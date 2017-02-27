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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7609761076117612

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 121
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
49%
59
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Та вже лягайте спати!
Що ви всі тут робите у суботній вечір???!
Чому зараз не в обіймах коханої, переглядаєте разом фільм... з келихом вина?!
Невже таки, гроші вас "підпортили"? :D
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 17 кві, 2021 21:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:42

  холява написав:Про Харьковскую таможню я писал умному Буратино.
Примерно это было так ,
Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )
Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара .
Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью ,
......Вы как бы имеете желание поговорить ,,,,,

Не Харьковская так не Харьковская , но Вы и ранее упоминали свой импорт именно из рашки...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:45

  Vadim V написав:
  холява написав:Про Харьковскую таможню я писал умному Буратино.
Примерно это было так ,
Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )
Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара .
Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью ,
......Вы как бы имеете желание поговорить ,,,,,

Не Харьковская так не Харьковская , но Вы и ранее упоминали свой импорт именно из рашки...


Я желаю всем Спокойной Ночи и Хороших снов .
холява
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  #<1 ... 7609761076117612
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