
Щоб знизити митні платежі , деякі "імпортери " значно занижували вартість інвойса під час доставки .


Шановний, після CMR чарівне і тд бачили??? Я 19 років або безпосередньо в або дуже близько біля як імпортних так і експортних операцій. І не тільки автотранспортом. Я чудово знаю різницю між інвойсом, рахунком-фактурою, CMR, ВМД і рештою. Чудово знаю, що таке індикатив. І чорним по білому написав, що останнім часом проблем з цим не бачу. І вважаю, що якщо десь цим зловживають, то з цим треба боротися...[/quote]

Всем Добрый вечер .
Уважаемый ОРЕСТ , сильно злоупотребляют !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:03

  Vadim V написав:
  холява написав:Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов ,

Сцепления SACHS из рашки? :?



Уважаемый Вадим , я же не написал ,4446 рублей за единицу , а написал 57 долларов .

.....из доступных мне источников информации ,в Челябинске очень хорошо делают и сцепление (диск -корзина ) и рессоры . (умеют припускать металл)
.....НО , обстоятельства .....
холява
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  #<1 ... 7608760976107611
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