Дивно і сумно. Ми розмитнюємося виключно згідно CMR і тд.
CMR це просто, формат міжнародної ТТН де міститься інфо про відправника й отримувача ,кількість місць , вага . Вона не містить жодної фінансової інформації ,іноді в ній навіть номер інвойсу не пишуть. Розмитнюються всі , згідно інвойсу відправника. Ситуація котру описав Холява ,відповідає дійсності. Щоб зрозуміти , чому так ,треба заглянути ,на 15-20 років назад. Щоб знизити митні платежі , деякі "імпортери " значно занижували вартість інвойса під час доставки .[/quote]
Шановний, після CMR чарівне і тд бачили??? Я 19 років або безпосередньо в або дуже близько біля як імпортних так і експортних операцій. І не тільки автотранспортом. Я чудово знаю різницю між інвойсом, рахунком-фактурою, CMR, ВМД і рештою. Чудово знаю, що таке індикатив. І чорним по білому написав, що останнім часом проблем з цим не бачу. І вважаю, що якщо десь цим зловживають, то з цим треба боротися...
Дивно і сумно. Ми розмитнюємося виключно згідно CMR і тд.
CMR це просто, формат міжнародної ТТН де міститься інфо про відправника й отримувача ,кількість місць , вага . Вона не містить жодної фінансової інформації ,іноді в ній навіть номер інвойсу не пишуть. Розмитнюються всі , згідно інвойсу відправника. Ситуація котру описав Холява ,відповідає дійсності. Щоб зрозуміти , чому так ,треба заглянути ,на 15-20 років назад. Щоб знизити митні платежі , деякі "імпортери " значно занижували вартість інвойса під час доставки .
Шановний, після CMR чарівне і тд бачили??? Я 19 років або безпосередньо в або дуже близько біля як імпортних так і експортних операцій. І не тільки автотранспортом. Я чудово знаю різницю між інвойсом, рахунком-фактурою, CMR, ВМД і рештою. Чудово знаю, що таке індикатив. І чорним по білому написав, що останнім часом проблем з цим не бачу. І вважаю, що якщо десь цим зловживають, то з цим треба боротися...[/quote]
Всем Добрый вечер . Уважаемый ОРЕСТ , сильно злоупотребляют !