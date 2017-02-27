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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7609761076117612>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 121
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
49%
59
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:01

  lincoln2 написав:
  orest написав:

Дивно і сумно. Ми розмитнюємося виключно згідно CMR і тд.

CMR це просто, формат міжнародної ТТН де міститься інфо про відправника й отримувача ,кількість місць , вага . Вона не містить жодної фінансової інформації ,іноді в ній навіть номер інвойсу не пишуть. Розмитнюються всі , згідно інвойсу відправника.
Ситуація котру описав Холява ,відповідає дійсності.
Щоб зрозуміти , чому так ,треба заглянути ,на 15-20 років назад.
Щоб знизити митні платежі , деякі "імпортери " значно занижували вартість інвойса під час доставки .[/quote]

Шановний, після CMR чарівне і тд бачили??? Я 19 років або безпосередньо в або дуже близько біля як імпортних так і експортних операцій. І не тільки автотранспортом. Я чудово знаю різницю між інвойсом, рахунком-фактурою, CMR, ВМД і рештою. Чудово знаю, що таке індикатив. І чорним по білому написав, що останнім часом проблем з цим не бачу. І вважаю, що якщо десь цим зловживають, то з цим треба боротися...
orest
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:43

  холява написав:Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )
Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу ,

Как же Вы далеки от таможни !
ВСЕМ Хорошего дня и Здоровья .

  холява написав:Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов ,

Сцепления SACHS из рашки? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:52

  orest написав:
  lincoln2 написав:
  orest написав:

Дивно і сумно. Ми розмитнюємося виключно згідно CMR і тд.

CMR це просто, формат міжнародної ТТН де міститься інфо про відправника й отримувача ,кількість місць , вага . Вона не містить жодної фінансової інформації ,іноді в ній навіть номер інвойсу не пишуть. Розмитнюються всі , згідно інвойсу відправника.
Ситуація котру описав Холява ,відповідає дійсності.
Щоб зрозуміти , чому так ,треба заглянути ,на 15-20 років назад.
Щоб знизити митні платежі , деякі "імпортери " значно занижували вартість інвойса під час доставки .


Шановний, після CMR чарівне і тд бачили??? Я 19 років або безпосередньо в або дуже близько біля як імпортних так і експортних операцій. І не тільки автотранспортом. Я чудово знаю різницю між інвойсом, рахунком-фактурою, CMR, ВМД і рештою. Чудово знаю, що таке індикатив. І чорним по білому написав, що останнім часом проблем з цим не бачу. І вважаю, що якщо десь цим зловживають, то з цим треба боротися...[/quote]

Всем Добрый вечер .
Уважаемый ОРЕСТ , сильно злоупотребляют !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:03

  Vadim V написав:
  холява написав:Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов ,

Сцепления SACHS из рашки? :?



Уважаемый Вадим , я же не написал ,4446 рублей за единицу , а написал 57 долларов .

.....из доступных мне источников информации ,в Челябинске очень хорошо делают и сцепление (диск -корзина ) и рессоры . (умеют припускать металл)
.....НО , обстоятельства .....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:51

  холява написав:
  Vadim V написав:
  холява написав:Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов ,

Сцепления SACHS из рашки? :?



Уважаемый Вадим , я же не написал ,4446 рублей за единицу , а написал 57 долларов .

.....из доступных мне источников информации ,в Челябинске очень хорошо делают и сцепление (диск -корзина ) и рессоры . (умеют припускать металл)
.....НО , обстоятельства .....

Уважаемый Холява ,но Вы написали Харьковская таможня и товар из рашки , я не импортёр и не в курсе ,можете розъяснить , тоесть если товар из рашки цена для таможенного оформления в рублях а если из Китая то в юанях, а из Европы в евро и всё это на МП "Гоптівка" ?
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 17 кві, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:59

  prodigy написав:тем не менее, у РФ огромные проблемы с наполнением бюджета, и облигации внутреннего займа РФ в 2020 году больше 30% выкупили госбанки (которые и так убыточны)
замечательный собеседник сам пишет и сам себе отвечает даже нечего добавить
  prodigy написав:...правда с такими керманычами как Зе и Ко у нас не намного дела с госдолгом и ОВГЗ лучше)
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:14

  prodigy написав:
  Alex2007 написав:У мене є тільки одне питання - чому наші партнери ніяк не вимкнуть рашке Свифт ? Хотя бы на месяц-два - что нельзя, чтоб кто-то в Кремле укакався? :lol:


Я буду убивать тебя медленно, наслаждаясь процессом и твоими криками, полными боли и непонимания (с)

А що Ви власне, окрім податків, зробили для армії?
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:14

  ruvex написав:
  Shaman написав:это тупик... с другой стороны - куда пенсионеров - на мороз???
так и живем :(

Каких еще реформ не хватает...?
Средства дополнительного заработка и повышения уровня платежеспособности населения срезаются правительством, в противовес идут очередные повышения для вытруски последнего из матрасов и штрафы за неуплаты, автоматические списания долгов. Цены и тарифы съели пенсии и зарплаты, пирамида ОВГЗ съела проценты по депо, ручное регулирование курса съело возможный заработок на валюте.
И что реально сделано для граждан страны, не для смотрящих в набсоветах, а для граждан живущих в этой стране? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее и будущее не Франции и Германии, не США - а этой страны.

даже не реформы, а концепта нет, что делать с пенсиями, - проблема есть, решения нет.

средства допзаработка - депозиты, - это вторично
Как писалось выше, население деньги должно ЗАРАБАТЫВАТЬ - и пока в целом проблемы для активного развития бизнеса есть - вот это первично
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:26

  Vadim V написав:
  Vadim V написав:
  холява написав:Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов ,

Сцепления SACHS из рашки? :?



Уважаемый Вадим , я же не написал ,4446 рублей за единицу , а написал 57 долларов .

.....из доступных мне источников информации ,в Челябинске очень хорошо делают и сцепление (диск -корзина ) и рессоры . (умеют припускать металл)
.....НО , обстоятельства .....

Уважаемый Холява ,но Вы написали Харьковская таможня и товар из рашки , я не импортёр и не в курсе ,можете розъяснить , тоесть если товар из рашки цена для таможенного оформления в рублях а если из Китая то в юанях, а из Европы в евро и всё это на МП "Гоптівка" ?[/quote]

Уважаемый Вадим вот оригинал письма
"Добрый Вечер .
Вы понимаете , на таможне такого не бывает .
Если ты заявил цену на товар , то эта цена будет аксиомой для таможни .
Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , то даже если производитель напишет письмо , ОБОСНУЕТ , ПРИВЕДЕТ аргументы , РАСЧЕТЫ ,смету производства , что цены понизились в связи с отсутствием спроса , хоть ты УС....ИСЬ , таможня будет считать тебе по заявленной (самой большей цене ).


Я Вас очень прошу указать где именно я писал что это было на Харьковской таможне ?
Ст 7603.
Вы по видимому считаете себя умным, находчивым и умеющим читать ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Про Харьковскую таможню я писал умному Буратино.
Примерно это было так ,
Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )
Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара .
Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью ,
......Вы как бы имеете желание поговорить ,,,,,
холява
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