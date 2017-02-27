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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:42
Та вже лягайте спати!
Що ви всі тут робите у суботній вечір???!
Чому зараз не в обіймах коханої, переглядаєте разом фільм... з келихом вина?!
Невже таки, гроші вас "підпортили"?
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 17 кві, 2021 21:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:42
холява написав:
Про Харьковскую таможню я писал умному Буратино.
Примерно это было так ,
Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )
Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара .
Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью ,
......Вы как бы имеете желание поговорить ,,,,,
Не Харьковская так не Харьковская , но Вы и ранее упоминали свой импорт именно из рашки...
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Vadim V
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:45
Vadim V написав: холява написав:
Про Харьковскую таможню я писал умному Буратино.
Примерно это было так ,
Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )
Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара .
Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью ,
......Вы как бы имеете желание поговорить ,,,,,
Не Харьковская так не Харьковская , но Вы и ранее упоминали свой импорт именно из рашки...
Я желаю всем Спокойной Ночи и Хороших снов .
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холява
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Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ
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