Дивно і сумно. Ми розмитнюємося виключно згідно CMR і тд.
CMR це просто, формат міжнародної ТТН де міститься інфо про відправника й отримувача ,кількість місць , вага . Вона не містить жодної фінансової інформації ,іноді в ній навіть номер інвойсу не пишуть. Розмитнюються всі , згідно інвойсу відправника. Ситуація котру описав Холява ,відповідає дійсності. Щоб зрозуміти , чому так ,треба заглянути ,на 15-20 років назад. Щоб знизити митні платежі , деякі "імпортери " значно занижували вартість інвойса під час доставки .[/quote]
Шановний, після CMR чарівне і тд бачили??? Я 19 років або безпосередньо в або дуже близько біля як імпортних так і експортних операцій. І не тільки автотранспортом. Я чудово знаю різницю між інвойсом, рахунком-фактурою, CMR, ВМД і рештою. Чудово знаю, що таке індикатив. І чорним по білому написав, що останнім часом проблем з цим не бачу. І вважаю, що якщо десь цим зловживають, то з цим треба боротися...
Дивно і сумно. Ми розмитнюємося виключно згідно CMR і тд.
CMR це просто, формат міжнародної ТТН де міститься інфо про відправника й отримувача ,кількість місць , вага . Вона не містить жодної фінансової інформації ,іноді в ній навіть номер інвойсу не пишуть. Розмитнюються всі , згідно інвойсу відправника. Ситуація котру описав Холява ,відповідає дійсності. Щоб зрозуміти , чому так ,треба заглянути ,на 15-20 років назад. Щоб знизити митні платежі , деякі "імпортери " значно занижували вартість інвойса під час доставки .
Шановний, після CMR чарівне і тд бачили??? Я 19 років або безпосередньо в або дуже близько біля як імпортних так і експортних операцій. І не тільки автотранспортом. Я чудово знаю різницю між інвойсом, рахунком-фактурою, CMR, ВМД і рештою. Чудово знаю, що таке індикатив. І чорним по білому написав, що останнім часом проблем з цим не бачу. І вважаю, що якщо десь цим зловживають, то з цим треба боротися...[/quote]
Всем Добрый вечер . Уважаемый ОРЕСТ , сильно злоупотребляют !
холява написав:Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов ,
Сцепления SACHS из рашки?
Уважаемый Вадим , я же не написал ,4446 рублей за единицу , а написал 57 долларов .
.....из доступных мне источников информации ,в Челябинске очень хорошо делают и сцепление (диск -корзина ) и рессоры . (умеют припускать металл) .....НО , обстоятельства .....
Уважаемый Холява ,но Вы написали Харьковская таможня и товар из рашки , я не импортёр и не в курсе ,можете розъяснить , тоесть если товар из рашки цена для таможенного оформления в рублях а если из Китая то в юанях, а из Европы в евро и всё это на МП "Гоптівка" ?
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 17 кві, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:это тупик... с другой стороны - куда пенсионеров - на мороз??? так и живем
Каких еще реформ не хватает...? Средства дополнительного заработка и повышения уровня платежеспособности населения срезаются правительством, в противовес идут очередные повышения для вытруски последнего из матрасов и штрафы за неуплаты, автоматические списания долгов. Цены и тарифы съели пенсии и зарплаты, пирамида ОВГЗ съела проценты по депо, ручное регулирование курса съело возможный заработок на валюте. И что реально сделано для граждан страны, не для смотрящих в набсоветах, а для граждан живущих в этой стране? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее и будущее не Франции и Германии, не США - а этой страны.
даже не реформы, а концепта нет, что делать с пенсиями, - проблема есть, решения нет.
средства допзаработка - депозиты, - это вторично Как писалось выше, население деньги должно ЗАРАБАТЫВАТЬ - и пока в целом проблемы для активного развития бизнеса есть - вот это первично
холява написав:Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов ,
Сцепления SACHS из рашки?
Уважаемый Вадим , я же не написал ,4446 рублей за единицу , а написал 57 долларов .
.....из доступных мне источников информации ,в Челябинске очень хорошо делают и сцепление (диск -корзина ) и рессоры . (умеют припускать металл) .....НО , обстоятельства .....
Уважаемый Холява ,но Вы написали Харьковская таможня и товар из рашки , я не импортёр и не в курсе ,можете розъяснить , тоесть если товар из рашки цена для таможенного оформления в рублях а если из Китая то в юанях, а из Европы в евро и всё это на МП "Гоптівка" ?[/quote]
Уважаемый Вадим вот оригинал письма "Добрый Вечер . Вы понимаете , на таможне такого не бывает . Если ты заявил цену на товар , то эта цена будет аксиомой для таможни . Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , то даже если производитель напишет письмо , ОБОСНУЕТ , ПРИВЕДЕТ аргументы , РАСЧЕТЫ ,смету производства , что цены понизились в связи с отсутствием спроса , хоть ты УС....ИСЬ , таможня будет считать тебе по заявленной (самой большей цене ).
Я Вас очень прошу указать где именно я писал что это было на Харьковской таможне ? Ст 7603. Вы по видимому считаете себя умным, находчивым и умеющим читать ?
Про Харьковскую таможню я писал умному Буратино. Примерно это было так , Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова ) Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара . Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью , ......Вы как бы имеете желание поговорить ,,,,,